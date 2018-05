SGD terminalo statybą lydėjo teismai

Buvo ne vienas reikalavimas

Į teismą kreipėsi ne vienas Klaipėdos rajono gyventojas. Jie yra nepatenkinti tuo, kad dėl SGD terminalo dujotiekio tiesimo jų žemės sklypams buvo uždėti servitutai - apribojimai ir už tai išmokėtos mažos kompensacijų sumos.

Bet kaip rodo praktika, teismai neskuba keisti kompensacijų už servitutus dydžių. Dėl per mažų servitutų teismuose iš viso buvo 13 bylų susietų su SGD terminalo dujotiekio vamzdynu. Daugumą reikalavimų buvo pateikusi bendrovė „Ferteksos transportas“. Jos siekiamų prisiteisti reikalavimų suma siekė per 1,3 mln. eurų. Reikalavimus buvo pateikę ir dar keli atskiri sklypų savininkai. Jų reikalavimų suma siekė per 581 tūkst. eurų.

Iš viso „Klaipėdos nafta“ tiesiant dujotiekį žemės sklypų savininkams buvo sumokėjusi beveik 300 tūkst. eurų kompensacijų už įvestus servitutus.

Sklypų neįmanoma parduoti

Iki Lietuvos apeliacinio teismo atėjo vienos Klaipėdos rajono gyventojos skundas. Ji yra nepatenkinta tuo, kad dėl Klaipėdos SGD terminalo dujotiekio tiesimo jai neteisingai buvo atlyginta.

Jai netoli Klaipėdos buvo atkurta nuosavybės teisė į 14 ha tėvo žemės. Buvusią žemės ūkio paskirties žemę ji pavertė gyvenamųjų namų statybos teritorija ir padalino į 56 sklypus.

Dujotiekio tiesimas „užkabino“ 7 jos sklypus. Jiems buvo įvesti servitutai. Iš viso jie apėmė 1,35 ha plotą. Už tai jau buvo sumokėta 2505 eurų kompensacija.

Moteris kreipėsi į teismą reikalaudama įpareigoti išpirkti „Klaipėdos naftą“ tuos sklypus už 247 tūkst. eurų, taip pat priteisti 10 tūkst. eurų neturtinės žalos.

Nurodyta, kad naujai suformuotų 7 žemės sklypų neįmanoma naudoti pagal paskirtį, nes dėl nustatytų apribojimų jiems neįmanoma rasti pirkėjų.

„Nustatytas servitutas apimtimi ir pasekmėmis prilygsta nuosavybės paėmimui, savo žinion perimant žemės nuosavybę, tačiau išvengiant teisingo atlyginimo už ją“, - teigta ieškinyje.

Prieš tai ieškovė buvo kreipusis į teismą, kad jos atvejį nagrinėtų Konstitucinis teismas. Bet teismas tokio kreipimosi nepriėmė.

Bylinėjimasis „suvalgė“ kompensaciją

Šis atvejis netipiškas. Kaip nurodė „Klaipėdos naftos“ ir Energetikos ministerijos atstovai, kai vyko servitutų nustatymas, ieškovės 14 ha sklypas dar nebuvo išskaidytas. Todėl servitutas buvo nustatytas visam 14 ha sklypui, o ne 7 vėliau atidalintiems sklypams. Ji jau servitutu apdėtą sklypą išskaidžiusi savo nuožiūra ir rizika. Teigta, kad specialiosios sąlygos neribojančios ūkinės komercinės veiklos, todėl nesą pagrindo tuos sklypus išpirkti.

Iš dalies ir tuo vadovaudamasis Klaipėdos apygardos teismas ieškinį atmetė. Tą patį padarė ir Lietuvos apeliacinis teismas. Jis tik kiek pakoregavo „Klaipėdos naftos“ bylinėjimosi išlaidas teismuose.

Kai statomas valstybei svarbus objektas ir žemės panaudojamos remiantis specialiuoju planu, po to ką nors įrodyti teismuose būna sudėtinga. Gavusi iš „Klaipėdos naftos“ 2505 eurų kompensaciją už nustatytus servitutus, bylinėdamasi teisme vien „Klaipėdos naftai“ už du teismus ji turės sumokėti 3800 eurų bylinėjimosi išlaidų.