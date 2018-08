Šiaulių bankui skirta bauda už netinkamą reklamą

Lietuvos banko valdyba skyrė 28 113 eurų baudą Šiaulių bankui už netinkamai per televiziją skelbtą gyventojams banko siūlytų vartojimo kreditų reklamą.

Reklamoje vartotojui svarbi privaloma skelbti standartinė informacija tipiniame pavyzdyje buvo nurodoma kur kas mažesniu šriftu televizoriaus ekrano apačioje nei gerokai didesniu šriftu ekrano centre reklamuojamos palūkanos. Be to, standartinė informacija rodyta vos kelias sekundes, taigi per trumpai, kad vartotojas galėtų šią informaciją perskaityti ir įvertinti, teigiama Lietuvos banko pranešime.

Lietuvos bankas atliko tyrimą ir nustatė, kad skelbiant šią reklamą buvo pažeisti pagrindiniai Vartojimo kredito įstatyme nustatyti vartojimo kredito sutarties reklamą reglamentuojantys reikalavimai.

Lietuvos banko nuomone, tinkama vartojimo kredito sutarties reklama būtų tokia, kurioje tipinis pavyzdys su standartine privaloma standartinė informacija vartotojui būtų pateiktas pastebimai ir rodomas pakankamai laiko tam, kad vartotojas galėtų pamatyti ir perskaityti skelbiamą tekstą. Privalomą reklamoje standartinę informaciją sudaro šeši elementai, leidžiantys vartotojui suvokti, kokios yra visos paskolos išlaidos (palūkanų norma, vartojimo kredito suma ir visos su kreditu susijusios išlaidos, vartojimo kredito sutarties trukmė, mokėtina įmoka ir visa vartotojo mokėtina vartojimo kredito suma).

Atsižvelgus į aplinkybių visumą ir įvertinus lengvinančias aplinkybes, už netinkamą reklamą skirta 0,03 proc. 2017 m. banko bendrųjų metinių veiklos pajamų dydžio bauda.