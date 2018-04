Į Vilniaus gatves išrieda nauji „Solaris Urbino“ autobusai

Planuojama, jog iki rugsėjo iš viso pasirodys net 150 šių naujų autobusų – 100 dviašių ir 50 triašių.

„Praėjusiais metais prasidėjęs rekordinis sostinės viešojo transporto atnaujinimas vyksta etapais, o šis pavasaris bei vasara yra intensyviausios atnaujinimo bangos. Miestiečiai Vilniuje matys vis daugiau naujų ryškiai raudonų autobusų, kuriais keliauti gerokai patogiau, jaukiau, o taip pat ir greičiau. Kiekviena naujų autobusų banga stipriai keičia sostinės viešojo transporto veidą – tikimės, kad visiškai kitokia kelionių kokybė paskatins žmones vis dažniau judėjimui mieste rinktis ne asmeninius automobilius, o viešąjį transportą. Troleibusų atnaujinimas taip pat nepamirštas – planuojama, jog iki šių metų pabaigos Vilniuje važiuos 41 visiškai naujas „Solaris Trollino 12“ žemagrindis troleibusas“, – sako SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Bendrųjų reikalų departamento vadovas, vykdantis direktoriaus funkcijas, Vaidotas Meškauskas.

Naujuose „Solaris Urbino“ autobusuose keleiviai turės galimybę kelionės metu įkrauti savo išmaniuosius įrenginius, pasinaudodami specialiomis USB jungtimis. Be to, autobusuose bus įdiegta keleivių informavimą palengvinančių technologinių sprendimų: LCD ekranai bei LED švieslentės-maršrutų rodyklės. Keleiviams skirtame salone ir vairuotojo darbo vietoje veiks kondicionieriai, o patys autobusai galės efektyviai dirbti ir ekstremaliomis oro sąlygomis – žiemos metu iki –35 laipsnių šalčio, o vasara iki +50 laipsnių karščio. Tiek autobusų viduje, tiek išorėje įrengtos vaizdo kameros padės užtikrinti didesnį keleivių saugumą ir lengviau surasti paliktus daiktus. Be to, „Solaris Urbino“ autobusai turės naujausios technologijos „Euro 6“ emisijos standarto variklius, kurie atitinka griežtus aplinkosaugos reikalavimus, todėl kur kas mažiau terš aplinką, lyginant juos su šiuo metu eksploatuojamais autobusais.

„Solaris Urbino“ įlipimo į autobusus aukštis nuo kelio paviršiaus bus 30 milimetrų žemesnis nei šiuo metu eksploatuojamų žemagrindžių autobusų, o tai palengvins įlipimą ir išlipimą senjorams, vaikams, specialių poreikių turintiems keleiviams. Regos negalią turintys keleiviai galės naudotis ant grindų įrengtais specialiais įspėjamaisiais ir vedinimo paviršiais, kurie padės jiems saugiai ir patogiai keliauti viešuoju transportu. Be to, visuose autobusuose bus įrengtos neįgaliesiems pritaikytos įlipimo ir išlipimo rampos.

„Į sostinės gatves išvažiuojantys „Solaris Urbino“ autobusai pradeda didžiausią įmonės istorijoje viešojo transporto parko atnaujinimą. Šie autobusai atitinka aukščiausius kokybės standartus, be to, juose keleivius pasitiks uniformomis vilkintys vairuotojai. Mums svarbu, kad patys keleiviai pastebėtų viešojo transporto paslaugų kokybės pokytį, didesnį patogumą ir komfortą“, – teigia UAB „Vilniaus viešasis transportas“ generalinis direktorius Rimantas Markauskas.

Iš viso nuo 2017 m. rudens Vilniuje pradėjo važiuoti 83 nauji autobusai. Nauji „Isuzu Citibus“ autobusai papildė šiuos maršrutus: 1-ajį, 11-ąjį, 13-ąjį, 14-ąjį, 15-ąjį, 20-ąjį, 26-ąjį, 28-ąjį, 38-ąjį, 41-ąjį, 51-ąjį, 57-ąjį, 61-ąjį, 65-ąjį, 88-ąjį bei 88-ąjį N, 114-ąjį ir 116-ąjį. Nuo šių metų kovo mėn. „Scania Citywide LF“ triašiais autobusais atnaujintas visas 4-asis G maršrutas, taip pat naujaisiais autobusais jau papildyti 7-asis ir 55-asis maršrutai, o nuo balandžio pabaigos jie kursuos ir 43-iame maršrute. Planuojama, jog balandžio 21 d. prasidedantis „Solaris Urbino“ autobusų išleidimas tęsis iki rugsėjo. Šie autobusai važiuos dviejų pamainų grafikais ir papildys daugelį autobusų maršrutų. Iš viso Vilniuje iki metų pabaigos važiuos 250 naujų autobusų.