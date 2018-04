„Colours of Bubbles“ didžiausią koncertą karjeroje surengs Trakų pilyje

Bilietus į „Colours of Bubbles“ ir Šv. Kristoforo kamerinio orkestro vienintelį koncertą Trakų pilyje jau galite įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internetu bilietai.lt.

„Trakų pilis yra magiška vieta, jos kiemu vaikščiojo Lietuvos valdovai, o sienose pulsuoja mūsų šalies istorija“, – sako „Colours of Bubbles“ lyderis ir dainų autorius Julijus Aleksovas. „Magiškas bus ir mūsų rengiamas koncertas. Ypatingą atmosferą mums padės sukurti Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Be galo džiaugamės šiuo bendradarbiavimu ir jo tęstinumu. Artėjančio pasirodymo laukiame nekantraiai ir su jauduliu. Mums tai bus vienas svarbiausių ir įsimintiniausių šių metų koncertų“.

Pasak Šv. Kristoforo kamerinio orkestro dirigento Modesto Barkausko, tai puiki galimybė perkelti šį projektą į kitą erdvę. „Manau, Trakų pilyje jis suskambės ypatingai. Pilies atmosfera, vasaros laikas, dviejų puikių kolektyvų suvienytos jėgos – čia visa sėkmės formulė. O pats projektas kalba už save – tuo įsitikino klausytojai koncertuose Vilniuje ir Šiauliuose. Tai, ką mums pavyko sukurti drauge su „Colours of Bubbles“ ir orkestru, man asmeniškai, yra jautru ir ypatinga!“, – sako dirigentas M. Barkauskas.

„Colours of Bubbles“ yra kilę iš Šiaulių, miesto, kuris dažnai vadinamas lietuviškuoju Mančesteriu. Čia groti pradėjusi grupė savo klausytojams dovanojo modernių „indie“ roko garsų sintezę. Savo diskografijoje grupė turi du pilnus albumus – „Inspired by a True Story“ (2014) ir „She Is the Darkness“ (2016), vieną mini albumą „Today I Am Feeling Better Than Ever“ (2010) ir su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru įrašytą koncertinį albumą „Untold Story“ (2018).

Daugiau nei 300 pasirodymų įvairiuose Europos kampeliuose surengę rokeriai grojo pagrindiniuose Europos roko, „indie“ muzikos festivaliuose, o pernai dalyvavo viename masiškiausių projektų – jungtiniame koncerte „R kubu“. Pasiklausyti „Siemens“ arenoje Vilniuje vykusio koncerto, kuriame be „Colours of Bubbles“ dalyvavo „ba.“ ir „Freaks on Floor“, susirinko daugiau nei 2 000 žmonių.

Nuskynę Šiaulių apskrities ir alternatyvius T.Ė.T.Ė. muzikos apdovanojimus, 2015 m. „Colours of Bubbles“ sulaukė vieno didžiausių kūrybos pripažinimų – M.A.M.A. ceremonijoje rokeriams buvo įteiktas metų roko grupės apdovanojimas. Be to, už savo pasirodymą Poznanėje vykusiame projekte „BalconyTV“, grupė pernai buvo pristatyta šio kanalo apdovanojimams, kuriuose pelnė žiūrovų prizą „Peoples Choice BalconyTV Music Video Award“.

Praėjusį rudenį „Colours of Bubbles“ savo kūrybą pristatė naujame projekte „Untold Story“, jame pakvietė dalyvauti Šv. Kristoforo kamerinį orkestrą. Grupė ir orkestras surengė anšlaginius koncertus Vilniuje ir Šiauliuose. Sostinės Šv. Kotrynos bažnyčioje vykusį pasirodymą filmavo ir transliavo LRT. Šiemet buvo išleistas šio koncerto kompaktinis diskas ir dviguba vinilo plokštelė.