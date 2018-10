10 didžiausių J. White‘o hitų

„The White Stripes“ – „Seven Nation Army“

Jo diskografija – ilga, turtinga ir labai marga. Joje iš viso net 14 albumų – su trimis skirtingomis grupėmis ir soliniai darbai. Su ja susipažinti verta nuo pradžios iki galo. Tačiau iki istorinio J. White‘o koncerto Vilniuje liko vos kelios dienos. Tad jei laiko turite tik dešimčiai dainų – štai kurių verta klausytis pirmiausiai. Visas jas galite tikėtis išgirsti ir koncerte. Tačiau garantuoti to neįmanoma. Jo koncertai tiesiog nesikartoja. J. White‘as nemėgsta būti nuspėjamas ir kaskart keičia atliekamų dainų sąrašą.



Po šios dainos „The White Stripes“ iš bliuzinio dueto virto garažinio roko sensacija. 2002-aisiais tai buvo viena mylimiausių dainų radijo stotyse. Čia padėjo ir žavingas vaizdo klipas, sukurtas žymaus prancūzų režisieriaus Michelio Gondry (pastačiusio filmą „Eternal Sunshine of the Spotless Mind“). Klipe Jackas ir Megė buvo paversti „Lego“ kaladėlėmis. O parodiją sukūrė pats Weirdas Al Yankovicius.



Tai buvo trumpas ir skambus pareiškimas. Šį skambesį vėliau bandė imituoti daugybė grupių. Žurnalas NME tai pavadino „naująja roko revoliucija“. Revoliucijos vėliavnešiais, žinoma, buvo „The White Stripes“.



2. Jack White – „Love Interruption“



2012 m. Jackas išleido savo pirmąjį solo albumą ir atskleidė dar daugiau nematytų savo asmenybės spalvų. „Love Interruption“ – gana nesudėtinga daina. Tačiau ji leidžia pažvelgti į painias Jacko mintis. Tai viena asmeniškiausių jo dainų. Savotiškas prisipažinimas po skyrybų su modeliu Karen Elson.



3. Jack White & Alicia Keys – „Another Way To Die“



J. White‘as buvo pakviestas sukurti teminę dainą 2008 m. filmui apie Džeimsą Bondą „Paguodos kvantas“. Tai dar vienas įrodymas, kokio masto figūra jis yra muzikos pasaulyje. Laikydamasis savo pomėgio dirbti su moterimis vokalistėmis, šįkart Jackas dainą įrašė su Alicia Keys. Tai pirmasis toks atvejis istorijoje, kai Bondiadoje skambėjo duetas.



4. „The White Stripes“ – „I Just Don’t Know What to Do With Myself“

Nors albume „Elephant“ buvo aiškus hitas Nr. 1 – „Seven Nation Army“, tačiau antrasis daugeliui patinka net labiau. Tai britų soulo klasikės Dusty Springfield dainos perdirbinys. Jame atsiskleidžia visas J. White‘o polinkis į melodramatiškumą. Jo balsas virsta aukštu spiegimu, tiesiog draskančiu širdį ir ausų būgnelius.



5. Jack White – „Over and Over and Over“

Ši daina priklauso šiemet išleistam trečiajam soliniam J. White‘o albumui, tačiau sukurta ji buvo daugiau nei prieš dešimtmetį. Tuo metu dar egzistavo „The White Stripes“, tačiau Jackas dainą nusprendė pataupyti ateičiai. Dainą jis taip pat planavo įrašyti su repo legenda Jay Z, bet ir šis sumanymas neišvydo dienos šviesos. Tik šiemet Jackas pajuto, kad daina įgavo tobulą formą ir skambesį.



6. „The White Stripes“ – „Icky Thump“

Ši daina – įrodymas, kad White‘as gali pranašauti ateitį. Ji išleista dar 2007-aisiais, tačiau šiandien kaip niekad aktuali. Joje kalbama apie imigracijos įstatymus ir ji rimuojasi su Donaldo Trumpo pavarde. Ne veltui šis kūrinys buvo įvertintas „Grammy“ apdovanojimu. Tai tikras protesto himnas: 2016 m. J. White‘as pristatė marškinėlius su užrašu „Icky Trump“. O šiemet atlikdamas šią dainą išvadino D. Trumpą prostitute.





7. Jack White – „Lazaretto“



Šiai dainai priklauso „Guinesso“ pasaulio rekordas. Jos gyva versija yra greičiausiai įrašytas ir išleistas kūrinys. „Iškepti“ vinilą teužtruko keturias valandas. O svarbiausia, kad dėl to visiškai nenukentėjo kokybė – tą liudija „Grammy“ apdovanojimas. Beprotiškas vaizdo klipas peržiūrėtas jau beveik 20 milijonų kartų.



8. „The Raconteurs“ – „Steady, As She Goes“

Ši J. White‘o suburta grupė leido jam eksperimentuoti su progroku ir „country“ muzika. O ši daina buvo pats pirmas „The Raconteurs“ pareiškimas. Ir iki šiol liko jų didžiausiu hitu. Vieną iš dviejų klipų šiai dainai nufilmavo žymusis režisierius Jimas Jarmuschas. Niekam ne paslaptis, kad jis didžiulis Jacko talentų gerbėjas.



9. „The Dead Weather“ – „I Cut Like a Buffalo“



„The Dead Weather“ gimė kaip Jacko ir Alisson Mosshart iš „The Kills“ kūdikis. Grupėje Jackas užėmė būgnininko poziciją, tačiau šioje dainoje jis dar ir pagrindinis vokalistas. Jackas sukūrė ir vaizdo klipą. Kaip jam įprasta, šiek tiek ekscentrišką.



10. Jack White – „Sixteen Saltines“



Šios dainos klipe Jackas įsivaizduoja pasaulį, kuriame vaikai nepaiso jokių taisyklių ir įgyvendina savo blogiausius sumanymus. O pabaigoje padega automobilį su Jacku viduje... Dainoje Jackas išlieja visą savo pankrokišką sielą. Nors gitaros melodija paprasta, joje neįtikėtinai daug jėgos ir emocijos. Gerbėjai dainos žodžiuose apie pyktį ir ilgesį įžvelgė užuominas apie White’o jausmus Megei.