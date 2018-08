Katedros aikštėje – Baltijos šalių fotografijos paroda „Šimtmečio kelias“

„Prieš beveik 30 metų mes, Baltijos sesės, stojome į laisvės kelią, į šimtus kilometrų nusidriekusį laisvų širdžių mūrą. Šiandien ir vėl vienijamės Lietuvos sostinėje Vilniuje į „Šimtmečio kelią“. Ne tik pažindami vienas kito istorinę perspektyvą, bet ir drąsiai žvelgdami į ateitį, naujus Baltijos laisvės šimtmečius“, – kviesdamas visus į fotografijų parodą sakė Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Ši paroda – keliaujanti. Ją jau galėjo pamatyti Rygos ir Talino gyventojai. Latvijoje paroda vadinosi „Before and now“, Estijoje – „Historic photos from Tallinn, Vilnius and Riga“.

Parodos nuotraukose – istorija, žmonės, ir tai, ką bėgant metams patyrė trys sostinės. Istorija – be pagražinimų, nutylėjimų, su visais skaudžiais ir gražiais įvykiais, žmonėmis, kokie jie buvo, miestais, kaip jie atrodė prieš 100 metų, kaip keitėsi bėgant laikui ir kokios sostinės yra šiandien. Nuotraukos darytos 1920-1940 metais, taip pat atrinkti kadrai iš 1960-ųjų bei 1989–2018 metų. Prie nuotraukų esantys tekstai leis dar giliau pažinti Latvijos, Estijos ir Lietuvos istoriją.

Nuotraukų autoriai – trijų Baltijos šalių fotografai: Peeteris Sirge'as, Kaupo'as Kikkas, Akelas K., Ilmarsas Ztotinsas, Agnese Zeltina, Aleksandra Juraišytė, Juozas Stanišauskas, Zinas Kazėnas, Antanas Sutkus, Saulius Žiūra ir kiti.

Atėję į parodos atidarymą galės pasiklausyti ir nuostabaus koncerto: rugsėjo 2 d., Baltijos šalims drauge švenčiant šimtmetį, vilniečiams ir miesto svečiams dovanojamas unikalus koncertas „Šimtmečio garsai“, kur ant scenos susiburs daugiau kaip 100 lietuvių, latvių ir estų muzikantų. Visa informacija apie koncertą – čia.