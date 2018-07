Sieks skrydžio iš Palangos į Vokietiją

Miesto taryba pritarė Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programai ir jungtinės veiklos sutarčiai dėl jos įgyvendinimo.

Dokumentą pasirašys Klaipėdos miesto ir rajono, Kretingos rajono, Neringos, Palangos miesto, Skuodo ir Šilutės rajonų savivaldybės, įsteigusios asociaciją "Klaipėdos regionas".

Per šią organizaciją siekiama užtikrinti geresnį Klaipėdos regiono pasiekiamumą, vykdant esamus ir skatinant naujus skrydžius Palangos oro uoste, bei įgyvendinti įvairias kompleksines rinkodaros priemones.

Ankstesnių metų programos tikslas buvo pritraukti naują skrydžių maršrutą Palanga–Londonas–Palanga. Tai padaryti pavyko.

Šį kartą prioritetinė kryptis – Vokietija.

Nurodoma, kad Klaipėdos savivaldybės finansinis indėlis įgyvendinant programą siektų beveik 75 tūkst. eurų per metus. Per trejus metus susidarytų per 224 tūkst. eurų.

Svarstant šį klausimą, tarybos nariai domėjosi, kodėl pasirinkta Vokietijos kryptis.

Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Elida Mantulova atsakė, kad tokią nuomonę išreiškė turizmo ir verslo sektorius.

Miesto meras Vytautas Grubliauskas atkreipė dėmesį, kad savivaldybių jėgų suvienijimas ir prieš trejus metus pradėtas bendras darbas duoda vaisių.

"Tai, kas buvo pritraukta, ir lieka. Vokiškosios krypties nėra. Įvairios institucijos išreiškė nuomonę, kad jos reikia. Išsiskyrė tik nuomonės dėl oro uosto. Kol kas apie tai rizikinga kalbėti. Vyks konkursas", – tvirtino meras.

Tarybos narė Lilija Petraitienė kvietė balsuoti už projektą, nes skrydis į Vokietiją – gyvybiškai reikalingas.

"Kuo daugiau krypčių, tuo geriau", – tvirtino politikė.