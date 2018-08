Trys ekspertų patarimai, kaip išsirinkti kokybišką ir šviežią mėsą

Atkreipkite dėmesį į spalvą

Sveikesnio maisto tinklaraščio kūrėja Kristina Pišniukaitė pirmiausia ragina atkreipti dėmesį į mėsos išvaizdą: „Rinkdamasi mėsą arba žuvį, pirmiausia žiūriu, kad jos išvaizda būtų „graži“. Mėsa turėtų būti švari, be matomų kraujosruvų ar kraujo likučių. Taip pat, šviežias produktas būna šiek tiek drėgnas, jokiu būdu neapdžiūvęs. Na ir, žinoma, kokybiška mėsa neturėtų būti suglebusi, priešingai – ji bus tvirta ir standi“.

Ne mažiau informacijos apie produktą išduoda ir jo spalva, tad K. Pišniukaitė ragina atkreipti dėmesį, kad mėsoje nebūtų matyti papilkėjimų, dėmelių ar kitokių spalvos pakitimų. Pasak sveikesnių receptų kūrėjos, jautiena turėtų būti ryškios, raudonos spalvos, paukštiena – balkšvai rožinė, o kiauliena – dusliai rožinė.

„Vis tik aš pati saugiausiai jaučiuosi rinkdamasi supakuotą ir tinkamai laikomą mėsą, tuomet esu tikra, kad jos kokybę užtikrina pardavėjai, o ji apsaugoma nuo prisilietimų ar bakterijų“, – sako K. Pišniukaitė.

Rinkitės pakuotą produkciją

Niekam ne paslaptis, kad supakuota produkcija yra apsaugota nuo pažeidimų, prisilietimų ir bakterijų transportavimo bei laikymo prekybos vietoje metu. Bet ar žinojote, kad supakuota mėsa ir žuvis ilgiau išsilaiko šviežia?

„Geriausia rinktis produktus, supakuotus kontroliuojamos atmosferos – vakuuminėse arba atmosferinėse – pakuotėse. Atmosferinės pakuotės – tai plastikiniai indeliai, kuriuose mums įprastas oras yra pakeičiamas natūralių dujų mišiniu, iš anglies dioksido, azoto ir deguonies. Jų proporcijos dalis galima kaitalioti atsižvelgiant į produktą – mėsą ar žuvį – ir konkrečiai jam tinkamesnę aplinką. Tuo metu iš vakuuminės pakuotės pašalinamas oras, taigi, sumažėja deguonies kiekis todėl produkto gedimą lemiantys mikroorganizmai nebegali daugintis“, – sako „Lidl Lietuva“ kokybės užtikrinimo skyriaus vadovas Karolis Lebednikas.

Anot jo, kontroliuojamos atmosferos pakuotėse produktas ilgiau išlieka šviežias ir kokybiškas be papildomų priedų ir konservantų, išsaugoma šviežios mėsos ir žuvies struktūra, tad atitinkamai ir skonis. Be to, šios tvirto plastiko, apsaugančio produktą, pakuotės yra draugiškos aplinkai, mat jos gali būti perdirbamos net kelis kartus.

Kokybės ženklai – pagalba vartotojui

Kokybės ženklai ant kai kurių produktų pakuočių klijuojami taip pat ne veltui – tai itin vertinga pagalba pirkėjams, renkantis iš rinkoje esančios produktų įvairovės. Taigi, rekomenduojama atkeipti dėmesį, ką jie žymi bei kokia bendrovė atsakinga už jų kokybę.

Štai „Lidl“ pirkėjai Lietuvoje jau pastebėjo ant prekybos tinklo privataus prekės ženklo šviežios mėsos bei žuvies pakuočių naują žymėjimą, nurodantį, kad šių gaminių kokybė patikrinta „Eurofins“. K. Lebednikas paaiškina, kad konkrečiai šis žymėjimas reiškia, jog šviežia paukštiena, kiauliena, jautiena ir žuvis yra reguliariai ir, be visų privalomai taikomų patikrinimų, papildomai tikrinama šioje nepriklausomoje laboratorijoje.

„Šiuo kokybės sertifikatu pažymėti švieži mėsos ir žuvies gaminiai tikrinami pasaulinėje nepriklausomoje analitinių tyrimų laboratorijoje. Taigi, šis ženklas – kelrodis pirkėjui. Matydami jį vartotojai gali būti ramūs, jog tai saugus produktas, atitinkantis aukščiausius kokybės ir saugos reikalavimus“, – sako K. Lebednikas.