Gera žinia vilniečiams: turėtų pigti vanduo

Skaičiuojama, kad vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos bendrovės klientams turėtų mažėti vidutiniškai apie 13 proc., praneša bendrovė.

Daugiabučiuose namuose gyvenantiems privatiems klientams paslaugų kaina turėtų mažėti apie 11 proc., gyvenantiems individualiuose namuose - apie 13 proc. Kainos trauksis ir bendrovės verslo klientams - įmonėms geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina mažės vidutiniškai 14 proc.

Skaičiuojama, kad daugiabutyje gyvenanti šeima, suvartojanti 5 kub. m vandens per mėnesį, šiuo metu už „Vilniaus vandenų“ paslaugas moka 7,8 euro, o po kainų sumažinimo mokės 6,88 euro. Atitinkamai, individualiame name gyvenantys bendrovės klientai, kurie per mėnesį sunaudoja apie 10 kub. m vandens, įsigaliojus naujoms kainoms, per mėnesį sutaupys 1,81 euro.

Po VKEKK sprendimo naująsias paslaugų kainas klientams Vilniuje, Vilniaus rajone, Šalčininkuose ir Švenčionyse dar turės patvirtinti šių miestų ir rajonų savivaldybės. Tikimasi, kad naujos paslaugų kainos įsigalios jau 2019 metų pradžioje.

„Klientų naudai koreguoti paslaugų kainas leido efektyvesnė bendrovės veikla, tačiau skaičiuojame, kad dėl to ateinančiais metais mūsų pajamos sumažės apie 4 mln. eurų“, - pranešime teigia „Vilniaus vandenų“ generalinis direktorius Marius Švaikauskas.

Pasak jo, šiuo metu vandentvarkos įmonėms taikoma kainų skaičiavimo metodika yra tobulintina, nes joje vertinami tik vienerių metų faktiniai finansiniai rezultatai, o daugelis didelio masto investicinių projektų yra ilgalaikiai, trunkantys ne vienerius metus, todėl ir bendrovės kasmet patiriamos sąnaudos pasiskirsto netolygiai.

Pasak M. Švaikausko, sumažintos kainos trumpuoju laikotarpiu neigiamos įtakos „Vilniaus vandenų“ veiklai ar investicijoms į infrastruktūros modernizavimą neturės, nes bendrovė yra sukaupusi nuosavų lėšų, kuriomis 2019 metais bus kompensuojamas pajamų sumažėjimas.

Paskutinį kartą „Vilniaus vandenų“ kainos bendrovės iniciatyva buvo mažintos praėjusių metų spalį. Tuomet paslaugų kainos vidutiniškai susitraukė apie 20 proc.

Bendrovės teigimu, „Vilniaus vandenų“ klientai už vandentvarkos paslaugas moka mažiausiai Lietuvoje.

„Vilniaus vandenys“ tiekia tyrą geriamąjį vandenį Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių ir Vilniaus rajonų gyventojams, taip pat tvarko nuotekas bei eksploatuoja tam naudojamus vandentiekio ir nuotekų tinklus.

Bendrovės „Vilniaus vandenys“ akcijos priklauso Vilniaus, Vilniaus rajono, Švenčionių rajono bei Šalčininkų rajono savivaldybėms.