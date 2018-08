Įmonė turės sunaikinti „Maša ir lokys“ saldainių klastotes

Vilniaus bendrovė „Saldainis“ turės sunaikinti šimtus tūkstančių iš Kinijos ir Turkijos atsivežtų Rusijos kuriamo animacinio serialo „Maša ir lokys“ ženklo saldainių. Be to, įmonė prekės ženklo savininkei, Maskvos „Animaccord“ turės atlyginti 68 tūkst. eurų žalą, nutarė teismas.

Vilniaus apygardos teismas šią savaitę patenkino „Animaccord“ ieškinį ir pripažino, kad bendrovės „Saldainis“ į Lietuvą įvežtos prekės pažeidžia teises į „Masha“ ir „Masha and the Bear“ prekės ženklus. Vilniaus bendrovei uždrausta ateityje be Rusijos įmonės sutikimo naudoti šių ženklų gaminius.

„Kadangi Vilniaus teritorinės muitinės sulaikytos atsakovės prekė „Masha“ ir „Masha and the Bear“ pažymėtos tapačiais ar klaidinančiai panašiais į „Animaccord“ tarptautinius ir Europos Sąjungos prekių ženklus, ir dėl to yra didelė tikimybė visuomenei susiklaidinti (...), teismas uždraudžia bendrovei „Saldainis“ ateityje gaminti, parduoti, pateikti į rinką, importuoti, eksportuoti, kaupti ir naudoti bet kokius gaminius, kurie pažymėti nurodytais prekių ženklais“, – rašoma teismo nutartyje.

Bendrovė „Saldainis“ taip pat įpareigota sunaikinti muitinės pernai lapkritį sulaikytus importuotus saldainius, guminukus bei kramtomąją gumą ir padengti su tuo susijusias išlaidas.

Bylos duomenimis, pasieniečiai sulaikė beveik 1,3 tūkst. dėžių, kuriose buvo beveik 720 tūkst. vienetų „Masha“ ar „Masha and the Bear“ saldainių, guminukų bei kramtomosios gumos. Jie į Lietuvą buvo įvežti iš Kinijos ir Turkijos.

„Saldainis“ teismui nurodė sutinkanti, kad į Lietuvą įvežti saldainiai pažeidė Rusijos bendrovės teises į ženklus, sutiko ateityje nebeplatinti jų be „Animaccord“ sutikimo, taip pat savo lėšomis sunaikinti muitininkų sulaikytą produkciją.