„BMW Motorrad“ pavasario naujienos – ir sporto, ir kelionių gerbėjams

„BMW Motorrad“ motociklų gama yra itin plati, tad kiekvienais metais gamintojas leidžia pristatyti po kelias naujoves. Šiemet itin daug dėmesio skiriame atnaujintai „GS F“ serijai – tai idealūs motociklai nuotykių ištroškusiems žmonėms, mėgstantiems keliones tiek asfaltu, tiek siaurais miško keliukais“, – teigia BMW prekės ženklo vadovas Lietuvoje Martynas Daujotas.

Sukurta kelionėms: „GS F“ serija

Nuo pat pasirodymo 2007-aisiais „BMW GS F“ serijos modeliai laikomi geriausiais kelionės kompanionais. Jie puikiai valdomi ant asfalto, žvyro, jais nebaisu važiuoti ir į visišką bekelę. 2018-ųjų pavasarį „BMW Motorrad“ pristato visiškai naują „GS“ seriją – ji buvo tobulinta net 10 metų, tad galutinis produktas išties įspūdingas.

Kaip ir ankstesnieji modeliai, naujieji „F 750 GS“ ir „F 850 GS“ yra orientuoti į tuos pačius klientus – ieškančius patogaus ir ekonomiško motociklo neaukšta sėdyne, kuris gali pasiūlyti pakankamai galios ir užtikrintas važiavimo savybes bet kokiame kelyje.

Pagrindinis kūrėjų tikslas tobulinant motociklus buvo padidinti galią bei sukimo momentą, tuo pačiu sumažinant degalų sąnaudas. Tai „BMW Motorrad“ inžinieriams pavyko puikiai: 2 cilindrų 853 kub. cm variklis „F 750 GS“ motocikle pasiekia 57 kW (77 AG), o „F 850 GS“ – 70 kW (95 AG). Be to, naujojo variklio garsas dabar dar malonesnis, o vibracijų kiekis – mažesnis.

Vairuojant „GS F“ serijos motociklą, galima rinktis iš lietaus („Rain“) ir gatvės („Road“) važiavimo režimų – integruotos išmanios elektroninės sistemos tuomet sureguliuoja stabdžių ABS bei stabilumo kontrolės ASC darbą. Įsigyjant motociklą, galima pasirinkti papildomus režimus – „Dynamic“, „Enduro“ bei „Enduro Pro“ (pastarasis – tik „F 850 GS“), kurie pritaiko elektroninių sistemų veikimą dinamiškam važiavimui ar judėjimui bekele.

Standartinėje motociklų įrangoje montuojami LED artimųjų bei tolimųjų šviesų žibintai, o papildomai siūloma unikali šiame segmente įranga: beraktė sistema, pavarų perjungimo asistentas „Pro“ ir kitos. Pirmą kartą tokios klasės motociklo papildomos įrangos sąraše yra „Connectivity“ sistema su spalvotu TFT ekranu, kurio funkcijos suteikia vairuotojams galimybę saugiai ir nepervargstant mėgautis kiekviena kelione.

Ekrane galima matyti išmaniojo telefono informaciją, o naudojant specialią „BMW Motorrad Connected“ programėlę – įrašyti savo maršrutus, matyti kelionės trukmę, greitį ir kitus duomenis. Prie originalaus BMW šalmo galima prijungti išmanųjį telefoną ir važiuojant klausytis muzikos, kalbėti laisvų rankų įranga, o navigacijos programos duomenis matyti TFT ekrane. Naujausių „F 750 GS“ kaina Lietuvoje – nuo 9 800 EUR, „F 850 GS“ – nuo 12 200 EUR.

Šių motociklų patikimumą ir tinkamumą kelionėms geriausiai įrodo ilgalaikiai išbandymai: 2016-aisiais pajudėję į kelionę aplink pasaulį iš Vilniaus, lietuviai Linas Mockevičius (vairuoja „BMW F 800 GS Adventure“) ir Asta Dovydėnaitė („BMW F 650 GS“) apvažiavo ne vieną žemyną, o šiuo metu važiuoja Afrikoje. Per pusantrų metų patikimais BMW motociklais jie įveikė maždaug 100 tūkst. kilometrų.

Nuotykiai kiekvieną dieną

Lengvas, tvirtas, ištvermingas kolega kiekvieną dieną – taip gali būti apibūdinamas naujasis „BMW G 310 GS“. Kompaktiško motociklo įrengimai sumontuoti taip, kad juos patogiai pasiektų paties įvairiausio ūgio žmonės, o net 180 mm spyruoklių eiga užtikrina patogų važiavimą bet kokiame kelyje.

Motocikle montuojamas 1 cilindro 313 kub. cm variklis, o dėl unikalios jo pozicijos inžinieriams pavyko gerokai pažeminti „G 310 GS“ masės centrą. Be to, 25 kW (34 AG) ir 28 Nm pasiekiantis variklis yra itin ekonomiškas – vartoja vos 3,33 l/100 km degalų ir atitinka „Euro IV“ standartą. Didžiausias motociklo greitis – 143 km/val.

Standartinėje motociklo įrangoje yra stabdžių antiblokavimo ABS sistema bei bagažo krepšys, o papildomai galima įsigyti daugybę įvairiose kelionėse naudingų aksesuarų. Šio modelio kaina mūsų šalyje prasideda nuo 5 780 EUR.

Efektyvus judrumas mieste

Galimybė greitai ir patogiai judėti mieste tampa vis aktualesne kiekvieną dieną – šią funkciją puikiai atlieka naujasis „BMW Motorrad“ motoroleris „C 400 X“. Lengvas ir manevringas modelis siūlo ne vieną inovaciją savo segmente.

Pirmą kartą „C 400 X“ gali būti prijungtas prie išmaniojo telefono – šio funkcijos kontroliuojamos naudojant „Connectivity“ sistemą TFT ekrane. Jį taip pat galima įkrauti specialioje išmaniajam telefonui pritaikytoje daiktadėžėje.

Komfortiškame motocikle standartiškai montuojamas LED dienos bei LED artimųjų šviesų žibintai. Standartinėje įrangoje jis taip pat turi ABS bei ASC sistemas, kurios užtikrina vairuotojo saugumą įvairiomis sąlygomis.

Motoroleryje montuojamas 350 kub. cm variklis, pasiekiantis 25 kW (34 AG) ir 35 Nm. Jis atitinka „Euro IV“ emisijų standartą ir pasiekia didžiausią 139 km/val. greitį. Kelionei paruoštas pilnu degalų baku motoroleris sveria 204 kg, o jo sėdynės aukštis – 775 mm.

Atpalaiduojantis pasivažinėjimas

„BMW K 1600 B“ vairuotojai gali būti tikri, kad mėgausis kiekviena ilgos kelionės akimirka. 6 cilindrų variklis užtikrina reikiamą galią bet kuriuo momentu, o važiavimo tolygumas pribloškia visus dviračių transporto priemonių mėgėjus.

Šiam motociklui jokia kelionė nėra per ilga. 118 kW (160 AG) ir 175 Nm pasiekiantis variklis leidžia įsibėgėti iki didesnio nei 200 km/val. greičio, o 17 colių skersmens ratlankiai su modernia amortizatorių sistema užtikrina komfortą važiuojant ir greitkeliais, ir siaurais regioniniais keliais. Be to, net 70 proc. sukimo momento pasiekiama varikliui sukantis 1 500 aps./min. greičiu.

„BMW K 1600 B“ su pilnu degalų baku sveria 336 kg, o užlipti įvairaus ūgio vairuotojams ant jo lengva dėl vos 780 mm aukščio sėdėjimo pozicijos. Papildomai gali būti užsakoma dar plonesnė sėdynė, kurios aukštis nuo žemės – 750 mm.

Motociklas turi kruizo kontrolę, o vairuotojui ir keleiviui gali būti sumontuoti patogūs pakojai, leidžiantys atsipalaiduoti ilgos kelionės metu. 5 colių skersmens ryškiame ekrane atvaizduojama navigacijos sistema yra optimizuota naudojimui motociklo vairuotojui, o žemėlapiai atnaujinami nemokamai.

Ilgoms kelionėms skirtas motociklas neleis pamiršti komforto ir užsukus į miestą. Jame sumontuoti garsiakalbiai, apsauga nuo pariedėjimo atgal pajudant įkalnėje bei daugybė daiktadėžių, kuriose tilps ir pačios ilgiausios kelionės įranga. Šio modelio kaina prasideda nuo 22 900 EUR.