Smuiko virtuozas D. Garrettas į Lietuvą grįžta su dešimtmečio programa

Geriausi ir populiariausi pastarojo dešimtmečio D. Garretto kūriniai Vilniaus „Siemens“ arenoje skambės kitų metų spalio 9 d.

„Nekantriai laukiu 2019-ųjų metų turo „Unlimited – Greatest Hits – Live“ ir labiau nei kada nors anksčiau trokštu kartu su klausytojais leistis į jaudinančią muzikinę kelionę, – sako Davidas Garrettas. – Kartu su savo grupe, draugais ir klausytojais noriu švęsti muziką ir pastarąjį dešimtmetį.“

Nuo karjeros pradžios Davido Garretto nevaržė jokios muzikinės ribos, todėl jo turo pavadinimas „Unlimited“ (liet. be ribų) yra kur kas daugiau nei tik žodis. Tai jo gyvenimo filosofija. Visi, kurie bent kiek pažįsta D. Garrettą, žino, kad jo kūrybiškumas – beribis. Savo aistra muzikai jis užkrėtė ir į „crossover“ (muzikinių žanrų samplaika) bei klasikinės muzikos gerbėjų gretas atvedė visiškai naują auditoriją. Jo atliekami svaiginantys roko hitai „Purple Rain“ ar „Smells Like Teen Spirit“, jo įtaigios versijos tokių tautos himnais tapusių kūrinių kaip „Nothing Else Matters“ ar „November Rain“, jo unikaliai atliekami pasauliniai populiariosios muzikos šedevrai „Viva la vida“ ar „Hey Jude“, taip pat tokios klasikinės melodijos kaip Bethoveno 5-oji simfonija ar Debiusi „Clair de Lune“ minias gerbėjų panardina į svaigią ekstazę ir priverčia ne tik judinti kojas, aistringai ploti, bet ir spontaniškai atveda į šokių aikštelę.

Per dešimtmetį trunkančią tarptautinę „crossover“ muzikos karjerą D. Garrettas ne kartą gerino savo rekordus. Paskutiniojo turo „Explosive Live“ koncertuose, kurie vyko 20-yje šalių, taip pat ir Lietuvoje, apsilankė per 400 tūkst. žiūrovų.

A. Paganinis tarp populiariosios muzikos žvaigždžių ir Jimis Hendrixas tarp smuikininkų – D. Garrettas yra šio amžiaus „Velnio smuikininkas“, tarptautinė superžvaigždė, kuri nutrina ribas tarp Mocarto ir „Metallicos“. Garbinamas kaip „crossover“ muzikos pionierius ir dėl išskirtinės virtuoziškos grojimo technikos, Davidas vienodai gerai jaučiasi ir kartu su garsiausiais pasaulio dirigentas bei orkestrais atlikdamas sudėtingas klasikos kompozicijas, ir stadionus žmonių pavergiančius roko hitus.

Milijonus gerbėjų visame pasaulyje turintis atlikėjas, jau yra pelnęs 24 aukso ir 16 platininių apdovanojimų skirtinguose planetos kampeliuose – nuo Honkongo iki Vokietijos, nuo Meksikos iki Taivano, nuo Brazilijos iki Singapūro.

„Unlimited – Gratest Hits – Live“ koncerte D. Garrettas atliks unikalią „crossover“ programą, kurioje – ir karščiausi roko ritmai, ir jausmingos baladės, ir, žinoma, rinktinė klasika. Prekyba bilietais prasideda lapkričio 16 d. Bilietus platina „Tiketa“.