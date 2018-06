Techninės pagalbos iškvietimų Europos keliuose daugėja

Ne visos išvykos nuosava transporto priemone užsienio šalyse būna sklandžios. Bendrovės „Lietuvos draudimas“ duomenimis, per metus techninės pagalbos iškvietimų Europos keliuose padaugėjo ketvirtadaliu. Dažniausios techninės pagalbos iškvietimų priežastys užsienyje - automobilio variklio gedimas, eismo įvykis ar prakiurusi padanga. Turizmo departamento duomenimis, 35 proc. šalies gyventojų į užsienį vyksta automobiliu - tai antras populiariausias keliavimo būdas po skrydžių lėktuvais.

Pasak „Lietuvos draudimo“ Žalų departamento direktoriaus Artūro Juodeikio, priežastys, dėl kurių vairuotojams prireikia pagalbos kelyje, Lietuvoje ir užsienyje nesiskiria, tačiau, kai kelionė nutrūksta toli nuo namų, vairuotojai patiria kur kas daugiau streso.

„Nemalonus nutikimas kelyje, sugriauti planai, o dar ir nepažįstama aplinka, kalbos barjeras - tokia situacija daugelį išmuša iš vėžių. Todėl prieš išvyką savo automobiliu į užsienį reikia pasiruošti - atlikti išsamią automobilio apžiūrą, ypač variklio, važiuoklės, kitų sistemų. Tai rekomenduojama daryti ne kelionės išvakarėse, o iš anksto, kad prireikus dar būtų laiko remonto darbams. Be to, automobilio apžiūra reikėtų pasirūpinti, nepaisant to, ar vykstama kelių dienų išvykai į kaimyninę valstybę, ar keliaujant į tolimesnes šalis“, - pataria A. Juodeikis.

Eksperto teigimu, prieš vykstant į užsienį nuosava mašina, taip pat labai svarbu iš anksto išsiaiškinti, kur reikėtų kreiptis pagalbos, jeigu vis dėlto kiltų gedimų, užsirašyti svarbiausius kontaktus, nes numeris, kuriuo riektų skambinti iš užsienio, gali skirtis nuo to, kuriuo reikia kreiptis esant Lietuvoje. Taip pat verta pasidomėti, ar, pavyzdžiui, turimas kasko draudimas užtikrina techninę pagalbą už Lietuvos ribų ir kokiomis sąlygomis ji teikiama.

„Lietuvos draudimo“ statistika rodo, kad daugiausia po užsienį keliaujantiems vairuotojams techninės pagalbos prireikia palyginti netoli nuo Lietuvos - Lenkijoje, Vokietijoje, Latvijoje. Tačiau, lietuviams nuosavu automobiliu vis drąsiau vykstant į tolimesnes keliones, techninės pagalbos iškvietimų fiksuojama ir Prancūzijoje, Italijoje ar Ispanijoje.

„Jeigu automobilio techninė pagalba priklauso ir už Lietuvos ribų, apie įvykį ar gedimus užsienio keliuose pirmiausia būtina pranešti savo draudikui Lietuvoje paskambinus nurodytu numeriu. Jo atstovai nurodys, kokių tolesnių veiksmų reikia imtis arba susisieks su savo partneriais, teikiančiais techninę pagalbą konkrečioje užsienio šalyje“, - sako A. Juodeikis.

„Lietuvos draudimo“ kasko draudimas užtikrina techninę pagalbą ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Bendrovė dirba su Europos techninės pagalbos tinklu „ARC Europe“.

Pernai „Lietuvos draudimo“ klientai techninę pagalbą Europos keliuose kvietė 540 kartų. Įvykių pasitaikė pačių įvairiausių - nuo ištuštėjusio degalų bako iki eismo įvykių, nuo variklio gedimų iki pamestų automobilio raktelių.

Pasak A. Juodeikio, dalis techninės pagalbos paslaugų gali būti suteikiamos iš karto, pavyzdžiui, kasko draudimą turintiems „Lietuvos draudimo” klientams užsienyje yra užtikrinamas nemokamas degalų atvežimas, taip pat tokios paslaugos, kaip rato keitimas, automobilio užvedimas išsikrovus akumuliatoriui, avarinis durų atrakinimas arba pagalba užklimpus.

Kartais automobilis yra vežamas ir iki vietos autoserviso nedideliems remonto darbams, kad žmonės galėtų toliau tęsti kelionę. Svarbu žinoti, kad remonto darbai jau nebėra techninė pagalba ir jos išlaidas turi padengti pats vairuotojas. Tiesa, priklausomai nuo techninės pagalbos sąlygų, kol vyksta remonto darbai, gali būti suteikiama nemokama nakvynė, taksi paslaugos, kai kuriais atvejais - ir pakaitinis automobilis.

Vis tik, „Lietuvos draudimo“ duomenimis, pernai beveik kas antram užsienyje techninę pagalbą kvietusiam klientui prireikė automobilio transportavimo paslaugų - vadinasi, savo transporto priemone jie kelionės tęsti nebegalėjo. Po didelių eismo įvykių nesaugi vairuoti mašina arba dėl gedimų, kurių remontas užsienyje kainuotų labai brangiai, transporto priemonė iš užsienio yra gabenama į Lietuvą. Priklausomai nuo šalies, iš kurios vežamas automobilis, tai gali trukti iki 20 dienų. Tokiu atveju automobilis nuvežamas į kliento nurodytą vietą Lietuvoje, o dėl jo remonto jau tenka spręsti pačiam automobilio savininkui.

„Lietuvos draudimas“ skaičiuoja, kad vidutiniškai už Lietuvos ribų klientams suteiktų techninės pagalbos paslaugų vertė siekia apie 300 eurų, bet pasitaiko ir žalų, siekiančių tūkstantį ir daugiau eurų.