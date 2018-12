Kodėl „Lietuvos metų automobilis 2019“ – „Peugeot 508“?

Kodėl jis tapo geriausiu ir kuo išsiskyrė kiti rinkimų dalyviai? Apie tai – kiekvieno komisijos nario komentare.

Komisijos nariai pakomentavo po du savo įvardytus automobilius, su jų nuomone susipažinkite žemiau. Kiekvienas žurnalistas septyniems finalininkams turėjo paskirstyti 25 balus, o vienam jų negalima skirti daugiau 10.

Susumavus visus taškus, „Lietuvos metų automobiliu 2019“ buvo išrinktas „Peugeot 508“ (surinko 49 taškus). Antroje vietoje liko „Kia Ceed“ (43), trečioje – „Ford Focus“ (42), ketvirtoje – „Hyundai Kona EV“ (36), penktoje – „Mercedes-Benz A-Class“ (33), šeštoje – „Volkswagen Touareg“ (27), septintoje – BMW X2 (20).

Linas Butkus

Šiuose rinkimuose neturėjau aiškaus lyderio, o potencialius favoritus slopino konkretūs, mano požiūriu neignoruotini minusai.

„Kia Ceed“ – 6 taškai. Tai – toli gražu ne favoritas, bet bene geriausias pasiūlymas finalininkų tarpe. Platus versijų pasirinkimas, puikus išpildymas, pavyzdinė garantija. Galima priekabiauti tik prie to, kad nėra nieko naujo ir nieko išskirtinai patrauklaus, tačiau tai negadina produkto charakteristikų.

„Volkswagen Touareg“ – 4 taškai. Tai – tas retas atvejis, kai gamintojo sumanymas nustatyti „premium“ segmento kainą atrodo visiškai pagrįstas. „Touareg“ visais požiūriais yra išbaigtas automobilis, galintis netgi diktuoti prabangos segmento standartus. Gali būti, kad kūrėjai persistengė, akcentuodami jo sistemų išmanumą, tačiau didžiausia „Touareg“ bėda – didelis pripažintų „premium“ markių modelių pasirinkimas už beveik identišką kainą.

Ramūnas Fetingis

„Peugeot 508“ – 5 taškai. Vienas stilingiausių šios klasės automobilių, kuris nustebino puikiomis važiavimo savybėmis. Pagaliau prancūzai padarė kažką, kad gali važiuoti panašiai, kaip vokiškas vidutinės klasės sedanas, bet atrodo stilingai.

„Kia Ceed“ – 8 taškai. Ne veltui pagaliau pakeitė savo pavadinimą į žmonišką. Ir iš didžiosios raidės, ir be apostrofų. Tikiu, kad ji yra geriausias. Dėl to kaip smarkiai pasikeitė palyginus su pirmtaku. Tiek važiavimo savybėmis, tiek patogumu, tiek erdve, tiek ir medžiagų kokybe. Be to, tai vienas universaliausių automobilių, turint omenyje modifikacijų įvairovę.

Renaldas Gabartas

„Hyundai Kona EV“ – 6 taškai. Tai simbolis, bylojantis apie elektromobilių eros įsigalėjimo pradžią. Visavertis technikos su vidaus degimo varikliais pakaitalas, net ir be didesnių pastangų leidžiantis įveikti 400 km ribą, siūlantis nepriekaištingą dinamiką, klasikinę salono ergonomiką, padorias apdailos medžiagas ir pakankamai daug erdvės. Tai automobilis, keliantis tiek pat triukšmo, kaip lygintuvas ar stalinė lempa. Žmonėms, kurie gali nesinaudoti kol kas embriono stadijoje esančios viešosios elektromobiliams skirtos infrastruktūros „privalumais“, „Kona EV“ jau dabar yra puikus pasirinkimas.

„Volkswagen Touareg“ – 5 taškai. Nusistovėjusią vokišką tvarką griaunantis ir į „premium“ klasės klubą įsibrovęs „Touareg“ toks geras, kad visi kiti į šiųmetinio „Metų automobilio“ konkurso superfinalą patekę varžovai atrodo kaip garnyras prie pagrindinio patiekalo. Tarp trečiosios kartos „Volkswagen“ flagmano ir „Audi Q7“ galima dėti lygybės ženklą. „LED Matrix“ tipo žibintai veikia dieviškai, naktinio matymo įranga, sugebanti atskirti žmonės bei gyvūnus tobula, multimedijos sistema su 15 colių įstrižainės jutikliniu ekranu pritrenkianti. Optimizuoti vairuotojo elgseną padedanti elektronika veikia išskirtinai gerai. „Touareg“ demonstruoja itin geras visureigio savybes, o įprastuose keliuose juda tarsi limuzinas. Blogoji žinia – pradinė kaina viršija 64 tūkst. pinigų.

Mindaugas Grinius

„Kia Ceed“ – 6 taškai. Šiais metais šis automobilis kartu su „Ford Focus“ buvo mano rinkimų favoritai. Nors tai yra tos pačios klasės automobiliai, jie gana skirtingi: „Ford“ labiau vairuotojo automobilis, „Ceed“ pranoksta pastarąjį išbaigtumu, salono apdailos kokybe ir naujumo jausmu sėdint salone. Visos salono apdailos medžiagos nepriekaištingos kokybės, labai ergonomiškas visų prietaisų valdymas. Be to, labai dažnam pirkėjui „Ceed“ kainodara ir gamyklinė garantija yra labai svarbūs kriterijai.

Tarp minusų – gana vidutinės pakabos charakteristikos ir vangokas benzininis variklis. Tai nėra vairuotojo–entuziasto mašina, bet racionaliai kokybiškas pirkinys.

BMW X2 – 3 taškai. Labiausiai sužavėjo šio automobilio gebėjimas derinti du iš pažiūros nesuderinamus dalykus: visureigio siluetą ir sportinio kupė valdymo savybes. Puikios valdymo savybės, nepriekaištinga salono ergonomika, pakankamas praktiškumas ir puikus dyzelinio variklio ekonomiškumas net važiuojant dinamiškai. Pagal pojūčius prie vairo, tai yra bene artimiausias automobilis „Porsche Macan“. Man – tai vienas didžiausių šio konkurso atradimų.

Skirti daugiau balų sutrukdė tai, kad jo potencialių pirkėjų ratas Lietuvoje yra labai siauras („nišinis“) ir labai didelė kaina.

Dainius Leonavičius

„Ford Focus – 6 taškai. Dėl valdymo savybių ir klusnumo jį priskirčiau prie trijų sportiškiausių rinkimų „Lietuvos metų automobilis 2019“ modelių. Tai vienas labiausiai man patikusių automobilių iš visų konkurso dalyvių. Puikiai valdomas, geros kokybės salono apdaila, gera garso izoliacija salone – vienas „tyliausių“ kompaktinės klasės segmento modelių su „teisinga“ kainodara.

Net „ST Line“ pakaba, kietesnė nei bazinėse komplektacijose, nesugadina komforto pojūčio, o išskirtinis variklio garsas (taip pat „ST Line“ atributas) – subtilus, neerzinantis, bet provokuojantis.

Lyginant su pirmtaku, pakeistas salono dizainas tapo rafinuotesnis, gal ir nėra toks ryškus, kaip jo tiesioginio konkurento „Kia Ceed“, labiau lakoniškas, bet medžiagos iš tiesų kaip tokiai klasei yra labai geros.

„Mercedes-Benz A-Class“ – 4 taškai. Išvaizda – pagal naują merso stilių – sportiškesnė. Bet vos atsisėdęs prie vairo, išvaizdą pamiršau ir noriu pradėti nuo vidaus. Mat A klasės modeliai – pirmieji „Mercedes-Benz“, turintys visiškai naują multimedijos sistemą. Tai visiškai unikali sistema, užkelianti kartelę kitiems gamintojams ir nurodanti gaires šioje srityje. Visus komisijos narius žavėjo ekranų raiška ir galimybės.

Į bendrą visumą sujungtas prietaisų skydelio ir multimedijos ekrano blokas kai kam gali atrodyti lyg iškrentantis iš bendro konteksto, bet, mano nuomone, jis organiškai dera prie visos salono apdailos. Didelės raiškos jutimui jautrius, greitaeigius ekranus galima individualizuoti ir rodmenis prisitaikyti pagal poreikį. Žaisti galima iki begalybės, bet atrasti individualius poreikius atitinkančia rodmenų kombinaciją savotiškai malonu.

Su automobiliu galima pasikalbėti. Išmanųjį balso valdymą galima aktyvuoti žodžiais „Hey, Mercedes“ ir prieš tai net nereikia paspausti mygtuko su balso valdymo nuoroda. O tai reiškia, kad labai daug automobilio valdymo funkcijų galima pareikalauti pakeisti neatitraukiant žvilgsnio nuo kelio.

Navigacija yra papildyta realybės technologija. Privažiuojant prie sankryžos ar kito maršruto keitimosi punkto, kamera filmuoja realų kelio vaizdą ir į jį įterpia grafines krypčių nuorodas. Tokia galimybė padeda rasti teisingą kryptį kelio ar gatvės išsišakojime.

Automobilio statymas į pasirinktą vietą – visiškai automatinis, nereikia nei akceleratoriaus, nei stabdžio spausti.

Vitoldas Milius

BMW X2 – du taškai. Kodėl tik tiek? Todėl, kad šis segmentas (prabangių nedidelių SUV) nėra populiarus Lietuvoje. O gaila, nes X2 – vienas geriausių SUV. Jis ir atrodo gerai, ir važiuoja labai harmoningai. Deja, BMW pirkėjai Lietuvoje rinksis X5. O gal ir ne deja. X5, nors ir nepateko į septintuką, yra tikrai vertas vietos jame.

„Hyundai Kona EV“ – 4 taškai. Tai yra pirmasis elektra varomas modelis, kurio vienu įkrovimu nuvažiuojamas atstumas perkelia jį į kitą lygą. Dabar jį galima vadinti ne tik miestui skirtu automobiliu, jis jau gali patenkinti visus mobilumo poreikius daugumai šeimų.

Jurgis Paplaitis

„Hyundai Kona EV“ – 7 taškai. Nei vienas kitas elektromobilis nesiūlo nieko panašaus už tokią kainą – realus 400 km nuvažiuojamas atstumas net įjungus šildymą. Taip, jis kainuoja dvigubai brangiau nei tos pačios klasės automobilis su vidaus degimo varikliu, bet apie elektromobilio nuvažiuojamą atstumą teks susimąstyti tik tolimose kelionėse, o naudojimo ir priežiūros kaina yra minimali. Neverta pamiršti ir įspūdingo pagreičio, kurį suteikia 204 AG elektros variklis.

„Ford Focus“ – 5 taškai. Vienas smagiausiai valdomų kompaktinės klasės atstovų, ypatingai kalbant apie „ST Line“ versiją. Tiesioginis „Kia Ceed“ konkurentas ir lygiavertis varžovas, tad juos reikia rinktis pagal prioritetus – norintiems geresnės komplektacijos reikia žiūrėti į „Kia“, smagesnių važiavimo savybių – į „Ford“.

Dina Sergijenko

„Mercedes-Benz A-Class“ – 7 taškai. Automobilis, pademonstravęs visus hečbekų segmento privalumus. Suprantama, kad Lietuvoje visiems norisi persėsti kuo aukščiau ir važiuoti pseudo visureigiais, tačiau man, žvelgiant į mūsų amžinas grūstis, problemas su stovėjimo vietų stygiumi, kelius ir oro sąlygas, atrodo, kad 99 proc. atvejų miesto visureigis yra skirtas paglostyti savimeilei ir duoklė madai. A klasės modelis pirmiausia sužavėjo savo valdymo savybėmis: gerai subalansuotas, su žemu svorio centru, stabilus kelyje ir klusnus. Puikiai veikianti pavarų dėžė, greitai reaguojanti į akceleratoriaus paspaudimą. Jame netrūksta erdvės, o įdiegta informacijos ir pramogų sistema yra puikus pavyzdys to, kad automobilis ir išmanusis telefonas yra vienas nuo kito labai netoli.

„Peugeot 508“ – 7 taškai. Mano galva, dar vienas pavyzdys, kaip teisingi sprendimai, rodos, mirštančio segmento modelį gali paversti pačiu geriausiu. „Peugeot“ turi komfortišką ir tuo pačiu standžią važiuoklę, yra gerai valdomas, tylus automobilis. Siūlomos visos technologijos, reikalingos šiuolaikiniam vairuotojui, su šiokiais tokiais patobulinimais. Pvz., važiavimo juostoje sistema geba išlaikyti automobilį juostos centre, o ne vingiuoti nuo vieno krašto iki kito, kaip, rodos, jau buvo įprasta su kitais modeliais. Įdiegta naktinio matymo sistema gelbėja ten, kur mūsų oro sąlygomis nebeįmanoma pamatyti nei pėsčiųjų, nei gyvūnų. O be viso šito reikia nepamiršti radikalaus dizaino, kuriame išlaikyti ir klasikiniai „Peugeot“ būdingi bruožai, ir suteiktas naujas identitetas: dabar šis automobilis atpažįstamas iš toli. Tas pats pasakytina apie interjerą – kokybiškas ir modernus, su užuominomis apie klasiką.

Ilona Steponėnė

„Ford Focus“ – 4 taškai. Naujos kartos „Focus“ išgrynintos geriausios modelio savybės – puikios valdymo savybės, ypač su žemesne „ST Line“ pakaba, bei didelės pasirinkimo galimybės. Jo komplektacijų galimybės tokios plačios, kad „Focus“ gali būti ir pigus įmonės autoparko automobilis, ir sportiškas modelis su iki 182 AG varikliu, ir prabangus sedanas (ar universalas, arba hečbekas – jam siūlomi visi trys kėbulo variantai).

„Peugeot 508“ – 7 taškai. Su šiuo modeliu „Peugeot“ padarė itin didelę pažangą. Jis išsiskiria ir dizainu, ir gerokai patobulėjusiomis valdymo savybėmis. Pakaba taip pat veikia be priekaištų ir važiuojant dinamiškiau, ir tvarkantis su nelygiu keliu.

Automobilis nėra pigus, bet pateisina savo kainą. 508-asis ne tik turi daug papildomos įrangos, bet iš tiesų veikia itin tiksliai, pvz. parkavimo pagalba sugeba automobilį pastatyti į tikrai ankštą vietą, o naktinio matymo kamera jau iš toli pastebi ir praneša apie šalikele einantį žmogų.

Valdas Valiukevičius

„Peugeot 508“ – 8 taškai. Jau pavasarį Ženevos automobilių parodoje pamatęs šį liūtuką pagalvojau, ar tai tik ne Lietuvos metų automobilis? Kai į rinkimų starto liniją stojo visi dalyviai, mano nuomonė sustiprėjo – bandymai įvairiuose keliuose leido patvirtinti pradinę nuomonę – tai ne tik dailus, originalaus dizaino, bet ir labai gerai valdomas automobilis. Kadangi automobiliuose labiausiai vertinu inovacijas, dėl to šiam automobiliui skyriau didžiausią balų kiekį.

BMW X2 – 3 taškai. Vienas smagiausiai valdomų konkurso automobilių. Vienas harmoningiausių automobilių. Dėl puikaus dizaino jis atrodo gana nedidelis, tačiau viduje puikiai įsikuria keturi suaugę žmonės. Vairuoti vienas malonumas – tai tarsi sportinis bolidas, puikiai lekiantis tiek miško takeliais, tiek autostrada. Didelio pakabos komforto čia nėra, automobilis yra stangrus ir netgi kietokas, pakabos komfortu panašus į BMW X1. Ir, žinoma, smagu mėgautis BMW interjero kokybe.