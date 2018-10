Į kosmosą išsiuntė orkestrą

Konferencijoje "What's Next?" viešės "WeTransfer" kompanijos potyrių vadovė, orkestro kosmose direktorė, aktyvistė, kino režisierė ir vienintelė mokslininkė, kuriai buvo sukurta lėlė Barbė – prancūzė Nelly Ben Hayoun.

Kūrybiškumo galią naudojanti kovoje su įprastiniu mąstymu, N.Ben Hayoun atskleis savo įžvalgas ir patirtis iš potyrių dizaino srities. Pasakodama apie naujųjų technologijų poveikį, ji sukels ne tik daug naujų minčių, diskusijų, bet ir provokacijų. Atskleisdama savo, kaip potyrių dizainerės, patirtis, N.Ben Hayoun ketina pademonstruoti, kaip technologijos veikia žmones, ir primins, kad nuo seniausių laikų daugelis inovacijų kildavo iš konfliktų. Pranešėja pasidalins didžiausių savo projektų (nuo Tarptautinio kosminio orkestro iki "University of the Underground") vystymo iššūkiais ir supažindins dalyvius su sava "atkaklaus dėmesio prikaustymo" filosofija.

"Idėjos sklando ore. Žmogiškiausias mūsų visų gebėjimas – vaizduotė. Tarsi svarbiausias žmogaus raumuo. Visi turi idėjų, bet sudėtingiausia dalis jas paversti realybe. Išmokti jas atsirinkti, pritaikyti ir transformuoti taip, kad tomis idėjomis patikėtų ir kiti", – sakė N.Ben Hayoun.

Prancūzijoje gimusi, Didžiojoje Britanijoje gyvenanti moteris priklauso Tarptautinės astronautikos federacijai ir yra Tarptautinio kosmoso informacijos bei švietimo komiteto narė. 2013 m., bendradarbiaudama su NASA ir tokiomis muzikos žvaigždėmis kaip "Sigur Rós", "Prodigy", "Savages", Damonu Albarnu ir kitais, sudarė pirmąjį pasaulyje Tarptautinį kosmoso orkestrą.

Siekdama dalytis savo žiniomis, N.Ben Hayoun įkūrė ir unikalų nemokamą universitetą "University of Underground", kuriame mokymas paremtas netradiciniais moksliniais tyrimais, o jo patarėjų gretas sudaro tokios asmenybės kaip aktyvistas prof. Noamas Chomsky, legedinio Niujorko muziejaus "MoMA" kuratorė Paola Antonelli, "TED Prize" laureatas ir "SETI" mokslininkė dr. Jill Tarter ir kiti.

Be to, ji yra potyrių dizaino studijos "Nelly Ben Hayoun Studios" įkūrėja. Šios studijos klientų sąraše galima rasti visas didžiausias pasaulines kompanijas ir organizacijas – nuo "Google", "Lego" ar BBC žiniasklaidos kanalo iki Nacionalinio Kinijos muziejaus.

Kaip išgyventi kūrybiškumo pasaulyje

Kaip įprastuose dalykuose įžvelgti galimybes? Kaip perprasti savo vartotoją ir pasiūlyti būtent tai, ko reikia jam? Į šiuos ir daugelį kitų kūrybos bei verslo sektoriui aktualių klausimų atsakymai paaiškės kūrybiškumo konferencijoje "What's Next?"

Dvi koncentruotas dienas idėjų, įžvalgų, įgūdžių ir pažinčių išsinešti žadančios konferencijos metu bus pristatytos šiuolaikiniam kūrybos, technologijų ir verslo pasauliui aktualiausios tendencijos, kurias būtina pažinti visiems, norintiems ne tik žengti koją kojon su naujovėmis, bet ir patiems jas diktuoti.

Potyrių dizainas (Experience Design) – tendencija, padedanti susidraugauti su savo klientais, nes juk gera vartotojo patirtis – tai prekės ženklo sėkmė. Patirties dizaino įrankiai leidžia verslams planuoti ir pristatyti būtent tai, kas jų vartotoją įtraukia į vertybėmis paremtus santykius. O tai ne tik padeda analizuoti esamą situaciją, nustatyti problemas, bet ir neigiamas patirtis paversti teigiamomis. Potyrių dizaino temą "What's Next?" konferencijoje pristatys dizaino agentūra "FOLK".

O kaip į bet kurią situaciją tiek darbe, tiek gyvenime žvelgti apgalvotai? Pasaulinė gyvenimo būdo tendencija "Mental Fitness" iliustruoja šiuolaikinio žmogaus poreikį lavinti ne tik kūną, bet ir sąmoningumą, formuoti nuoseklų mąstymą ir teisingą požiūrį į supančią aplinką. Ši tendencija jungia energijos valdymo, emocinio intelekto ir "flowhacking" metodus, grįstus psichologija bei neurologija.

Kūrybiška lyderystė (Creative Leadership) – tai ne naujas, bet tendencingas ir vis aktualesnis terminas kiekvieno, kuris dirba komandoje ar jai vadovauja, kasdienybėje. Tai ne tik gebėjimas įprastuose dalykuose įžvelgti galimybes, bet ir mokėjimas išsilaisvinti iš nusistovėjusių įpročių ir priimti originalius bei drąsius sprendimus. Tam reikia kūrybiškumo, aštraus, nesuvaržyto mąstymo ir įgūdžių, kuriuos galima išlavinti.

Pasauliui vis labiau rūpi ir globalinės gamtos bei visos žmonijos elgesio problemos, tad atsakingas kūrybiškumas (Responsible Creativity) – taip pat vis populiarėjanti tendencija. Kodėl tai svarbu reklamos ir kūrybos sektoriui? Todėl, kad šiandien reklamos efektyvumas yra vertinamas ir per aktualaus socialinio poveikio perspektyvas – vertybių, politikos, šeimos, ekologijos, demokratijos, lygių teisių ir panašius kampus. Šią temą "What's Next?" pristatys "The Atomic Garden Vilnius".

Pasaulyje vizualūs pasakojimai ir turinys tampa pagrindine bei svarbiausia komunikacijos priemone. Tad kaip patraukti vartotojo dėmesį neištarus nė žodžio? Konferencijoje pristatoma vizualinės kultūros (Visual Culture) tendencija nagrinės ne tik paveikų turinį, bet ir suteiks įžvalgų, kaip tai panaudoti vystant verslą ar net savo asmeninį įvaizdį socialiniuose tinkluose.

Pasaulis išgyvena didelių pokyčių etapą, kuriame daug senų, mums įprastų metodų spręsti problemoms ir pasiekti tikslams jau nebeveikia arba veikia ne taip, kaip norėtume, tad kūrybiškumas tampa vis aktualesnis. Kūrybiškas mąstymas (Creative Thinking) – raktas, galintis padėti atrasti naujas formules, kaip į kylančias problemas žvelgti kūrybiškai, kaip prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų, tapti atviriems naujiems požiūriams ir kurti empatišką dialogą.

Visos šios tendencijos buvo kruopščiai atrenkamos su turinio partneriais, remiantis tarptautinių tendencijų prognozavimo agentūrų analizėmis (Trend Reports), didžiausią dėmesį skiriant šviežiems verslo ir kūrybiškumo modeliams, naujausioms technologijoms ir šiuolaikinio kūrybiško žmogaus gyvenimo būdui.