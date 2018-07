Kodėl oro pagalvės ne visuomet išsiskleidžia?

Besibaigiant savaitgaliui kelyje Vilnius–Panevėžys nuo kelio nuvažiavo ir vertėsi automobilis "Volkswagen Golf".

Pirminiais policijos pareigūnų duomenimis, automobilis nuo kelio nuvažiavo tuomet, kai jį vairuojantis vyras bandė išvengti susidūrimo su į kelią staiga išbėgusiu briedžiu.

Į griovį įvažiavęs automobilis keletą kartų vertėsi, kol sustojo už keliolikos metrų nuo kelio. Į eismo įvykio vietą atvykusiems Panevėžio pareigūnams daug klausimų sukėlė faktas, kad tiek kartų apsivertus automobiliui nesuveikė nė viena oro pagalvė.

Bendrovės "Transporto studijos" direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Vėlavičius, apžiūrėjęs automobilio, patekusio į eismo įvykį, nuotraukas, teigė, kad oro pagalvės galėjo tiesiog neišsiskleisti.

"Pagal nuotraukose matomas automobilio deformacijas drįsčiau teigti, kad transporto priemonė negavo smūgio į tas zonas, kuriuose montuojami davikliai, priverčiantys išsiskleisti oro pagalves", – svarsto technikos ekspertas.

Pasak jo, po staigaus vairo pasukimo į dešinę automobilis pradėjo slysti šonu ir vertėsi santykinai minkštai, tik dešiniajam statramsčiui teko stipresnė smūgio jėga, tad gali būti, kad oro pagalvės tiesiog nesiaktyvavo ir sakyti, kad jų ten visai nebuvo, negalima. Kiek žinoma, automobilis į Lietuvą atkeliavo iš Prancūzijos, kurioje neveikiančių oro pagalvių sumontavimo ar veikiančių išmontavimo praktika nėra plačiai paplitusi.

Paklaustas, ar galėjo nutikti taip, kad oro pagalvės neišsiskleidė dėl to, kad važiavusieji automobiliu buvo neprisisegę saugos diržų, R.Vėlavičius tvirtino, kad ne visuose automobiliuose saugos diržų ir oro pagalvių išsiskleidimo sistemos yra susietos, be to, aišku, kad į avariją patekusiame "Volkswagen" važiavo 4-erių metų mergaitė, kuri sėdėjo specialioje kėdutėje, tad kažkurie diržai tikrai buvo prisegti.

Sužinoti, ar jūsų automobilis turi veikiančias oro pagalves, galima tikrinant elektros blokus, tačiau tik su sąlyga, kad auksarankiai nebus pabandę tos elektronikos apgauti. Jeigu bus taip nutikę, ar automobilyje sumontuotos veikiančios oro pagalvės ar ne, galima sužinoti tik jas išardžius.