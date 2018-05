Dėl tvankumo senuose troleibusuose skųstis beprasmiška

Įsivyravus karštiems orams sostinės viešojo transporto vežėjai teigia sulaukiantys keleivių skundų dėl per daug įkaitusių ar per stipriai atšaldytų salonų.

Pasak vežėjų, iki rudens viešojo transporto parką planuojama atnaujinti beveik 300 autobusų ir troleibusų su modernia vėsinimo įranga.

Pasak Vilniaus viešojo transporto atstovų, daugiau nei pusė sostinėje kursuojančių autobusų ir ketvirtadalis troleibusų turi veikiančias kondicionavimo sistemas. Likusi dalis vėdinama per stogo liukus ar orlaides.

Pasak „Susisiekimo paslaugų“ įmonės, higienos normos, reglamentuojančios temperatūrą salone karštomis dienomis, taikomos tik naujoms transporto priemonėms, o senesnėms, kurios sudaro pusę parko, negalioja jokios normos.

Dėl to per savaitę sostinės vežėjai sulaukia maždaug dešimties skundų: keleiviai nepatenkinti pernelyg įkaitusiais arba per daug atvėsintais salonais. Atnaujinus viešojo transporto parką nuo rudens veikiančią kondicionavimo sistemą turės 9 iš dešimties Vilniaus autobusų ir kas antras troleibusas.