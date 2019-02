Muzikos akademija turės nutraukti studijų miestelio projektavimo konkursą

VPT teigimu, konkurso sąlygose nurodyti tiekėjų vertinimo kriterijai neužtikrina jų konkurencijos, o kvalifikaciniai reikalavimai yra pertekliniai.

Be to, jau paskelbusi konkursą, akademija tikslino kai kurias jo esmines sąlygas. Dėl to, anot VPT, akademija turėjo pati nutraukti konkursą ir jį skelbti iš naujo, tačiau to nepadarė.

„Keičiant reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai taip, kad po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, nepakanka informuoti tik prie pirkimo prisijungusius tiekėjus, todėl atlikus esminius pakeitimus, pirkimas turi būti nutrauktas ir paskelbtas naujas“, – nurodo VPT.

Akademijos Infrastruktūros direktorius Ritas Vaiginas teigė, kad konkursą nutrauks ir skelbs iš naujo.

„Nutrauksim, kitaip mes negalim elgtis. (...) Mes suinteresuoti neprarast laiko“, – BNS teigė R. Vaiginas.

Akademija naujame 29 mln. eurų vertės miestelyje ketina kurtis nuo 2021 metų. Apie 13 mln. eurų projektui žadama iš Europos Sąjungos (ES) fondų.

R. Vaigino teigimu, jei iki 2021 metų dalis pastatų nebus baigta, yra tikimybė, kad bus prarastos ES lėšos.

Studijų miestelyje Olandų gatvėje, greta sostinės Kalnų parko turės būti suprojektuotas Teatro ir Kino fakultetas, salės, Muzikos fakultetas, biblioteka, bendrabutis, administracijos patalpos.