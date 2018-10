Šį vakarą – pirmasis solinis „Colours of Bubbles“ koncertas „Lofte“

Šįvakar, spalio 15 d., menų fabriko „Loftas“ pirmadienio renginių serijos „Local Mondays“ scenoje – indie roko vėliavnešiais Lietuvoje tituluojami „Colours of Bubbles“. Tai bus pirmasis solinis grupės pasirodymas „Lofte“.

„Colours of Bubbles“ savo klausytojams dovanoja modernių indie roko garsų sintezę ir tai daro taip garsiai ir griausmingai, kaip moka tik jie.

Kilusi iš Šiaulių, miesto, dažnai vadinamo lietuviškuoju Mančesteriu, savo diskografijoje grupė jau turi du pilnus albumus („Inspired by a True Story” (2014) ir „She is the Darkness” (2016)) ir yra sugrojusi daugiau nei 200 koncertų įvairiuose Europos kampeliuose, pasirodė pagrindiniuose Europos roko, indie muzikos festivaliuose, 2017-ųjų pradžioje sugrojo vieną masiškiausių koncertų savo karjeroje Vilniaus „Siemens“ arenoje, kurio klausėsi daugiau nei 2000 žmonių, o 2018-ųjų vasarą surengė vieną didžiausių solinių karjeros koncertų – Trakų pilies kieme grupės, kartu su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru klausė beveik 1500 žmonių.

Vienas didžiausių „Colours of Bubbles“ kūrybos pripažinimų yra M.A.M.A geriausios roko grupės apdovanojimas, kurį penketas gavo 2015-aisiais.

„Local Mondays“ renginių serija draugiška visiems: ir geros muzikos gerbėjams, ir šeimoms, ir gyvūnams, ir vaikams. Vaikams iki 8 metų įėjimas į koncertus nemokamas.

Šiandien „Local Mondays“ duris atvers 18.30 val. Įėjimo kaina: 8 eurai su „Facebook“ R.S.V.P., kitiems – 10 eurai. Bilietus galima įsigyti internetu goo.gl/YmQzpJ arba prie durų. „Local Mondays“ koncertą vilniečiai ir miesto svečiai ras menų fabrike „Loftas“, Švitrigailos g. 29, Vilniuje.

Daugiau informacijos: www.menufabrikas.lt.