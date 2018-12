Ar jūsų automobilio akumuliatorius pakrautas? Ar turite akinius nuo saulės? Žiema neišvengiama – bent jau jūsų automobiliui. Todėl dabar pats laikas baigti pasiruošimą ir per artimiausius mėnesius važinėti sklandžiai, maloniai ir be gedimų. „Toyota Baltic AS“ techninis ekspertas Lauris Ertas dalinasi 16 patarimų, kaip paruošti automobilį prasidėjusiai žiemai.

Tikėtina, kad jūsų akumuliatorius nepakankamai įkrautas

Ko gero, visi žinome, kad akumuliatoriaus baterija įsikrauna per ilgesnes keliones. Automobilis negali pakankamai įkrauti akumuliatoriaus baterijos važinėjant mieste – tai reiškia, kad akumuliatorius ir jo įkrovimo sistema visuomet perkrauta. Akumuliatoriaus įkrovimui reikėtų kelionės, kuri truktų bent 3-4 valandas. Tačiau į tokias keliones važiuojame retai.

Taigi akumuliatoriui reikia papildomo įkrovimo. Įgudusi ausis gali atpažinti išsikraunantį akumuliatorių, bet daugelis iš mūsų neturi tokio įgūdžio. Akumuliatoriaus įkrovimas praktiškai neįmanomas daugiabutyje, o, turintys nuosavą namą, turėtų įsigyti specialią įrangą. Jei, nusipirkus naują automobilį, jį naudosite trejus metus ir tada pakeisite, nepakankamai įkrautas akumuliatorius netaps problema. Tačiau pastovus įkrovimas svarbus, jei važiuojate naudotu automobiliu. Daugiausiai važinėjant mieste ir norint išsaugoti akumuliatoriaus baterijos galios savybes bei pakankamai ilgą tarnavimo laiką, turėtumėte įkrauti jį kas porą mėnesių.

Žiemos sezoną pradėdami neįkrautu akumuliatoriumi ir perkrauta įkrovimo sistema rizikuojate – vieną dieną galite tiesiog neužvesti savo automobilio, rasti „numirusį“ akumuliatorių ir nusidėvėjusią įkrovimo sistemą (generatorių ir diržus).

Užvedimo laidai nėra protingas pasirinkimas

Panaudoti užvedimo laidus atrodo lengviausias sprendimas tuo atveju, kai jūsų akumuliatorius „miršta“ ir automobilis neužsiveda. Tačiau turėtumėte gerbti savo kaimynų sprendimą atsisakyti tokio užvedimo būdo. Kodėl? Prisiminkite fizikos pamokas mokykloje ir susisiekiančių indų principą. Kai prijungsite tuščią indą prie indo su vandeniu, jų skysčio lygis susilygins. Su užvedimo laidais viename automobilyje vyksta nevaldomas išsikrovimas, o kitame – nevaldomas įkrovimas. Atsižvelgiant į šiuolaikinių automobilių modernias elektronikos sistemas, abiejų automobilių savininkai prisiima nereikalingas rizikas. Ateityje jos gali brangiai kainuoti. Jei patiriate problemų, būtų pigiau apsilankyti servise ir ten pakrauti akumuliatorių, paskambinti techninei pagalbai arba tiesiog tą dieną pasinaudoti viešuoju transportu. Užvedimas su laidais patartinas tik kritinėje situacijoje, pvz., jei rizikuojate laukdami pagalbos stipriai sušalti.

Netgi žibintai gali veikti netinkamai

Pagal kelių eismo taisykles, prieš važiuojant būtina įsitikinti, kad automobilio žibintai veiktų tinkamai. Artimųjų ir tolimųjų šviesų bei rūko žibintai yra reguliuojami, o jų šviesos srauto aukštis, bėgant laikui, gali pasikeisti. Jei žibintai švies per arti, jūsų matomumo laukas sumažės. Jei spindulys keliaus per toli, rizikuojate apakinti kitus vairuotojus ir matyti prasčiau, nes apšviečiamas plotas padidėja. Per didelis šviesos srauto aukštis per techninę apžiūrą laikomas esminiu trūkumu, dėl to gali prireikti pakartoti techninę apžiūrą.

Pastebėję, jog jūsų automobilio žibintai veikia netinkamai, kiti vairuotojai paprastai signalizuoja šviesomis. Atkreipkite į tai dėmesį – tai svarbu, nes galite apakinti kitus eismo dalyvius ir sukelti avarinę situaciją.

Jeigu neturite problemų su aritmetika, galite, panaudoję matuoklę ir nurodytą šviesos kampą (jis pažymėtas ant žibintų), išmatuoti artimųjų šviesų kampą ant sienos. Tačiau geriau leiskite už jus tai padaryti specialistui.

Neveikia lemputė? Keisti pačiam – ne itin gera idėja

Pastebėję, jog žibinto lemputė perdegė, pakeiskite ją į atitinkančią gamintojo specifikacijas (nurodyta instrukcijoje). Tas pats galioja ir kalbant apie lemputes, skirtas valstybinio numerio ženklo apšvietimui.

Jei nutarsite šį, iš pažiūros paprastą darbą atlikti patys, gali prireikti visos dienos. Gali netgi prireikti antros dienos susitvarkyti su pasekmėmis, jeigu kas nors nepavyks. Yra daug vairuotojų, kurie, keisdami lemputę, ją „paskandino“ žibinto viduje ar rėmo ertmėje, ką nors sugadino, bandydami lemputę ištraukti, arba pamiršo dėvėti pirštines ir susižeidė.

Jei galite važiuoti 90 km/val. – rūko žibintų nereikia

Rūko žibintai efektyvūs važiuojant iki 40 km/val. greičiu tuomet, kai matomumas ypač blogas dėl rūko ar kitų oro sąlygų, kurios gali iškraipyti artimųjų šviesų srautą. Naudoti rūko žibintus važiuojant 90 km/val. greičiu taip pat nemandagu, kaip rašyti piktus anoniminius komentarus internete.

Veikiantys atšvaitai mašinoms taip pat svarbūs kaip ir žmonėms

Automobilių kontekste atšvaitai dažniausiai aptarinėjami kalbant apie pėsčiųjų matomumą tiems, kurie vairuoja. Tačiau per tuos kelis mėnesius tamsos mūsų krašto žiemos sąlygomis, automobilių atšvaitai, kurie dažniausiai būna buferio ir galiniuose žibintuose, turi būti išvalyti ir matomi.

Palengvinkite sau gyvenimą – saugokite išorinius mašinos paviršius (taip pat ir apačią)

Žiema reiškia daugiau purvo gatvėse ir dažnesnį automobilio plovimą. Žiemos sezono metu vertėtų pagalvoti apie vaškavimą, o jei automobilis naujas – apie keramikinį sluoksnį. Jis ne tik saugo nuo nešvarumų, bet ir gali apsaugoti nuo įbrėžimų, kurie pasitaiko stovėjimo aikštelėse, atidarant dureles ar, pvz., įbrėžimus nuo pirkinių vežimėlių.

Norint automobilį padengti keramikiniu sluoksniu, reikia labai kruopščiai išvalyti jo paviršių. Jei kalbame apie senesnius automobilius, ši paslauga gali tapti dar brangesne nei pats produktas. Automobilių vaškas skirtas užpildyti mikroskopinius įbrėžimus ir saugoti išorinį dažų ar lako sluoksnį. Papildomai taip pat atstatomas originalus dažų sluoksnio gylis ir blizgesys. Tačiau vaškas yra minkštas ir gali pritraukti ore esančias daleles. Kadangi sluoksnis minkštas, būtų gerai vaškuoti automobilį pasikeitus kiekvienam sezonui.

Baltijos šalių sąlygomis, kai automobiliui be sudėtingų oro sąlygų reikia „iškęsti“ ir ant kelių purškiamus chemikalus, automobilių dugną taip pat reikėtų apsaugoti nuo korozijos. Tačiau tuo pasirūpina mažiau nei 1 proc. automobilių savininkų.

Priekinio stiklo valytuvai – svarbūs pagalbininkai

Priekinio stiklo valytuvus reikėtų keisti kas 10 tūkst. kilometrų. Valytuvų valymo savybės šiek tiek prastėja – tai ypač pastebima valytuvų tarnavimo laikui artėjant į pabaigą, kai ant stiklo liekančios juostelės, bėgant laikui, vis storėja.

Apgalvokite kelis žingsnius į priekį prieš valydami langus

Žiemos rytais daugiabučių stovėjimo aikštelėse galite išgirsti daug gramdymo garsų – tai vairuotojų „kova“ su po naktinių kritulių susidariusiu ledo sluoksniu ant priekinio stiklo. Apdairus automobilio savininkas ledo grandiklį naudoja minimaliai, nes grandymas gadina priekinį stiklą ir sumažina matomumą. Taigi geriau palaukti, kol kondicionavimo sistema ištirpins ledą ir tada nuvalyti jį šepečiu. Procesą gali pagreitinti ledą šalinantis tirpalas (tačiau laikykite jį patalpose, o ne automobilyje!). Valytuvus galite sugadinti, jei naudosite juos ledo ar įšalusio sniego nukrapštymui.

Taip pat svarbu pakankamai šildyti ir vėdinti automobilių vidų – taip išvengsite aprasojusių langų. Miestuose per daug dažnai galima pamatyti pavojingus „tankų vairuotojus“, kurie kelią mato tik per siaurus, dar tirpstančio ledo sluoksnio ar aprasojusio lango plyšius.

Pučiantis kondicionavimas nebūtinai efektyvus

Svarbu patikrinti, ar veikia jūsų kondicionavimo sistema, ir ar salono oro filtras yra švarus. Tai padeda išlaikyti švarų orą automobilio viduje ir panaikinti drėgmę, kurią skleidžia avalynė ir drabužiai.

Šildytuvas – efektyvus pagalbininkas, prie kurio priprantama

Dažniausiai tie, kurie išbando šildytuvus, vėliau nuolatos juos naudoja. Prekyboje galite rasti šildytuvus, kurie naudoja degalus (bei bateriją), o taip pat ir elektrinius įrenginius, kurie naudoja 240 V maitinimą. Pirmoji įrenginių rūšis duoda papildomą krūvį akumuliatoriui, o antroji rūšis reikalauja maitinimo jungties, tačiau abi gali palengvinti jūsų gyvenimą.

Šildytuvą variklio užvedimui turėtumėte naudoti tuomet, kai temperatūra pradeda kristi žemiau 10 laipsnių. Tai paprastai reiškia laikotarpį nuo rugsėjo ar spalio iki balandžio. Be kita ko, juk malonu sėdėti šiltame automobilyje. Maitinimo šaltinį naudojantys šildytuvai taip pat gali pakrauti 12 V akumuliatorių.

Pagalvokite dėl stogo naudojimo daiktų vežimui

Net jei turite automobilio stogo bagažinės laikiklius, tai nereiškia, kad jie ten turi būti amžinai. Jei vežiojote dviračius pirmyn ir atgal visą vasarą, nepamirškite rudenį patikrinti, ar laikikliai pakankamai gerai priveržti bei prispausti.

Jei žinote, kad stogo bagažinės kurį laiką neprireiks, žiemos laikotarpiui geriau nuimti tiek ją, tiek laikiklius. Kai kurioms požeminėms stovėjimo aikštelėms ar mašinų plovykloms automobilis gali būti per aukštas, o papildomas vėjo pasipriešinimas, ypač važiuojant greitkeliais, padidina degalų sąnaudas.

Pamirškite guminius kilimėlius. Medžiaginiai – tinkamiausias pasirinkimas

Guminių kilimėlių nereikia, jei važinėjate paprastomis sąlygomis. Juos rinkitės tik važiuojant į bekeles. Medžiaginis kilimėlis gali sugerti nuo jūsų kojų nukritusį sniegą ir viską išdžiovinti. Ant guminio kilimėlio susidarys bala, vėliau ji suledės, o ištirpusi išpurvins jūsų batus bei kelnes.

Naktinis šerkšnas gali nustebinti – nepamirškite pakeisti ploviklio skysčio

Ploviklio skystį pakeisti automobilyje būtų buvę gerai jau rugsėjo mėnesį, nes jau tada naktys pasidaro žvarbios. Tad jeigu to dar nepadarėte – pats laikas tuo pasirūpinti. Vasariniai skysčiai šaltuoju metų laiku apskritai nebeturėtų būti naudojami.

Durelių tarpines geriausiai atlaisvina vanduo ir muilas

Įšalusios durelių tarpinės – gana įprastas dalykas. Veiksmingiausia priemonė to išvengti – vanduo ir muilas. Laikui bėgant, tarpuose prisirenka purvo ir drėgmės. Dėl to šaltą dieną durelės kartais gali neatsidaryti. Įvairių tepalų naudojimas tik padidina taršą, nes jie paprastai pritraukia smulkias nešvarumų daleles. Jei, valant dureles pamatysite, kad tarpinė įtrūkusi ar jos nebėra, neapgaudinėkite savęs ir tarpinę pakeiskite.

Akinius nuo saulės laikykite automobilyje visus metus

Akiniai nuo saulės – įprastas dalykas vasarą, kai saulė šviečia labai ryškiai. Tačiau dar svarbesni saulės akiniai yra žiemą, kai saulė nepakyla taip aukštai, kaip vasarą, nes tokiu atveju ji ilgesnį laiką pasilieka nepatogiame vairuotojui aukštyje. Jei jūsų priekinis stiklas dar ir įbrėžtas ar nešvarus – kombinacija tikrai prasta. Dėl tos pačios priežasties nelaikykite popierių ar šiukšlių užkišę už skydelių nuo saulės. Jų prireiks.

Dar vienas dalykas – tepalą užraktui laikykite savo patalpose. Jei automobilį rakinate raktu ir vieną rytą užraktas bus užšalęs, viduje už stiklo gulintis užrakto tepalas bus ne itin naudingas.