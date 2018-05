Ekspertai: vilniečiai vis dažniau renkasi prabangų būstą

Specialistų teigimu, tai lemia nuolat auganti miesto gyventojų perkamoji galia ir besikeičiantys poreikiai gyvenamajai aplinkai.

„Šalies sostinėje stebimas spartus brangesnio būsto dalies NT sandėriuose augimas. Pavyzdžiui, „Ober-Haus“ duomenimis, brangesnių butų dalis 2016 metų pasiūloje sudarė 13 proc., o 2017 metais šis rodiklis šoktelėjo iki 18 proc. Tuo tarpu 2013-2015 metais tokių butų dalis metinėje pasiūloje sudarė tik 6-8 proc.”, – teigia „Ober-Haus“ rinkos tyrimų vadovas Baltijos šalims Raimondas Reginis.

Ekspertas aiškina, kad aukštos klasės būstu laikomi projektai, kuriuose butų kainos su daline apdaila viršija 2 tūkst. eur/kv. m.

Pasak jo, natūralu, jog, matydami augančią paklausą, plėtotojai nukreipė didesnę dalį investicijų į aukštesnės ar prestižinės klasės projektų statybas. Tam pritaria ir vienos didžiausių Lietuvoje NT plėtros bendrovės „MG Valda“ pardavimų skyriaus vadovas Mantas Umbrasas.

„Naujakurių reikalavimai būstui akivaizdžiai auga. Jei anksčiau dominavo taupumas, šiandien vis dažniau svarbiausią vietą užima komforto, prabangos sprendimai. Renkantis ir planuojant atsirado daugiau laisvės, didelę įtaką pirkėjų sprendimams daro užsienyje, Vakarų šalyse matyti būsto ir gyvenimo būdo pavyzdžiai.

Ši tendencija vyrauja visuose segmentuose – pridėtinės vertės ir išskirtinės kokybės jau ieško ne tik prabangaus, bet ir vidutinio būsto pirkėjai. Todėl plėtotojai vis daugiau aukštos klasės butams taikomų standartų perkelia ir į kitus savo projektus, plačiai taiko juos statant įgytą patirtį“, – sako M. Umbrasas.

Ekspertai sutaria, kad šį pokytį rinkoje lemia nuolat gerėjanti ekonominė situacija, auganti sostinės gyventojų perkamoji galia.

Renkasi ir išskirtinius butus

Ekonominė gerovė skatina įsigyti ir vis daugiau išskirtinių, itin prabangių butų. Toks būstas „Ober-haus“ vertinamas nuo 3 tūkst. eurų už vieną kvadratinį metrą.

„Remiantis oficialiai įregistruotų pirkimo-pardavimo sandorių informacija ir „Ober-Haus“ skaičiavimais, per 2016 metų pirmąjį pusmetį Vilniuje prabangių butų, kurių vieno kvadratinio metro kaina viršijo 3.000 eurų (eliminavus automobilių stovėjimo vietų, sandėliukų ir kitų butų priklausinių kainą iš bendros sandorio sumos), įsigyta 39, per 2016 metų antrąjį pusmetį tokių butų jau buvo įsigyta 51, o per 2017 metų pirmąjį pusmetį – 54”, – teigia R. Reginis.

Pasak specialisto, atitinkamai augo ir tokio būsto įsigijimo kaina. Už įsigytą turtą per 2016 metų pirmąjį pusmetį sumokėta beveik 10,7 mln. eurų, 2016 metų antrąjį pusmetį – 14 mln. eurų, o už įsigytą prabangų būstą per 2017 metų pirmąjį pusmetį sumokėta 18,7 mln. eurų.

Nori gyventi centre

Pasak M. Umbraso, prabangaus būsto ieškantys vilniečiai tradiciškai renkasi gyventi miesto centre ar netoli jo.

„Itin populiarus noras – suderinti gyvenimą miesto centre ir galimybę būti gamtoje. Todėl itin didelio pirkėjų susidomėjimo sulaukia Užupio rajonas, žaliosios Antakalnio zonos. Pastaraisiais metais, ėmus sparčiai gaivinti žaliąsias erdves miesto centre bei Senamiestyje, jaučiamas itin išaugęs susidomėjimas aukštos klasės būstu ir čia“, – teigia pardavimų ekspertas.

R. Reginis priduria, kad toks būstas tampa vis populiaresnis ir Žvėryno bei Valakampių rajonuose.