„Cirque du Soleil“ šou artistai paneigė žmogaus judėjimo dėsnius

Vienu didžiausių iššūkių statant pavasarį Vilniuje viešėsiantį „Cirque du Soleil“ šou „Toruk – The First Flight“ tapo akrobatų ir artistų judėjimas scenoje. Kultinio Jameso Camerono filmo „Įsikūnijimas“ įkvėptas šou vaizduoja navių planetą Pandorą, kur gravitacija gerokai mažesnė nei Žemėje. Dėl kitokios gravitacijos ir navių fizinių savybių, artistams teko gerokai išplėsti žmogaus judėjimo galimybių ribas.

Šou kūrėjai norėjo pabrėžti navių tvirtumą, fizinę jėgą ir judrumą, dėl to akrobatiniai judesiai buvo „įkomponuoti“ į kiekvieną, net menkiausią, scenoje pasirodančio artisto judesį – jie nuolat atlieka sudėtingus šuolius, daro salto ir verčiasi kūliavirsčia. Kad navius įkūnyti artistams būtų lengviau, buvo sukurtos specialios scenos grindys. Kai kuriose vietose jos primena batutą, taip pat yra įrengti nedideli tramplinai, kurie artistams padeda pašokti aukštyn bei pagreitina judėjimą.

„Toruk – The First Flight“ artistus navių judesių mokė iš J. Camerono kino juostos „Įsikūnijimas“ pažįstama aktorė ir profesionali gimnastė Julene Renee. Puikiai įvaldžiusi navių judesius ir gyvenimo filosofiją J. Renee buvo gyvybiškai svarbi mokytoja ir J. Camerono kino juostoje pasirodžiusioms žvaigždėms, ir „Cirque du Soleil“ artistams. J. Renee padėjo atrasti ir geriau suprasti ne tik navių judesius bei filosofiją, bet ir kalbą, garsus – viską, kas yra kasdienio gyvenimo Pandoroje dalis.

Ruošdami naują šou „Cirque du Soleil“ artistai pasirengimo treniruotėse paprastai praleidžia bent dvejus metus. „Toruk – The First Flight“ nebuvo išimtis, tačiau be sudėtingų ir pavojingų akrobatinių numerių šou artistams teko keisti ir judėjimo įpročius – iš naujo mokytis vaikščioti, valandų valandas tobulinti gestus. Jiems reikėjo pamiršti žmogaus prigimtį, paneigti judėjimo dėsnius ir tapti naviais. Šou akrobatikos kūrėjas Germainas Guillemotas tai, kaip juda „Toruk – The First Flight“ artistai, vadina „kūno muzika“. Toji „kūno muzika“ išties sukuria iliuziją, tarsi artistai tik ką nužengė iš didžiojo ekrano.

Kiekvieną iš penkių šou vaizduojamų navių klanų skiria gebėjimai, išreikšti ir jų judesiuose. Pavyzdžiui, omatikajos klano atstovai ypač šoklūs, todėl jų pasirodymuose gausu oro akrobatikos elementų, anurai klanas – balansavimo meistrai, o aukštai kalnuose gyvenančių kekunanų koziris – skraidymas ir gebėjimas suvaldyti bet kokį aitvarą. Tipaniai gerai įvaldę judėjimą stulpais ir kartimis, jie puikūs kariai ir medžiotojai. Taukamiai – tai Pandoros botanikai, pažįstantys planetos augalus ir puikiai išmanantys jų gydomąsias savybes. Jie geba vaikščioti ant gigantiškų gėlių piestelių, o sudėtingiausi akrobatiniai numeriai ant šilko juostų jiems vienas malonumas.

Šou akrobatinius numerius ir choreografiją, kaip ir patį šou „Toruk – The First Flight“ įkvėpė J. Camerono kino juosta „Įsikūnijimas“. Kūrėjų tikslas buvo kiekvienam artistui sukurti individualius judesius, kurie padėtų perteikti navių autentiškumą ir įtikintų žiūrovą, kad jis iš tiesų persikėlė į Pandoros planetą. Atrodo, kad jiems tai puikiai pavyko.

Vienas naujausių „Cirque du Soleil“ šedevrų „Toruk – The First Flight“ Vilniaus „Siemens“ arenoje bus rodomas gegužės 23–26 d. Prieš maždaug savaitę „Toruk – The First Flight“ iš Azijos persikėlė į Europą ir jau džiugina senojo žemyno gyventojus. Šou debiutavo Olandijoje, o šiuo metu yra rodomas didžiosiose Vokietijos scenose. Iki vizito Lietuvoje, „Toruk – The First Flight“ lankysis Belgijoje, Italijoje ir dar keliuose Vokietijos miestuose.

„Cirque du Soleil“ šou „Toruk – The First Flight“ jau pamatė daugiau kaip 1,3 mln. planetos gyventojų.