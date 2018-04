Kvitų loterija: 5 tūkst. eurų laimėjo obuolius turguje pirkusi vilnietė

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, Kvitų žaidime užregistruotų kvitų skaičius jau pasiekė milijoną, o gyventojams išdalinta per 60 tūkst. eurų piniginių prizų.

Be to, Kvitų žaidimas jau „atsipirko“ - vien per pirmus tris žaidimo mėnesius viešojo maitinimo sektoriuje Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) skaičiuojama 900 tūkst. eurų daugiau.

VMI pirmojo nacionalinio kvitų žaidimo objektus parinko įvertinusi tuos sektorius, kuriuose rizika, kad apskaitomos ne visos pajamos ir taip nuslepiama dalis valstybės biudžetą turinčių pasiekti mokesčių, yra didesnė.

„Šiuo metu atvejus, kai vengiama mokesčių neapskaitant tam tikros dalies gaunamų pajamų, dažniau fiksuojame turgavietėse ir paslaugų sektoriuje. Ypatingą dėmesį skiriame būtent viešojo maitinimo paslaugoms, o pasiekti rezultatai rodo ne tik „skaidrėjančią“ verslo aplinką, bet ir augantį gyventojų sąmoningumą - žmonės dažniau paprašo būtent fiskalinio kvito, nes jis patvirtina, kad mokesčiai už įsigytą prekę ar paslaugą tikrai nukeliaus į valstybės biudžetą“, - teigia Kvitų žaidimo projekto vadovas Rolandas Puncevičius.

Vertinant tarpinius Kvitų žaidimo rezultatus, praėjusių metų pabaigoje VMI pradėta iniciatyva ženkliai prisidėjo prie aktyviau viešojo maitinimo sektoriuje vykdomos PVM prievolės. Skaičiuojama, kad per pirmus tris žaidimo mėnesius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, viešojo maitinimo sektoriuje į biudžetą papildomai deklaruota 861 tūkst. eurų PVM.

Bendras gyventojų susidomėjimas Kvitų žaidimu taip pat neslūgsta, todėl prekes turgavietėse ar paslaugas įsigiję asmenys kvitus registruoja aktyviai: per dieną vidutiniškai užregistruojama apie 7 tūkst. kvitų, todėl kas mėnesį sulaukiama daugiau nei 200 tūkst. kvitų. Šią savaitę žaidimui pateiktų kvitų skaičius perkopė pirmąjį milijoną. Iš jų apie 60 proc. sudaro kvitai už paslaugas, likę - už turgavietėse įsigytas prekes.

Kvitų žaidimas džiugina ir savaitinius bei mėnesinius prizus laiminčius gyventojus. Šiuo metu paskelbta 200 laimingų savaitinių kvitų, kuriuos užregistravę gyventojai laimėjo po 200 eurų, ir 4 mėnesinio, 5000 eurų vertės, kvitų žaidimo prizo laimėtojai.

Paskutinio mėnesinio 5000 eurų vertės prizo laimėtoja - policijos pareigūnė iš Vilniaus, kuri kvitą užregistravo turgavietėje įsigijusi apie 5 kg obuolių. Kovo mėnesio prizą laimėjusi vilnietė teigė Kvitų žaidime dalyvaujanti ne pirmą kartą, o kvitus už turgavietėse įsigytas prekes žaidime registruojanti nuolat nuo pat šio žaidimo pradžios. Sprendimą dalyvauti Kvitų žaidime laimėtoja priėmė po kelių nesėkmingų bandymų laimėti įprastose loterijose. Jos teigimu, dalyvauti kvitų loterijoje daug paprasčiau - savotišku „loterijos bilietu“ tampantis fiskalinis kvitas gaunamas nemokamai, o jį užregistruoti internetinėje VMI svetainėje galima kada tik panorėjus.

„Žvelgiant į žaidime laimėjusius kvitus, matome tendenciją, kad ir tokie smulkūs pirkiniai kaip kelios bandelės turguje ar dienos pietūs valgykloje gyventojui gali „atsipirkti“ net šimteriopai. Galima sakyti, kad itin pasiseka automobilio remonto paslaugas perkantiems ir kvitus pasiimantiems asmenims - šioms paslaugoms išleidžiamos sumos ženkliai didesnės, tad laimėjimas tam tikra dalimi padengia gyventojo patirtas išlaidas“ - sako R. Puncevičius.