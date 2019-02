„Go Vilnius“ į sostinę žada bandyti pritraukti naujų gamybos įmonių

Pasak „Go Vilnius“ vadovės Ingos Romanovskienės, Vilniuje trūksta vietų su infrastruktūra didelėms aukštos pridėtinės vertės investicijoms, nors pagal kitus kriterijus – darbuotojų skaičių, jų išsilavinimą, kvalifikaciją, kompetencijas – dažnai tik Vilnius atitinka investuotojų poreikius.

„Nepasiūlant vietos Vilniaus mieste ar regione, užsienio investuotojai investicijoms pasirenka kitas šalis. Dėl to Vilniaus regione būtina suformuoti pramoninę teritoriją su įrengta infrastruktūra“, – BNS teigė I. Romanovskienė.

„Go Vilnius“ praėjusią savaitę paskelbė tokių teritorijų galimybių studijos konkursą, paraiškų jam laukia iki vasario 18 dienos. Jo laimėtojas turės įvertinti potencialias vietas, kaštus bei pramonės parko įrengimo trukmę. Sutarties vertė neturėtų viršyti 15 tūkst. eurų (su PVM).

Bus analizuojamos dvi teritorijos, kurios kartu užima apie 356 hektarų plotą, tačiau jų „Go Vilnius“ neatskleidė.

„Teritorijos ir jų galimybės turi būti nuodugniai išnagrinėtos, tad jų atskleisti šiame etape dar negalime“, – BNS sakė „Go Vilnius“ Viešųjų ryšių projektų vadovė Erika Brazaitytė.

2017–2018 metais jau atlikta pramoninių teritorijų Vilniaus regione analizė. Tačiau, kaip nurodoma viešųjų pirkimų portale, „Go Vilnius“ reikalinga detalesnis tyrimas.

Vilniuje, Vismaliukuose, veikia miesto inovacijų pramonės parkas, įsteigtas pernai balandį. Jame įsikūrusi lietuviško kapitalo inžinerijos įmonė „Poliprojektas“ bei Suomijos mokslinių tyrimų bendrovė „Experimentica“.

Be to, Visoriuose veikia informacinių technologijų (IT) parkas, jame įsikūrusios 28 įmonės, čia dirba apie 700 IT specialistų.