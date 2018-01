Naujasis „Mégane R.S.“ – sportinio vairavimo entuziastų lauktas modelis

Kaip ir jo pirmtakų, trečiosios kartos „Mégane R.S.“ tikslas tas pats – būti geriausiu kompaktiniu „karštu“ hečbeku, tad jame sujungti patys naujausi „Renault Sport“ padalinio pasiekimai ir lenktynių aistra.

Išskirtinės išvaizdos automobilis kurtas siekiant geriausių rezultatų, tad naujasis „Renault Mégane R.S.“ net nebando slėpti savo sportinės prigimties, teikdamas ypatingą važiavimo malonumą tiek kelyje, tiek ir lenktynių trasoje. Jo itin efektyvi važiuoklė komplektuojama su „4CONTROL“ visų vairuojamųjų ratų sistema ir amortizatoriais su hidrauliniais ribotuvais. Naujos kartos 1,8 l turbobenzininis variklis, sukurtas bendradarbiaujant „Renault Sport Cars“ ir „Renault Sport Racing“ padalinių inžinieriams, pasiekia 280 AG ir 390 Nm sukimo momentą. Pirkėjai gali rinktis iš dviejų skirtingų transmisijų (mechaninės arba dviejų sankabų EDC pavarų dėžės) ir dviejų tipų važiuoklės („Sport“ arba „Cup“), o modelis siūlomas su pažangiausiomis technologijomis.

„Nuo pirmojo „Mégane R.S.“ debiuto 2003 metais, mes nuolatos jį tobulinome, siūlydami dar didesnį važiavimo malonumą, derantį su praktiškomis savybėms“, – sako Patrice Ratti, „Renault Sport Cars“ padalinio vykdomasis direktorius. – 2009 m. pristatytas „Mégane III R.S.“ tapo tikra ikona, tad jį pakeisti tapo dideliu iššūkiu. Bet mes didžiuojamės, kad naujas automobilis pasižymi dar geresnėmis savybėmis posūkiuose, kurias užtikrina „4CONTROL“ sistema. Remdamiesi itin didele patirtimi automobilių sporte, naująjį „Renault Mégane R.S.“ kūrė žmonės, kurių aistra yra automobiliai, skirti vairavimą mylintiems žmonėms, o jo praktiškos savybės pravers važinėjant kasdien.“

„4CONTROL“ technologija: vienintelė šioje klasėje

Nors ir pirmtakas pasižymėjo išskirtiniu valdymu, naująjį „Renault Mégane R.S.“ kūrę inžinieriai sugebėjo žengti dar toliau, pirmą kartą šioje sportiškų automobilių klasėje pritaikę unikalią visų vairuojamųjų ratų „4CONTROL“ sistemą. Važiuojant nedideliu greičiu, galiniai ratai yra pasukami priešinga priekiniams ratams kryptimi, taip užtikrinant tikslesnį posūkių įveikimą. Važiuojant didesniu kaip 60 km/val. greičiu („Race“ režime – didesniu kaip 100 km/val.), galiniai ratai pasukami ta pačia kryptimi kaip ir priekiniai, taip padidinant važiavimo stabilumą ir užtikrinant sportiškesnį valdymą. Lenktynių trasoje „4CONTROL“ sistema padeda įveikti posūkius maksimaliai tikslia trajektorija ir itin anksti pradėti greitėti.

Naujasis „Renault MÉGANE R.S.“ komplektuojamas su „Sport“ arba „Cup“ važiuokle, turinčia skirtingus pakabos nustatymus (skiriasi spyruoklės, amortizatoriai, stabilizatorių standumas) ir leidžiančia pasirinkti norimą valdymo charakterį.

Hidrauliniai amortizatorių eigos ribotuvai

Dar viena „Renault Mégane R.S.“ naujovė yra „Renault Sport“ padalinio specialistų sukurti amortizatoriai su hidrauliniais eigos ribotuvais. Ši ralio automobiliuose naudojama technologija turi amortizatorius, kurių viduje sumontuotos papildomos hidraulinės kameros. Kai amortizatoriaus eiga pasiekia ribą, atsiveria papildomas vožtuvas, sugeriantis smūgio jėgą. Taip išskaidoma energija, kuri nenukreipiama atgal į ratą (kaip įprastuose amortizatoriuose), tad hidrauliniai ribotuvai leidžia išvengti smūgių ir šokčiojimų, užtikrinant maksimalią rato ir kelio kontakto kontrolę.

Be to, ši technologija ne tik padidina komfortą važiuojant per greičio ribojimo kalnelius, duobes ir kitus didelius kelio nelygumus, bet ir užtikrina stabilesnį važiavimą dideliu greičiu.

Visiškai naujas 1,8 l turbobenzininis variklis

„Renault Mégane R.S.“ sumontuotas naujos kartos 1,8 l tiesioginio įpurškimo turbobenzininis variklis, pasiekiantis 280 AG (205 kW) prie 6000 aps./min. ir maksimalų 390 Nm sukimo momentą, esant 2400–4800 aps./min. – tai yra vieną didžiausių sukimo momentų klasėje turintis variklis, užtikrinantis itin gerą dinamiką ir komfortą. Be to, šis variklis, palyginti su ankstesnėje versijoje montuotu motoru, yra 8 proc. taupesnis ir pasižymi 11 proc. mažesne CO2 emisija.

Šių metų pabaigoje debiutuos ir ypatinga „Trophy“ versija, kurios variklio galia sieks 400 AG, o sukimo momentas – 400 Nm.