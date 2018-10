Kaip neįsigyti vogto automobilio?

Stabdo nelegalią veiklą

Vienas esminių "Regitros" prioritetų yra užtikrinti, kad į eismą patektų tik legalios ir saugios transporto priemonės, kitaip tariant, registracijos metu yra tikrinama, ar atvairuotas automobilis yra būtent tas, kuris ir nurodytas dokumentuose.

Dėl šios priežasties įmonės darbuotojai registracijos metu atlieka įvairias patikrinimo procedūras. Pavyzdžiui: aiškinamasi, ar automobilis nėra vogtas, ar nėra suklastotas jo identifikacinis numeris (VIN), registracijos dokumentai ir kt.

"Tai yra būtina, siekiant kovoti su nusikalstama veika, kai bandoma legalizuoti vogtus ir neretai nebetinkamus automobilius. Esame susidūrę su tokiais atvejais, kai į "Regitrą" atvykstantys asmenys vienose šalyse baigusius eksploatuoti ar stipriai sudaužytus automobilius bando nelegaliai įteisinti čia, Lietuvoje. Žinoma, tai yra neteisėta veika, todėl apie tokius atvejus visada informuojame policiją", – teigia "Regitros" Veiklos departamento direktorius Darius Jurgutis.

Kaip tai vyksta? Vienas pavyzdžių – iš nebetinkamo naudoti automobilio kėbulo išpjaunamas vadinamasis VIN numeris, kuris yra perkeliamas ant vogto automobilio, o siekiant įregistruoti jį, panaudojamas pirmosios transporto priemonės registracijos liudijimas.

Būtina registruoti

Registruojant iš užsienio įvežtas transporto priemones atliekamas tapatumo nustatymas, kurio metu tikrinamas VIN numerio, automobilio detalių ir jų pagaminimo datų atitikimas registracijos dokumentams.

Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos šalių, kuri registruodama transporto priemones tikrina jų identifikacijos numerius. "Mūsų įmonės darbuotojai, registruodami transporto priemones, tikrina ne vienos sistemos duomenis. Pavyzdžiui: Interpolo ir Šengeno informacinėje sistemoje (SIS II) patikriname, ar automobilis bei jo dokumentai nėra ieškomi užsienyje. Patikrinus šiuos įrašus, žymiai sumažėja tikimybė įregistruoti vogtą automobilį", – sako "Regitros" atstovas.

Praėjusias metais "Regitroje" buvo atsisakyta įregistruoti 399 transporto priemones, nes buvo nustatyta, kad jos arba jų dokumentai yra ieškomi.

Be to, registracijos metu darbuotojai naudoja specialius prietaisus, kurie leidžia dar geriau atpažinti VIN numerio klastojimą.

Vogtą automobilį gali įsigyti asmenys to nė neįtardami. Dažniausiai tai sužinoma atvykus į "Regitrą", kur paaiškėja, kad transporto priemonė yra ieškoma užsienyje. Todėl prieš perkant automobilį visada patariama išskirtinį dėmesį skirti sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, nes ją neretai vengia pasirašyti nelegalia veika užsiimantys asmenys. "Niekada nesileiskite į jokius įkalbinėjimus nepasirašyti pirkimo-pardavimo sutarties, nes tai yra jūsų interesus saugantis dokumentas. Be to, visada patikrinkite, ar sutartyje nurodomi teisingi duomenys apie pardavėją, automobilio kainą, ridą, įvairius defektus ir kitus svarbius dalykus", – pasakoja D.Jurgutis.

Prieš pasirašydami sutartį įsitikinkite, ar pardavėjas jums perduoda visus transporto priemonės dokumentus, du variklio įjungimo raktelių komplektus. Tuo atveju, jei perkate automobilį iš užsienio, rekomenduojame pasitikrinti informaciją apie jį. Tai galima padaryti kai kurių valstybių viešai prieinamuose nacionaliniuose registruose.

Atsisakė registruoti

Į šį skaičių patenka ir tie atvejai, kai buvo įtariama, kad yra suklastotas VIN numeris arba registracijos dokumentai. Šiemet per pirmuosius aštuonis mėnesius tokių atvejų užfiksuota 240. Palyginkime: 2008 m. – 637, 2009 m. – 606, 2010 m. – 580.

Taigi, atsižvelgus į statistiką, galima daryti išvadą, kad kasmet Lietuvoje mažėja bandymų legalizuoti vogtas transporto priemones. "Kodėl tendencijos yra gerėjančios, paaiškinimų gali būti keletas. Pirmiausia įregistruoti tokias transporto priemones tampa praktiškai neįmanoma, tai turbūt supranta ir neteisėta veika užsiimantys asmenys. Gerėja duomenų apsikeitimas su kitomis valstybėmis, naudojame įvairius prietaisus, kurie leidžia dar tiksliau nustatyti, ar nėra VIN klastojimo požymių. Be abejonės, tobulėja ir mūsų darbuotojai", – sako D.Jurgutis.