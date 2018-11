Choro „Bel Canto“ Kalėdos: E.Whitacre ir „Berniukas, kuris juokėsi iš Kalėdų senelio“

Choras „Bel Canto“ (meno vadovas Egidijus Kaveckas) ir vienas populiariausių pasaulyje kompozitorių ir dirigentų, „Grammy“ laureatas, TED pranešėjas, „Virtual Choir“ autorius Ericas Whitacre pristato baigiamąjį „Open to the World“ ciklo koncertą. Du vakarus iš eilės – gruodžio 9 ir 10 d. – Filharmonijoje Vilniuje, E. Whitacre ir choras „Bel Canto“ surengs išskirtinius Kalėdinius koncertus.

Choras „Bel Canto“ ir E. Whitacre į savo koncertus pakvietė ir būrį talentingų svečių – norvegų vokalistą ir gitaristą Marius Beck, solistę Liną Dambrauskaitę, vokalistą Tomą Sinickį, berniukų chorą „Ąžuoliukas“ (meno vadovas Vytautas Miškinis), „Mikroorkéstra“ styginių kvartetą, pianistus Motiejų Bazarą ir Ramintą Gocentienę, elektronika gros Evaldas Stulgaitis, mušamaisiais – Darius Rudis.

„Berniukas, kuris juokėsi iš Kalėdų senelio“

Kalėdiniuose „Open to the World“ koncertuose choras „Bel Canto“ atliks populiariausius Eric Whitacre kūrinius, tokius kaip „Lux Aurumque“, „Sainte-Chapelle“, „Fly to Paradise”, „Goodnight Moon”, „Glow”, taip pat kitų kompozitorių kūrinius.

Pirmą kartą Lietuvoje choras „Bel Canto“, kartu su Marius Beck, atliks amerikiečių dainininkės Miley Cyrus išpopuliarintą „Wrecking Ball“ ir amerikiečių folk dainą „Man of Constant Sorrow“, kurią išgarsino filmui „O, Brother Where Art Thou?“ išgalvota grupė „The Soggy Bottom Boys“. Šiuos kūrinius Eric Whitacre aranžavo chorui ir kartu su Marius Beck pirmą kartą pristatė iTunes festivalyje Londone 2014 m. Šį kartą dauguma šios programos skambės ir Filharmonijoje Vilniuje.

Ypatinga E. Whitacre ir choro „Bel Canto“ Kalėdinio koncerto premjera – padūkęs ir netikėtas Whitacre kūrinys „The Boy Who Laughed At Santa Claus“ mišriam ir vaikų chorams ir fortepijonui. Pagal to paties pavadinimo Ogden Nash eilėraštį sukurtas kūrinys pirmą kartą atliktas pernai garsiojoje Walt Disney koncertų salėje Los Angeles. Po pasaulinės premjeros, E. Whitacre dar tobulino savo kūrinį, tad kompozitoriaus ir choro „Bel Canto“ koncertuose Vilniuje skambės naujausia „The Boy Who Laughed At Santa Claus“ versija.

Ypatingas ryšys

E; Whitacre yra vienas garsiausių pasaulyje mūsų kartos kompozitorių ir dirigentų. Jo kūrinius atlieka milijonai dainininkų ir muzikantų, jis nuolat diriguoja garsiausiose pasaulio koncertų salėse. Kompozitorius yra išleidęs kelis topų viršūnėse karaliavusius albumus, vienas jų – „Grammy“ apdovanojimą pelnęs „Light and Gold“.

E. Whitacre žavi savo charizma ir pranešėjo talentu. Jis skaito pranešimus daugeliui „Fortune 500“ sąrašo įmonių, tokių kaip „Apple“ ir „Google“, taip pat Pasaulio ekonomikos forume Davose, Jungtinių Tautų renginiuose ir pagrindinėse TED konferencijose.

Prestižinės Juilliard muzikos mokyklos absolvento fenomenu žavisi ir daugelis kritikų. E. Whitacre išsiskiria savitu muzikos stiliumi, originaliomis, inovatyviomis idėjomis, o britų kompozitorius John Rutter apibūdino Whitacre kaip vieną svarbiausių 21 amžiaus kompozitorių.

E. Whitacre ir choras „Bel Canto“ pirmą kartą susitiko 2016 m. Vilniuje ir du vakarus iš eilės Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje surengė anšlaginius „Revolution Together“ koncertus.

Pirmoji choro „Bel Canto“ pažintis su talentinguoju norvegu

Gebėjimas pajusti unikalius garsus ir jautrus specifinis vokalas padėjo Marius Beck tapti išskirtiniu dainininku ir muzikos kūrėju. Marius visuomet užburia – tiek su gitara rankose soliniuose koncertuose, tiek koncertuojant kartu su grupe ar kitais atlikėjais.

2012 m. Marius tapo „The Voice Norway“ finalininku, išleido debiutinį albumą, dažnai koncertuoja, taip pat kartu su Eric Whitacre pristatė specialią programą iTunes festivalyje Londone 2014 m. Šis koncertas buvo transliuojamas gyvai 119 šalių ir paskelbtas Apple Music ir Spotify.

Dar dvi vakaro premjeros

Choro „Bel Canto“ ir E. Whitacre Kalėdiniuose koncertuose – dar dvi ypatingos premjeros. Choras pirmą kartą pasirodys kartu su garsiu Lietuvos roko muzikos atlikėju Tomu Sinickiu ir atliks jo kūrinį „Vilnius“. Jį chorui pritaikė kompozitorius Deivydas Zvonkus.

Choras „Bel Canto“ taip pat pristatys savo nario Simono Girdzijausko chorinę kompoziciją „Heartbeats“, kurią choro bosas sukūrė specialiai šiam koncertui. Kai 2016 m. E. Whitacre pirmą kartą apsilankė pas chorą „Bel Canto“, Simonas pažadėjo kompozitoriui kito jo apsilankymo Vilniuje proga pristatyti savo kūrinį. Jis ištesėjo pažadą – po dviejų metų Whitacre sugrįžta pas chorą „Bel Canto“, o bendrame jų koncerte skambės ir Simono Girdzijausko kūrinys „Heartbeats“.