„Volfas Engelman“ – vienas iš geriausių prekės ženklų

Bendrovės „Nielsen“ duomenimis, „Volfas Engelman“ kaip gamintojas pernai pasiekė rekordinę rinkos dalį nuo 1939 metų (kuomet turėjo apie 40 proc. rinkos), vidutinis 2017 metų rezultatas – 23,1 proc. alaus rinkos, o kai kuriais mėnesiais rinkos dalis pagal parduotus litrus siekė ir 23,8 proc. Be to, pernai „Volfas Engelman“ prekės ženklas pasiekė rinkos dalies rekordą – praeitų metų vasarą perkopė 8 proc. rinkos dalies ribą.

„Volfas Engelman“ rinkodaros vadovas Mantas Matukaitis teigia, kad buvimas tarp Lietuvos geriausių ne vienerius metus patvirtina teisingai pasirinktą komunikacijos kryptį ir taktiką, kas duoda ilgalaikių rezultatų.

- Gavote apdovanojimą „Už augimą rinkos turbulencijos sąlygomis“. Kaip apibūdintumėte rinkos sąlygas, su kuriomis teko susidurti pernai?

- Alaus rinka traukiasi jau ne vienerius metus. Ji tendencingai mažėja kasmet, o pernai alaus kategorija sumažėjo apie 13 proc. Tą lėmė ne viena priežastis, tarp kurių ir demografiniai pokyčiai. Be to, pernai metų pradžioje net 112 proc. buvo padidinti akcizai alui, kas lėmė atitinkamus visų gamintojų sprendimus dėl kainodaros. Tai turėjo savo pasekmių, nes dalis pirkėjų „emigravo“, t. y. pradėjo daugiau pirkti pigesnių alkoholinių gėrimų kaimyninių valstybių pasieniuose. Galiausiai, manoma, kad dar pernai pradėjo didėti nelegalaus alkoholio gamybos ir prekybos mastai, tačiau, jei šie nuogąstavimai pasitvirtins, to pasekmes visi gamintojai dar stipriau pajus skaičiuodami 2018-ųjų rezultatus.

- Į kuriuos pasiekimus daugiausiai atsižvelgė komisija ir kurie iš jų svarbiausi įmonės viduje?

- Komisija atsižvelgė ne tik į gerus rezultatus, bet ir į rinkos aplinkybes. Be abejo, tiems prekės ženklams, kurių rinkos pernai traukėsi, iššūkių buvo gerokai daugiau. Alaus rinka, kaip ir minėjau, susidūrė su papildomais barjerais, kuriuos teko įveikti, norint išlaikyti gerus rezultatus. Kiek mums yra žinoma, „Volfas Engelman“ pernai buvo vienintelis žaidėjas alaus rinkoje, visus tuos barjerus įveikęs: augo ne tik rinkos dalis, bet ir pardavimai, kurie pernai buvo 4,4 proc. didesni nei ankstesniais metais. Šie rezultatai buvo svarbūs tiek komisijai, tiek, žinoma, jie yra esmingai reikšmingi pačiai įmonei, ypač turint omeny, kad reklamos išlaidos pernai buvo tame pačiame lygyje kaip 2016 m.

- Ar galite išskirti pagrindinius dalykus, kuriais vadovaujantis siekėte šių rezultatų?

- Visų pirma, tai aiški strateginė kryptis ir nesiblaškymas, ėjimas savo keliu. Vertybės, kurias puoselėja prekės ženklas – džentelmeniškumas, autentiškumas, pagarba istorijai ir dėmesys inovacijoms. Geras rezultatas gaunasi tuomet, kai prekės ženklo deklaruojamos vertybės sutampa su įmonės darbuotojų požiūriu. Esame davę ir tam tikrų pažadų bei ultimatumų patys sau: pavyzdžiui, nedidinti pelningumo produktų kokybės sąskaita, be to, esame pasižadėję niekada nepilti „Volfas Engelman“ prekės ženklo alaus į plastmasinę tarą, nes tikime, jog ji nėra tinkamiausia alui. Esame ištikimi sau, nesivaikome trumpalaikių madų ir matome, kad vartotojai mūsų nuoširdumą vertina.

- Kaip vertinate šių metų pirmąjį ketvirtį? Kokių rezultatų galima tikėtis dar po metų, ypač, turint omeny, naujų reklamos ribojimų įsigaliojimą?

- Šių metų pirmas ketvirtis dar labiau įkvepia – šių metų kovo mėnesį jau perkopėme 24 proc. rinkos dalies ribą. „Volfas Engelman“ prekės ženklo produktų pardavimai sėkmingai auga ir užsienyje: atrandame naujų eksporto rinkų, o mūsų kvietinis alus vertinamas nuo Pietų Korėjos, Rusijos ar Jungtinės Karalystės iki Pietų Afrikos rinkų, tad jau buvo situacijų, kai šio produkto pritrūkome. Be to, didelį dėmesį toliau skiriame naujų produktų sukūrimui ir įvedimui į rinką, kas yra mūsų strategijos dalis. Vien pernai įvairiose kategorijose rinkai pristatėme net 36 naujus produktus. Šiemet jie bus kuriami aludarystės kompetencijų centre – „Volfas Engelman Studijoje“ – kurios įkūrimas ir atidarymas buvo bene svarbiausia investicija praėjusiais metais.

„Metų prekės ženklas 2018“ buvo renkamas vadovaujantis tyrimų bendrovių „Nielsen“, „Synopticom Ad Research“, „Kantar TNS“ ir žiniasklaidos stebėsenos bendrovės „Mediaskopas“ duomenimis. Pasak vieno iš komisijos narių, Motiejaus Gaigalo (agentūra „Moon Troops“), komisijos nariai vieningai sutarė, kad įmonės rezultatai rodo prekės ženklo stiprybes ir galimybę augti sudėtingomis aplinkybėmis. „Šis prekės ženklas buvo vienas iš pagrindinių favoritų pagal pardavimų rezultatus. Buvo atsižvelgta į tai, kad jau pernai įsigaliojo kai kurie draudimai, o taip pat buvo apstu informacijos apie būsimus draudimus. Pati kategorija išgyveno daugybę sunkumų, o vienas jų buvo akcizų didinimas, padaręs įtaką kainų augimui bei daugumai šios kategorijos prekės ženklų pardavimams. Be to, neigiamai galėjo atsiliepti ir akcijų draudimai prekybos vietose“, - sakė jis.