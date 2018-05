Plepiems vairuotojams ateina sunkūs laikai: juos stebės vaizdo stebėjimo kameros

„Iš duomenų registro paimsime reikalingus duomenis ir išsikviesime nedrausmingą vairuotoją ar automobilio savininką sumokėti baudą už užfiksuotą pažeidimą“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Laba diena, Lietuva“ kalbėjo Vilniaus kelių policijos viršininkas Dainius Šalomskas.

Kalbėjimas telefonu vairuojant automobilį tapo tokiu dažnu reiškiniu, kad tikriausiai kiekvienas kasdien pamato bent po vieną taip besielgiantį vairuotoją. Toks elgesys yra Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimas, už kurį numatomos baudos.

Vilniaus kelių policijos viršininkas D. Šalomskas LRT TELEVIZIJOS laidai „Laba diena, Lietuva“ papasakojo, kaip dažnai tenka sudrausminti tokius vairuotojus, kurie mobiliuoju telefonu vairuodami naudojasi netinkamai.

„Iš tikrųjų, šis reiškinys neišnykęs – jis ganėtinai dažnas. Tikrai nemažai vairuotojų vairuodami kalba telefonu arba juo naudojasi: skaito žinutes, naršo internete, todėl visas dėmesys būna skirtas ne keliui ir vairavimui, o telefonui“, – vairuotojų įpročius naudotis mobiliais telefonais vairuojant vardija pareigūnas.

Nedrausmingų vairuotojų daugėja

Kartais atrodo, kad tokių vairuotojų, kurie ir vairuoja, ir naudojasi mobiliuoju telefonu tik daugėja. Galbūt policija jų nebaudžia?

Per pirmuosius tris šių metų mėnesius visoje Lietuvoje tokių nedrausmingų vairuotojų yra nubausta 5800. Pernai per pirmus tris mėnesius jų buvo mažiau – 4500. „Pamatėme, kad tai yra problema, todėl organizavome ne vieną tokią priemonę, kuri nukreipta tik į kalbančius ar besinaudojančius mobiliuoju telefonu. Dėl to tie skaičiai tokie nemaži“, – statistiką komentuoja D. Šalomskas.

Pagal policijos turimus skaičius, pažeidėjų daugėja. Galbūt baudos yra tokios mažos, kad vairuotojai nekreipia į tai dėmesio ir sumokėję kelis eurus per daug nesijaudina, toliau naudojasi telefonais?

„Šiuo metu bauda už neleistiną naudojimąsi mobiliuoju telefonu vairuojant yra nuo 30 iki 90 eurų. Nemanau, kad tai mažos baudos, nors pirmą kartą šį nusižengimą padariusiam vairuotojui skiriama pusė minimalios baudos, tai yra, 15 eurų, bet vis tiek tai nėra maža bauda“, – kokios baudos laukia nedrausmingų vairuotojų, LRT TELEVIZIJOS laidai „Laba diena, Lietuva“ pasakoja D. Šalomskas.

Tačiau atgrasyti naudotis mobiliuoju telefonu vairuojant turėtų ne tik baudos, tačiau ir pasekmės. Neatidumas ir neapdairumas gali kainuoti labai brangiai, nes nukreipus dėmesį nuo kelio galima patekti ir į labai rimtas avarijas.

Policijos pareigūnai naudoja žiūronus, todėl vairuotojus gali stebėti net už kelių šimtų metrų. Todėl net ir užmiestyje likti nepastebėtiems yra sunku.

„Kalbant mobiliuoju telefonu dėmesys nukreipiamas nuo kelio, todėl pavėluoja reakcija, nespėji laiku sustabdyti ar pasukti. Dėl šių priežasčių gali įvykti daug skaudžių eismo įvykių. Didėja ir spūstys mieste, nes galima nepastebėti, kada įsijungia žalias šviesoforo signalas“, – kokius pavojus ir nepatogumus gali sukelti vairuotojai neleistinai kalbantys mobiliuoju telefonu vardija D. Šalomskas.

Jei vairuotojai, kurie mėgsta naudotis mobiliuoju telefonu, galvoja, kad lygiame ir greitame užmiesčio kelyje gali likti nepastebėti, policija sako, kad ir jiems reikėtų būti budriems.

„Policijos pareigūnai naudoja žiūronus, todėl vairuotojus gali stebėti net už kelių šimtų metrų. Todėl net ir užmiestyje likti nepastebėtiems yra sunku“, – policijos galimybes apžvelgia D. Šalomskas.

Naujos Vilniaus miesto stebėjimo kameros drausmins ir vairuotojus

Neseniai Vilniuje buvo įrengta 100 naujų vaizdo stebėjimo kamerų. Jos turėtų pasitarnauti ir siekiant pastebėti vairuotojus, kurie vairuodami naudojasi mobiliais telefonai. Tačiau ar jos tikrai sugebės užfiksuoti tokius pažeidėjus?

„Šios kameros, visų pirma, yra skirtas užtikrinti viešąjį saugumą, o ne fiksuoti kokius nors pažeidimus. Tačiau jos leis policijos pareigūnams greičiau sureaguoti į daromus nusikaltimus, kitus teisės pažeidimus“, – apie pagrindinę naujųjų Vilniaus mieste įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų funkciją pasakoja D. Šalomskas.

Tačiau naujos kameros gali padėti sudrausminti ir vairuotojus. Pastebėjus nedrausmingą vairuotoją, kuris sukėlė pavojų eismo saugumui arba trikdo transporto judėjimą, policija galės imtis priemonių ir kamerų pagalba lengviau identifikuoti pažeidėją.

„Užfiksavę tokį vaizdą, kad konkretaus automobilio vairuotojas padarė kažkokį nusižengimą, tikrai pasinaudosime kameromis. Iš duomenų registro išimsime reikalingus duomenis ir išsikviesime nedrausmingą vairuotoją ar automobilio savininką sumokėti baudą už užfiksuotą pažeidimą“, – kad kameros pasitarnaus ir norint sudrausminti KET pažeidėjus, tikina pareigūnas.

Pagal LRT TELEVIJOS laidą „Laba diena, Lietuvą“ parengė Vytenis Kudarauskas