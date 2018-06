Dažniausi susidūrimai su laukiniais žvėrimis – Vilniaus rajone ir mieste

„Lietuvos draudimas“ kasdien fiksuoja vidutiniškai po 4-5 avarijas, kurių priežastis – į kelią netikėtai išbėgę gyvūnai.

„Šiemet jau esame užregistravę daugiau nei 560 tokių eismo įvykių: aktyviausias periodas – gegužė, šį mėnesį įvyko daugiau kaip ketvirtadalis visų susidūrimų su gyvūnais kelyje“, - sako „Lietuvos draudimo“ Žalų departamento direktorius Artūras Juodeikis.

Pasak jo, kaip ir pernai, taip ir šiemet, kas antrą tokią avariją sukelia grakščiosios stirnos. Gamtininkų teigimu, šiuo metu stirnų populiacija Lietuvoje yra pasiekusi rekordines aukštumas. Jos mėgsta ne tik pamiškes, bet ir atviras pievas, laukus, kur ieško maisto. Todėl šie laukiniai gyvūnai dažnai sutinkami ir prie magistralinių, krašto bei rajoninių kelių, ir net miestų pakraščiuose, arčiau parkų ir žaliųjų erdvių.

A. Juodeikis pataria vairuotojams išlikti budriems ne tik tada, kai važiuojama kelio ženklais, perspėjančiais apie laukinius gyvūnus, pažymėtu kelio ruožu, bet visos kelionės metu. „Stirnos yra baikščios, be to, mėgsta būriuotis grupelėmis. Todėl, jeigu važiuojant arti kelio matosi stirnos, rekomenduojama sumažinti greitį. Tą patį būtina padaryti, jeigu pastebėjote per kelią bėgančią vieną stirną, nes yra nemaža tikimybė, kad ta pačia kryptimi gali atšuoliuoti dar viena ar net kelios jų“, - rekomenduoja A. Juodeikis.

„Lietuvos draudimo“ duomenimis, vairuotojai Lietuvos keliuose neišvengia susidūrimų ir su kitais gyvūnais – briedžiais, elniais, šernais, kiškiais, lapėmis, taip pat šunimis, katėmis ar net paukščiais. Statistika rodo, kad nors avarijos su briedžiais, elniais ir šernais yra rečiausios, bet jų sukeltos žalos – didžiausios.

Briedžio sukeltos avarijos vidutinė žala siekia 2 450 eurų, šerno – 1 900 eurų. Palyginimui, vidutinė avarijos susidūrus su stirna kaina – 1 450 eurų. A. Juodeikis atkreipia dėmesį, kad tokių avarijų nuostoliai daugiausiai priklauso nuo dviejų dedamųjų – kuo didesnis gyvūnas ir kuo naujesnis bei brangesnis automobilis – tuo didesnė ir žala. Pavyzdžiui, nors susidūrimo su stirna vidutinis nuostolis yra 1450 eurų, didžiausia šiais metais „Lietuvos draudimo“ atlyginta žala dėl į kelią išbėgusios stirnos siekė net 10 tūkst. eurų. Iš viso „Lietuvos draudimas“ šiemet klientų nuostoliams dėl susidūrimų su gyvūnais atlyginti jau išmokėjo daugiau kaip 700 tūkst. eurų. Iš viso kasmet vidutiniškai klientams dėl susidūrus su gyvūnais patirtų žalų išmokama apie 2 mln. eurų.