Valgymas vairuojant – ne mažiau pavojingas nei kalbėjimas telefonu

Žarna žarną ryja – šį jausmą, matyt, yra patyręs kiekvienas. Tik kai „skrandis aukų pareikalauja“ vairuojant, visi elgiasi skirtingai. Vieni stoja ir valgo degalinėse ar užkandinėse, kiti kenčia, o treti laiko negaišta ir savęs nemarina – prie vairo puotauja nestabdydami automobilio.

Saugaus eismo specialistai perspėja – valgymas, kaip ir bet kokia kita veikla, vairuojant labai blaško. Štai ilgametis vairavimo mokytojas įsitikinęs, kad užkandžiavimas prie vairo – dar didesnė blogybė negu kalbėjimas telefonu.

„Tai rodo ir statistika. Žmonės dažniau patenka į eismo įvykį ne tada, kai šneka mobiliuoju telefonu, bet tada, kai valgo. Jei vairuojant valgoma, du kartus padidėja tikimybė patekti į eismo įvykį“, – perspėja Kastytis Povilaitis, vairavimo mokyklos „Autologija“ vadovas.

Mokslininkai įrodė: atitraukus žvilgsnį nuo kelio, vėl susikoncentruoti į jį prireikia bent dviejų sekundžių. Važiuojant 100 km per valandą greičiu, per dvi sekundes nuvažiuojami 55 metrai, o, pvz., per keturias sekundes – daugiau negu 100 metrų. Vadinasi, šio kelio ruožo mes tiesiog nematome. Kas šiame ruože galėtų nutikti, scenarijų daug. Nevykusių bandymų valgyti ir tuo pat metu vairuoti pasekmes kasdien mato automobilių plovyklos darbuotojai.

„Esu matęs padažų ant stogo vidinės dalies. Kaip jie ten atsidūrė? Nežinau, ką pasakyti... Gal valgė sumuštinį, gal metė [į viršų], gal avarija buvo, užsižiūrėjo gal žmogus...“ – prisimena Dainius Adomaitis, automobilių švaros centro „Sonax“ atstovas.

Vis dėlto dažniausiai vyrams tenka šveisti priekines vairuotojo ir keleivio sėdynes bei prietaisų skydelį.

„Būna kavos dėmių. Nutinka visokių ekstremalių situacijų, kai automobilis staigiai stabdomas ir vairuotojas nespėja padėti kavos puodelio į laikiklį. Būna kola aplaistytos panelės“, – vardija D. Adomaitis.

Dažniausi radiniai salone – besimėtantys kavos puodeliai, sumuštinių likučiai, pariedėję obuoliai ar skrudintos bulvytės. Beje, plovyklos darbuotojams yra pasitaikę ir visai apetito nežadinančių radinių.

„Buvo situacija, kai atvežė automobilį, kad padarytume cheminį valymą, o mes, į jį įlipę, pamatėme, kad ant stogo vidinės dalies yra paukščių išmatų, klausėme, kaip tai gali įvykti“, – pasakojo vyras.

Kaip vėliau paaiškėjo, automobilis buvo remontuojamas, o savininkas išimtą ir apverstą stogą laikė kieme. Ten sparnuotieji giesmininkai jį ir surado.

Siūlo atsisakyti įpročio valgyti vairuojant

Jei kai kurie vairuotojai vis dar mano, kad valgymas vairuoti netrukdo, gal juos priverstų sunerimti prastos žinios iš dietologų? Daug riebalų, mažai skaidulų – peilis skrandžiui, jei greitu maistu maitinamasi nuolat.

„Stebėtinai dažnai tenka matyti, kad žmonės pusryčiauja valgydami degalinių maistą. Tai, žinoma, geriau nei visai nevalgyti, bet reikėtų atidžiai rinktis, ką valgyti“, – sako Daiva Pipiraitė, klinikos „Dietos sistema“ dietologė.

Tiesa, ir greitojo maisto restoranuose galima rasti šį tą naudingo: žiūrėkite, kad būtų bent lapas daržovės ir juodos duonos, pataria specialistė. Tačiau, jei tas sveikesnis maistas bus sukemšamas vairuojant, gero nelauk. Tai pablogins virškinimą, gal net teks griebtis tablečių.

Fiziologiją kurį laiką galima apgauti kava. Bet dietologai perspėja: rodos, nekalti kavos gėrimai dažniausiai prilygsta desertui – jų viduje slypi riebaus pieno ir sirupo bomba. Įdomu tai, kad daugelis vairuotojų kavos gėrimą laiko nepavojingu ir net madingu užsiėmimu vairuojant. O mašinos salone esantys laikikliai puodeliams taip ir prašosi dar vienos latės ar kapučino.

Pertraukos vairavimo metu, kai sveikesnis, namie gamintas maistas ramiai valgomas tiesiog iš dėžučių, – toks vairavimo ir maitinimosi režimas būtų idealus dietologo ir vairavimo instruktoriaus akimis. Tuo metu iš užsienio atėjusią madą vairuojant šlamšti, kas papuola, reikėtų sąmoningai išgyvendinti.

Įdomu tai, kad nors už valgymą vairuojant KET baudos nenumato, policijos pareigūnai tokį vairuotoją galėtų ir nubausti. Pavyzdžiui, vadovaudamiesi 20 KET punktu. Vis dėlto kiek už tai yra nubaustų, sunku pasakyti. Štai, pavyzdžiui, Kipre už valgymą vairuojant baudžiama taip pat, kaip ir už kalbėjimą telefonu. Griežčiau smaguriaujančius vairuotojus baudžia ir skandinavai. Garsiai nuskambėjo atvejis, kai Didžiojoje Britanijoje vairuotoja gavo 145 svarų baudą už banano valgymą prie vairo, nors ir stovėjo kamštyje.

