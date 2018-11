„Vilnius Mama Jazz“: legendos ir atradimai

Festivalio atidarymo koncerte pasirodys vienas žymiausių Europos džiazo saksofonininkų, britas Andy Sheppardas. Keturis dešimtmečius profesionaliai muzikuojantis saksofonininkas ir kompozitorius pripažintas visame pasaulyje.

"Jasonas Lindneris yra muzikos Visata", – taip apie į "Vilnius Mama Jazz" sceną žengsiančios amerikiečių grupės "Now Vs Now" lyderį kartą yra pasakęs legendinis džiazo pianistas Chickas Corea. Ir jis – toli gražu ne vienintelė pasaulio superžvaigždė, atkreipusi dėmesį į šio muzikanto talentą.

Britų roko dainininkas Davidas Bowie 2015-aisiais padarė netikėtą sprendimą – albumą "Blackstar" nusprendė įrašyti su džiazo muzikantais. Tuo metu niekas to negalėjo atspėti, bet 2016-ųjų pradžioje išleistas diskas tapo paskutiniu roko ikonos darbu – po poros dienų jis mirė nuo vėžio.

Savo gulbės giesmę D.Bowie įrašė su saksofonininko Donny McCaslino grupe, kurioje grojo ir "Now Vs Now" lyderis J.Lindneris. Kone visi klavišinių instrumentų garsai, kuriuos girdime šiame išskirtiniame albume, yra įrašyti jo – devyniais skirtingais elektroniniais instrumentais ir fortepijonu. Įsiamžinęs didelio dėmesio sulaukusiame albume, Jasonas už šį darbą pelnė du "Grammy" apdovanojimus ir įspūdingą eilutę savo biografijoje.

Lietuvos džiazo festivaliuose dažnai vieši muzikantai iš Norvegijos. "Vilnius Mama Jazz" ne išimtis – ankstesniais metais džiaugėmės pagrindinėje scenoje vykusiais "Jaga Jazzist", Eivindo Aarseto, Mariaus Neseto, Arve Henrikseno ir Jano Bango pasirodymais, o šįmet mus aplankys Espeno Erikseno trio ir žinomas šios šalies trimitininkas Mathias Eickas.

Vis dėlto ryškiausio festivalio istorijoje svečio iš Norvegijos titulas turėtų atitekti Nilsui Petteriui Molværiui, kuris lapkričio 16 d. koncertuos Lietuvos rusų dramos teatre. 58-erių kompozitorius, trimitininkas ir prodiuseris pelnytai vadinamas vienu įdomiausių savo šalies muzikantų.

"Vilnius Mama Jazz" neišsuka iš pasirinkto kelio. Pagarba džiazo veteranams čia visada derinama su pastangomis pristatyti kuo daugiau Lietuvos artistų, naują muzikos kalbą kuriančių čia ir dabar.

Trombonininko, kompozitoriaus ir aranžuotojo Jievaro Jasinskio sumanymas ambicingas – pernai suburtas septyniolikos profesionalių džiazo muzikantų bigbendas "Lithuanian JJazz Ensemble". Lapkričio 15 d. "Vilnius Mama Jazz" scenoje bigbendas koncertuos su vokaliste Vytaute Pupšyte.

Kai viešojoje erdvėje pasigirsta bambėjimas apie neva išpaikintą ir nuviliančią dabartinių "-niolikmečių" kartą, tokiems pesimistams norėtųsi parodyti Domą Žeromską. Aštuoniolikmetis pianistas į priekį eina dideliais žingsniais, užkulisiuose jam prognozuojama džiazo žvaigždės ateitis. Šią vasarą D.Žeromskas dalyvavo Bostone vykusiose kūrybinėse dirbtuvėse, kur jaunus muzikantus skvarbia akimi stebėjo JAV džiazo garsenybės – būgnininkė Terri Lyne Carrington ir saksofonininkas Rickas DiMuzio. Panašu, kad lietuvio talentas padarė įspūdį ir jiems. Renginio pabaigoje vaikinui pranešta, kad jo laukia stipendija bakalauro studijoms legendiniame Berklio muzikos koledže, kuris išugdė šimtus garsiausių pasaulio muzikantų.

Šių metų festivalį vainikuos muzikos legendos dukra – vokalistė, dainų autorė Deva Mahal, kurios tėvas – JAV bliuzo superžvaigždė, šįmet jau trečiąją prestižinę "Grammy" statulėlę pelnęs dainininkas ir gitaristas Taj Mahal.