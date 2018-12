Teismas bylą dėl D. Zabulionio atleidimo nagrinės žodžiu

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) antradienį iš esmės atnaujino D. Zabulionio atleidimo bylą ir žodiniame posėdyje ją nagrinės kitų metų sausio 22 antrą dieną, BNS patvirtino teismo atstovė Neringa Lukoševičienė.

Pasak LVAT teisėjų kolegijos, teismui kilo klausimų dėl galimybės atnaujinti tarnybinio nusižengimo tyrimą po to, kai paskirta tarnybinė nuobauda buvo panaikinta teismo, ar buvo laikytasi nuobaudos skyrimo procedūros, be to, reikia aiškiai apibrėžti galbūt padarytas neteisėtas veikas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) rugpjūtį nutarė, kad D. Zabulionis ir antrą kartą buvo atleistas neteisėtai, jam priteista 13,2 tūkst. eurų kompensacija už priverstines pravaikštas. Tačiau Lietuvos automobilių kelių direkcija sprendimą apskundė LVAT-ui.

D. Zabulionis prašo grąžinti jį į buvusias pareigas direkcijoje, priteisti 15 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimą bei vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo šių metų kovo 21 dieną.

Pirmą kartą D. Zabulionis atleistas pernai kovą dėl galimai neskaidrių ryšių su koncerno „MG Baltic“ ir bendrovės „Kauno tiltai“ vadovais.

LVAT šių metų vasarį patenkino D. Zabulionio skundą ir nurodė jį gražinti į buvusias pareigas, taip pat išmokėti jam beveik 30 tūkst. eurų kompensaciją. Į darbą jis buvo grąžintas vasario pabaigoje, tačiau kovo 21 dieną vėl atleistas.

Galimą D. Zabulionio tarnybinį nusižengimą tyrusi Kelių direkcijos komisija nustatė, kad jis šiurkščiai nusižengė valstybės tarnautojo pareigoms ir valstybės tarnautojo etikos principams, diskreditavo valstybės tarnybą ir pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.