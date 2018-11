Kitokios skyrybos: D. Filmanavičiūtė ir P. Ambrazevičius išsiskyrė taikiai

Tačiau išsiskirti taikiai jiems nepavyksta: kaip sutramdyti išaugusį priešiškumą vienas kitam? Kaip pasidalinti keturių kambarių butą Fabijoniškėse, du automobilius ir vasarnamį Merkinėje? O visų svarbiausia – su kuo liks gyventi trys nepilnamečiai vaikai?

Tokį scenarijų atkartojančios skaudžios ir nepavydėtinos istorijos, kainuojančios daugybę nervų ir pinigų jų dalyviams, teismus kasdien pasiekia dešimtimis. Statistika rodo, kad Lietuvoje skyrybomis baigiasi kas antra santuoka. Vien per metus išsiskiria apie 10 tūkst. porų.

Tačiau Lietuvoje populiarėjanti praktika įrodo, kad ne visoms poroms lemta santykius nutraukti nepasiekus sutarimo. Parodomojoje civilinėje byloje besiskiriančių sutuoktinių personažus įkūnyti sutikusių D. Filmanavičiūtės ir P. Ambrazevičiaus ginčą pasirinkta bandyti išspręsti taikiai, taikant teisminę mediaciją. Ketvirtadienį Vilniaus apylinkės teisme surengtoje teisminės mediacijos simuliacijoje teisėjas-mediatorius Janas Maciejevskis susirinkusiems žiūrovams ir transliacijos feisbuke stebėtojams sėkmingai pademonstravo, koks gali būti efektyvus alternatyvus ginčų sprendimo būdas.

Sutuoktinių vaidmenis atlikę žinomi vilniečiai prisipažino pirmą kartą dalyvavę tokiame renginyje ir džiaugėsi įgyta įdomia patirtimi. Įskaudintą sutuoktinę vaidinusi D. Filmanavičiūtė teigė buvusi maloniai nustebinta psichologinės atmosferos, kurioje vyko teisminė mediacija.

„Man atrodo, kad porų santykių aiškinimesi 80-90 procentų sudaro emocijos. Todėl labai gerai, kai yra profesionalus tarpininkas, kuris sutramdo tas emocijas, nuramina aistras ir sugrąžina prie susitarimo paieškos. Labai efektinga procedūra“, – džiaugėsi savo tekstuose dažnai socialines temas nagrinėjanti moteris.

P. Ambrazevičius teigė, kad jam buvo neįprasta įsijausti į besiskiriančio vyro vaidmenį, tačiau mediacija taip įtraukė, kad išgyveno visą amplitudę skirtingų jausmų.

„Aš netgi būdamas teisus į teismą bijočiau eiti. O čia iš tiesų visiškai kitoks procesas, rami ir taiki atmosfera, nors neslėpsiu – tema nėra maloni ir turbūt negali kitokia būti. Smagu, kad yra toks efektyvus būdas spręsti sudėtingas problemas“, – džiaugėsi sutuoktinį vaidinęs vyras.

Populiarėjanti praktika

Lietuvoje populiarėjanti teisminė mediacija daugeliui dar nežinomas procesas, tačiau jos taikymo atvejai per metus paauga dvigubai. Vien pernai teisminei mediacijai buvo perduotos 333 šeimos santykių bylos (dvigubai daugiau nei 2016 m.).

Pagrindinis teisminės mediacijos tikslas – paskatinti šalis nesibylinėti teismo procese, o padedant kvalifikuotiems tarpininkams – mediatoriams – patiems pasiekti tarpusavio susitarimą, tenkinantį abi puses, kas buvo pademonstruota ketvirtadienio parodomojoje sesijoje.

Kaip pažymi ginčą medijavęs Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas J. Maciejevskis, teisminė mediacija itin efektyvus ginčų sprendimo būdas nagrinėjant turtinius ir šeimos santykius, ypač liečiančius jautrias temas, susijusias su vaikų gerovės užtikrinimu.

„Žmonės ne tik taikiai išsprendžia ginčą, „nuleidžia garą“, bet ir atkuria tarpusavio santykius. Tenkinantį sprendimą šiuo keliu pasiekti lengviau, nes mediacija, palyginus su teismo procesu, yra gerokai laisvesnė: sudaromos sąlygos paprastai išsikalbėti, sukeliama mažiau neigiamų emocijų ir priešiškumo“, – akcentuoja J. Maciejevskis.

Be to, pasirinkus ginčą civilinėse bylose išspręsti naudojantis teismine mediacija, galima sutaupyti nemažai savo laiko ir pastangų, kurie eikvojami besibylinėjant, taip pat – pinigų, nes teisminės mediacijos procedūrą užbaigus taikiu susitarimu grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio (pati mediacija yra nemokama paslauga).

Pavyzdžiui, nagrinėjant šeimos ginčą vidutiniškai sprendimą pavyksta pasiekti per keletą mediacijos sesijų, trunkančių po 2-3 valandas – nepalyginamai greičiau nei teismo proceso metu. Be to, teisminės mediacijos dalyviai patiria mažiau neigiamų emocijų nei teisminio proceso metu, o sėkmės istorijos rodo, kad taikų sprendimą galima pasiekti net sudėtingiausiose situacijose.

