Į Kauno gatves grįžta ištvermės kartingas

Keturių valandų lenktynių organizatoriai žada dar įdomesnes sportininkų kovas, dar didesnį greitį trasoje ir geresnę infrastruktūrą žiūrovams.

Kartingas – bene pagrindinis jaunųjų lenktynininkų tramplinas į automobilių sporto olimpą. Tačiau dažnas mažiau automobilių sportu besidomintis pilietis, susidūręs tik su nuomai skirtais gokartais kartingą įsivaizduoja kaip pramogą, nors galingiausių kategorijų sportiniai gokartai važiuoja greičiau ir dinamiškiau nei absoliuti dauguma lenktyninių automobilių.

"Su šiuo sportu susidūrę žmonės tiesiog neįsivaizduoja, koks greitas ir dinamiškas yra kartingas. Visada norėjome parodyti tikras milžinišku greičiu trumpose ir siaurose trasose lekiančių sportinių gokartų lenktynes plačiajai visuomenei ir praėjusiais metais pagaliau pavyko įgyvendinti šią svajonę – atvežėme kartingą į miestą, Kauno centrą", – sakė renginio organizatorius, daugkartinis Lietuvos kartingo čempionas Paulius Paškevičius.

"Rimo Grand Race" lenktynių metu keturias valandas be perstojo lenktyniaus įvairiausių kategorijų sportiniai gokartai, įskaitant ir pačią greičiausią "KZ2" techniką. Tokie gokartai kartu su vairuotoju sveria vos 175 kg, jie turi 125 kub. cm darbo tūrio variklius, kurie išvysto apie 50 AG. Per sekvencinę šešių pavarų dėžę jie galią siunčia užpakaliniams ratams ir 100 km/val. greitį gali pasiekti vos per 2,5 sek. Kibios lenktyninės padangos, mažas svoris ir žemas jo centras leidžia mažiesiems lenktynių automobiliams posūkiuose skrieti neįtikėtinu greičiu, dėl kurio vairuotojams tenka atlaikyti tokią išcentrinę jėgą, kurią patiria tik formulių lenktynininkai.

Sportiniai gokartai taip greitai keičia savo trajektorijas, kad iš tolo juos sunku susekti akimis. Tačiau Kauno miesto gyventojai ir svečiai lenktynes paskutinį rugsėjo savaitgalį galės stebėti iš labai arti, mat jos vyks miesto gatvėmis.

Trasa nuo praėjusių metų liko nepakitusi. Dalyviai startuos nuo M.K.Čiurlionio tilto link H. ir O.Minkovskių gatvės, joje apsisuks ir 300 m ilgio tiese kils Europos prospekto link. Šioje atkarpoje Ignas Gelžinis, važiuodamas į įkalnę "KZ2" gokartu, užfiksavo 150 km/val. greitį. Pasiekę Europos prospektą jie staigiai apsisuks ir grįš M.K.Čiurlionio tilto link bei pasukę į kairę grįš Minkovskių gatvės link, kur vėl pradės naują 1 km ilgio ratą. "Rimo Grand Race" lenktynės vyks dvi dienas. Šeštadienį čia 200 ratų lenktynėse varžysis "ARTkart" taurės dalyviai ir didžiosioms sekmadienio lenktynėms treniruosis profesionalai, o sekmadienio vidurdienį bus duotas startas keturių valandų ištvermės kartingui.