Šiandien – diena be automobilio, bet su nemokamu viešuoju transportu

Šeštadienį Lietuva kartu su kitomis Europos valstybėmis mini Tarptautinę dieną be automobilio. Šia proga daugelyje Lietuvos miestų viešuoju transportu bus galima keliauti nemokamai.

Pasak Susisiekimo ministerijos, minėdamos Dieną be automobilio, šiemet nemažai Lietuvos savivaldybių suteiks galimybę nemokamai važiuoti viešojo transporto maršrutais. Štai Vilniuje ir Kaune nemokamas viešasis transportas savaitgalį sutaps ir su popiežiaus Pranciškaus vizitu.

„Lietuvoje pastebimai didėja ekologiškų transporto priemonių įvairovė, o šalies miestai naujiems keliavimo būdams vis labiau pritaiko ir plečia turimą infrastruktūrą. Kviečiu kiekvieną asmeniškai šią Dieną be automobilio keliauti tik aplinkai draugišku transportu arba pėsčiomis, kas gali - išbandyti naują, dar nemėgintą ekologišką transporto priemonę. Tegul ši diena atveria kelią naujiems keliavimo įpročiams“, - ragino susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

„Lietuvos miestuose aplinką ypač teršia daugybės senų (10-15 m. senumo) automobilių išmetimai (išmetamosios dujos - ELTA). Be to, ne mažesnė problema ir eismo saugumas. Lietuvoje avarijose žūsta gerokai daugiau žmonių nei kitose Europos šalyse. Todėl žmonės raginami bent šią dieną mieste išsiversti be automobilio, ieškoti kitokių susisiekimo priemonių - važiuoti autobusu, eiti pėsčiomis, važiuoti dviračiu“, - Eltai sakė Klaipėdos savivaldybės Informavimo ir elektroninių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Milda Milbutaitė.

Nors tikroji diena be automobilio minima šeštadienį, tačiau, pasak M. Milbutaitės, Klaipėdoje jos renginiai buvo perkelti į penktadienį - darbo dieną, kuomet keliaujančių automobiliais skaičius yra gausesnis nei savaitgaliais. Šiemet uostamiestyje jau antrąjį kartą nuspręsta rugsėjo 21-ąją dieną leisti nemokamai važiuoti autobusu asmenims, pateikusiems autobuso vairuotojui automobilio registracijos liudijimo originalą.

„Dalis vairuotojų viešuoju transportu paskutinį kartą naudojosi prieš daugelį metų, ir jų atsiminimai iš tų laikų nėra geri. Tačiau per pastaruosius metus Klaipėdos viešajame transporte įvyko reikšmingi pokyčiai, iš esmės pagerinę paslaugų kokybę. Tuo penktadienį galėjo įsitikinti šioje akcijoje sudalyvavę asmeninių automobilių vairuotojai“, - Eltai teigė M. Milbutaitė.

Diena be savo automobilio skirta, kad asmeninių automobilių vairuotojai išbandytų kuo daugiau asmeninių automobilių alternatyvų: viešąjį transportą, dviračius, vaikščiojimą pėsčiomis, tačiau taip pat ir automobilių dalijimosi ir važiavimo keleiviu alternatyvą.

„Tą dieną stengiamasi kuo patraukliau pateikti naudojimąsi visomis šiomis alternatyvomis tikintis, kad gal kažkas už šios alternatyvos „užsikabins“. Nemokamas viešasis transportas visiems, žinant, kad jis bus tik vieną dieną, paskatintų net darniu transportu besinaudojančius rinktis važiavimo viešuoju transportu alternatyvą - tačiau šio renginio tikslas yra visai kitoks“, - Eltai sakė M. Milbutaitė.

Tarptautine diena be automobilio baigiama kasmet tradiciškai vykstanti Europos judumo savaitė. Europos Komisijos iniciatyva šiemet judumo savaitės tema „Pasirink ir judėk“ buvo skirta transporto daugiarūšiškumui, todėl miestų gyventojai buvo kviečiami išbandyti įvairias aplinkai draugiškas susisiekimo priemones ir derinti jas tarpusavyje.