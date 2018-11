„What's Next?“ programoje – virtualus muziejus ir minčių lenktynės

Jau kitą savaitę į Vilniaus menų fabriką „LOFTAS“ rinksis konferencijos „What's Next?“ dalyviai. Pateikti vertingų įžvalgų, supažindinti su neeilinėmis asmenybėmis ir sužadinti dalyvių kūrybingumą – tik dalis to, ką žada šeštus metus vyksiantis renginys. Be keliasdešimties Lietuvos ir užsienio pranešėjų konferencijos dalyviai galės susipažinti ir su interaktyvia ekspozicija – „What's Next? Showroom“.