Po koncerto „LRT Opus terasoje“ „Skamp“ jau laukia žiemos

Pirmadienis „LRT Opus terasoje“ buvo itin jaukus ir nuotaikingas. Jame „Skamp“ gerbėjai galėjo išgirsti ne tik naujausius kūrinius, bet ir žinomiausius „Skamp“ hitus. Terasos scenoje pasirodė ne tik vokalistai Erica Jennings, Vilius Alesius ir Vee Diawara, bet ir bosine gitara grojantis Paulius Jaskūnas ir būgnininkas Vytis Vainiliatis.

Šiemet 20-ies metų veiklos jubiliejų švenčianti trijulė pastaruoju metu koncertuoja itin retai. Dienas grupė leidžia studijoje, kur ruošia naujus kūrinius ir rengiasi gruodžio 26 d. „Siemens arenoje“ vyksiančiam pasirodymui, tad koncertas terasoje buvo tarsi generalinė repeticija.

Per veiklos dvidešimtmetį grupė išleido net 10 albumų bei 5 singlus, kurių parduota per 100 tūkst. kopijų. Jiems priklauso tokie iki šiol skambantys hitai kaip jau minėtas „Summertime“, taip pat „You Got Style“, su Vytautu Kernagiu įrašytas „Mūsų dienos kaip šventė“, su Andriumi Mamontovu įrašytas „Nieko panašaus“, „Superstar“, „Split The Atom (Na Na Na)“ ir kt.

Vieną tituluočiausių ir geriausiai vertinamų gyvai grojančių Lietuvos grupių ne kartą pastebėjo bei įvertino ir ryškiausi užsienio muzikantai. „Skamp“ pradėjo tokių grupių ir atlikėjų kaip „The Black Eyed Peas“, Macy Gray, „Reamonn“, Robert Plant, „Bomfunk MC’s“, „Gorki Park“ koncertus, patys ne kartą koncertavo užsienio scenose. 2001 m. su daina „You Got Style“ „Skamp“ sėkmingai atstovavo Lietuvai „Eurovizijos“ konkurse, kur užėmė 13 vietą.