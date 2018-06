Kodėl po automobilio vagystės draudimo bendrovė paprašo raktelių?

Kiekvieną dieną, policijos duomenimis, Lietuvoje savo automobilių netenka vidutiniškai 2–3 gyventojai. Per penkis šių metų mėnesius Lietuvoje buvo pavogtos 359, pernai – bemaž 1 200 transporto priemonių. Daugiausia automobilių vagysčių užfiksuojama Kaune ir Vilniuje. Tik maždaug penktadalis jų yra apdraustos kasko draudimu, o jų savininkams nuostolius atlygina draudimas.

Bendrovė „Lietuvos draudimas“ primena, kad vagystės atveju, jeigu automobilis buvo apdraustas kasko draudimu, būtina iš karto susisiekti su savo draudimo įmone ir jai pateikti mašinos registracijos dokumentus bei raktelius.

„Kiekvienos vagystės atveju bendradarbiaujame su policija, kad nukentėjęs klientas galėtų kuo greičiau atgauti savo turtą arba gautų išmoką už patirtą žalą. Tuo pačiu prašome automobilio savininko pateikti transporto priemonės dokumentus ir raktelius, nes tai įrodo, kad nebuvo sudarytos prielaidos lengvesnei automobilio vagystei“, – sako Viktorija Katilienė, „Lietuvos draudimo“ Žalų valdymo skyriaus vadovė.

Vagia ne tik naujus automobilius

Statistika rodo, kad vagys taikosi ir į naujas, ir į senesnes transporto priemones. Dažniausiai vagių grobiu tampa automobiliai, kurių amžius siekia 8–12 metų.

„Vienus automobilius vagys pasirenka, kad galėtų išardyti ir parduoti dalimis. Tokiu atveju ilgapirščių grobiu gali tapti ir ne pirmos jaunystės populiariausių markių transporto priemonės. Kitais atvejais vagys gali turėti tikslą pasisavinta mašina kuo greičiau kirsti valstybės sieną ir ją neteisėtais būdais realizuoti užsienyje. Tuomet yra didesnė tikimybė, kad taikinyje bus naujesni, prabangesni automobiliai“, – pastebi V. Katilienė.

Draudimo ekspertė pataria klientams, esant galimybei, pasirūpinti išmaniosiomis automobilio apsaugos priemonėmis, nes beveik visada pavogtą brangų automobilį pavyksta rasti pasitelkus palydovinę vietos nustatymo įrangą.

Pasitaiko vagysčių ir su rakteliais

„Lietuvos draudimas“ yra užfiksavęs atvejų, kai vagys automobilius pasisavina turėdami ir užvedimo raktelį.

„Pasitaiko atvejų, kai nusikaltėliai pasinaudoja rastais pamestais automobilio rakteliais arba juos pasisavina vagysčių metu iš butų ar namų. Retai, bet taip pat pasitaiko įvykių, kai vairuotojai per išsiblaškymą raktelį tiesiog pamiršta automobilio viduje“, – sako V. Katilienė.

Eksperto teigimu, kai vagių rankose atsiduria automobilis su rakteliu ir registracijos dokumentais, atgauti turtą yra labai sudėtinga. Tokį automobilį vagys kurį laiką gali laisvai eksploatuoti, juo kirsti valstybių sienas. Be to, su registracijos dokumentais pavogti automobiliai užsienyje neretai įtraukiami į įvairias sukčiavimo schemas. Todėl patariama net ir trumpam laikui nepalikti automobilio užvesto be priežiūros, o praradus raktelius apie tai iš karto informuoti savo draudimo bendrovę.