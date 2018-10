Latvių žvaigždžių „BrainStorm“ koncerte – ir seni hitai, ir naujos dainos

Naują albumą „About the Boy Who Plays the Tin Drum“ pristatanti grupė solinį koncertą Lietuvoje surengs po pustrečių metų pertraukos.

„Metus kūrėme šį albumą, dirbom su nuostabiais prodiuseriais, išbandėm naują skambesį, įdėjom labai daug darbo ir nekantraujam kūrybos ir naujo albumo pasirodymo džiaugsmu pasidalinti su tais, kurie mūsų laukia. Džiaugiamės galėdami grįžti į Lietuvą, kur visada jaučiamės laukiami“, – teigia grupės vokalistas Renaras Kauperis.

Klausytojams Vilniuje „BrainStorm“ paruošė beveik dviejų valandų ilgio programą. Joje visų pamėgti nuo pirmų akordų kartu su grupe dainuojami hitai ir naujo albumo dainos, tarp kurių ir žymiausi šio albumo kūriniai „My Mind’s So Lost (On You)“, „Wonderful Day“ ir „Nothing Lasts Forever“.

Kartu su „BrainStorm“ į Lietuvą atvyks ir svečiai iš Švedijos – vienas naujo albumo prodiuserių Povelas Olsonas ir muzikantas Magnusas Nilsonas bei didelė technikų komanda.

Kiekvieną „BrainStorm“ dainą scenoje iliustruos specialiai naujo albumo pristatymui paruoštos vizualizacijos, kurias grupė naudojo ir įspūdingo albumo pristatymo turo Latvijoje metu. Penkiuose anšlaginiuose grupės koncertuose šią vasarą gimtojoje šalyje apsilankė per 120 tūkstančių žmonių.

Paskutinį kartą 2016 metų pavasarį solinį koncertą Vilniuje surengę „BrainStorm“ spalio 20 dieną pasirodys koncertų salėje „Compensa“. Bilietus į šį renginį platina „Bilietai.lt“.

„BrainStorm“ – „Nothing Lasts Forever“: