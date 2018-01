Saugumą žiemą garantuoja ne tik padangos: kas dar?

Dėmesys batams

Prieš keletą metų draudimo kompanijos "Swinton Insurance" atliktos apklausos duomenis, net 15 proc. vairuotojų pripažįsta kartais prarandantys automobilio kontrolę dėl to, kad mūvi ilgus batus storais padais. Tad, sėsdami prie vairo, turėtumėte pagalvoti, kokiais tinkamais vairuoti drabužiais galima rengtis ir kokie batai netrukdys vairuoti.

"Žiemą vairuotojai susiduria su daugiau pavojingų situacijų kelyje, todėl jie turėtų vengti faktorių, kurie gali dar labiau sumažinti vairavimo saugumą", – pabrėžia vairavimo mokyklos instruktorius Zbignevas Veselis.

Prie šių faktorių vairavimo profesionalas priskiria ir aprangos detales – batus, pirštines, kepures. Pasak jo, pats geriausias sprendimas šaltomis dienomis – turėti kitą batų porą, kurią vairuotojas galėtų apsiauti prieš pradėdamas kelionę.

Pasak Z.Veselio, batai turėtų visiškai nevaržyti kulkšnies judrumo, jų padai turėtų būti ne per stori ir ne per platūs, nes taip galima vienu metu paspausti ir greičio, ir stabdžio pedalus. Be to, stori padai sumažina slėgio, kuriuo spaudžiamas pedalas, jutimą.

"Slidūs padai taip pat yra pavojingi, nes situacija, kai pėda staigiai nuslysta nuo stabdžio pedalo, gali turėti tragiškų padarinių", – aiškina vairavimo mokyklos instruktorius. Beje, prieš pradedant važiuoti, nuo batų reikia kruopščiai nuvalyti sniegą ir kiek įmanoma juos nusausinti – tam skirtas automobilio kilimėlis.

Niekada negalima vairuoti automobilio užsidėjus galvos gobtuvą, kuris labai susiaurina regos lauką.

Viršutiniai drabužiai

Svarbi žiemos aprangos dalis yra pirštinės. Megztos iš vilnos, medvilnės ar kitų prasto sukibimo verpalų yra netinkamos vairuoti. Reiktų vengti ir kumštinių ar pernelyg storų pirštinių, nes jos riboja tinkamą ir tvirtą vairo valdymą. Geriausias variantas automobiliui vairuoti – odinės pirštinės.

Vairuotojui apranga labai svarbi. Žiemą visi linkę dėvėti kuo daugiau drabužių, tačiau jei vairuotojas per daug prisirengs, gali atsitikti taip, kad apranga ribos vairavimą: vairuotojas negalės pasisukti, jausis nepatogiai, sulėtės ir reakcija. Striukė neturėtų riboti judesių. Kai temperatūra nukrenta žemiau nulio ir storas paltas tampa būtinas, turėtumėte sustabdyti automobilį saugioje vietoje, palaukti, kol jis sušils, ir nusirengti judėjimą trukdančius drabužius.

Kepurė taip pat neturėtų būti per didelė ar stora, kad nenuslystų ir neuždengtų akių. "Niekada negalima vairuoti automobilio užsidėjus galvos gobtuvą, kuris labai susiaurina regos lauką", – pabrėžia vairavimo mokyklos ekspertas. Galvos gobtuvas labai sumažina matymo lauką, trukdo naudotis šoniniais veidrodėliais ir pastebėti kitus eismo dalyvius. Kepurė gali užkristi ant vairuotojo akių ir bus neįmanoma vairuoti. Kadangi žiemą oro sąlygos prastos ir kelyje ir taip sudėtinga vairuoti, nederėtų dar labiau rizikuoti savo sveikata ar gyvybe renkantis netinkamus drabužius.

Patarimai dviratininkams

Dar viena vairuotojų dalis, kuriems itin svarbi apranga žiemą ir kuriuos vis dažniau galima išvysti keliuose net ir šaltą dieną – dviratininkai. Tiems, kurie nori dviračiu važinėti žiemą, labai svarbu teisingai pasirinkti ne tik žiemines padangas ir žieminę aprangą. Važiuojant labiausiai šąla veidas, rankos, keliai ir kojos. Todėl reikia turėti šiltas pirštines, po šalmu – dėvėti pošalmį. Ant avalynės dedami specialūs antbačiai, ant kaklo – specialus "kakliukas". Kadangi važiuojant dviračiu pasiekiame didesnį greitį, jaučiame ir didesnį vėją, nei eidami pėsčiomis.

Dauguma dviratininko aprangų gaminama iš specialios vėjui nepralaidžios medžiagos, kuri gerai kvėpuoja ir išgarina prakaitą, bet nepraleidžia vėjo iš išorės. Akiniai taip pat apsaugo veidą nuo vėjo, bet negalima naudoti akinių su metaliniais rėmeliais, nes metalas greitai šąla ir jausite diskomfortą. Apsirengus turi būti ne per daug šilta ir ne per daug šalta. Važiuojant žiemą geriausia naudoti kelių sluoksnių aprangą, nes tada geriausiai sureguliuojama kūno šilumos apykaita. Rankas geriausiai apsaugosite dėvėdami specialias pašiltintas dviratininko žiemines pirštines, kad su jomis būtų patogu spausti stabdžių rankenėles ir perjunginėti pavaras.