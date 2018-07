Gera žinia Pilaitei: per dieną žvyrkelio nebeliko – išasfaltuota Taurupės gatvė

Ne vieną dešimtmetį dulkėtu žvyrkeliu važinėdavę pilaitiškiai nuo šiandien gali džiaugtis ištisai išasfaltuota Taurupės gatve. Sostinės savivaldybė beveik trijų kilometrų ilgio gatvę naujai išasfaltavo vos per vieną dieną. Paklota nauja asfalto danga, sutvarkyti kelkraščiai. Pilaitėje gyvenantiems bus patogu Tautupės gatve pasiekti Vakarinį aplinkkelį ties Asanavičiūtės gatve. Didžiausią naudą ir patogumą iškart pajus apie 17 tūkstančių vilniečių, kurie kasdien važiuoja iš Pilaitės link Karoliniškių. Gatvei nutiesti sostinės savivaldybė skyrė apie 200 tūkst. eurų.

„Taurupės gatvės asfaltavimas buvo labai svarbus žingsnis norint padaryti Pilaitės gyventojų gyvenimą patogesniu, nes iki šiol su miesto centru rajoną jungė tik dvi transporto arterijos. 3 km besitęsianti Taurupės gatvė ženkliai pagerins Pilaitės gyventojų susisiekimą su kitomis miesto dalimis. Ir tai tik pradžia, nes viename sparčiausiai augančių rajonų jau planuojame kitus sprendimus, mažinsiančius spūstis gatvėse į Pilaitę“, – teigė Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Per trejus gyvenamosios aplinkos gerinimo programos metus sostinėje bus išasfaltuota daugiau kaip 30 km žvyrkelių. Šiemet asfaltas bus paklotas Sakališkių, Gavaičių, Pušyno kelio, Gvazdikų Sodų 1-ojoje, Prūsų, Liepų, Vaivos, Skaidiškių, Naujojoje, Kriaučiūnų, Zujūnų, Balžio, Kalvarijų Sodų, Ajerų, Aukštagirio, Gurių Sodų, Vandens, Mačiuliškių, V. A. Graičiūno gatvėse, Girių g. tarp Vilkiškės ir Bražuolių gatvių ir M. Bukšos g., nuo J. Franko iki B. Dvariono gatvių.

Taurupės gatvė ženkliai pagerins Pilaitės gyventojų susisiekimą su kitomis miesto dalimis.

Artimiausiu metu bus tvarkomos Gavaičių, Kriaučiūnų, Gurių Sodų ir Zujūnų gatvės, vėliau darbai persikels į Balžio, Kalvarijų Sodų, Ajerų, Aukštagirio gatves. Šiose gatvėse bus paklotas asfaltas, sutvarkyti kelkraščiai. Šių bendruomenių gyventojai greičiau atsinaujins ir pagerins savo gyvenamąją aplinką, nes pasinaudojo savivaldybės siūloma 50 ir 50 programa, kai vilniečiai kartu su savivaldybe per pusę moka už kelių, apšvietimo ar kitus darbus.

Vilniaus miesto savivaldybė itin didelį dėmesį skiria Pilaitės rajono susisiekimo infrastruktūrai gerinti. Pernai Pilaitėje atidaryta nauja Vytauto Pociūno gatvė, kuri sujungė Pilaitės prospektą su Sidaronių ir Mozūriškių gatvėmis. Nuo Pilaitės prospekto iki Sidaronių gatvės buvo nutiesta nauja 4 eismo juostų, pusės kilometro ilgio gatvė, kuri pagerino susisiekimą Buivydiškių gyventojams. Pernai rudenį Pilaitės prospekte įrengta 700 metrų ilgio A juosta, nuo Sietyno gatvės iki Laisvės pr. (centro kryptimi). Praplatinus važiuojamąją dalį buvo suformuotos dvi eismo juostos bendram transporto priemonių eismui ir papildomai įrengiant eismo juostą skirtą viešojo transporto eismui. Nauja juosta užtikrino sklandesnį ir greitesnį Pilaitės prospekto atkarpos pravažiavimą centro kryptimi atskira juosta.

„Be Taurupės gatvės nutiesimo, Bendrajame miesto plane taip pat numatyta dviejų lygių sankryža senuoju Pilaitės keliu ties Pilaitės prospektu. Įgyvendinus tai ir optimizavus aplinkinių gatvių tinklą, Pilaitės prospekte bus galima organizuoti nepertraukiamą automobilių srautą dešiniaisiais posūkiais be šviesoforinio reguliavimo. Tokiu būdu sukursime antrinių gatvių tinklą ir visas eismas vyks ne vien Pilaitės prospektu“, – sako Vilniaus savivaldybės Eismo organizavimo skyriaus vedėjas Tomas Kamaitis.

Per artimiausius dvejus metus planuojama atnaujinti ir Gilužio gatvę, kuri susijungs su Taurupės gatve ir Vakariniu aplinkkeliu. Įsruties gatvėje planuojama įrengti apie 300 vietų automobilių stovėjimo aikštelę.

Naujojo Vilniaus miesto Bendrojo plano sprendiniuose numatyti nauji viešojo transporto maršrutai, greitųjų autobusų tinklo plėtra, kombinuotų kelionių aikštelių įrengimas, dviračių tako Pilaitės prospekte statybos projektas.

Be to, rajone ketinama įrengti užsienyje populiarias kombinuotas kelionių jungties „Park and Ride“ („Statyk ir važiuok“) aikšteles, kuriose gyventojai galės palikti savo transporto priemonę ir kelionę tęsti viešuoju transportu.