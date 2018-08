Sausra atsiliepė lietuviškų obuolių derliui, tačiau ne jų kainai

Su nerimu laukiama ir rudeninių obuolių derliaus, kuriam, sodininkų teigimu, esminės bus likusios rugpjūčio ir rugsėjo savaitės. Jei jos lietaus taip ir neatneš, šių obuolių derlius šiemet taip pat bus skurdesnis. Nepaisant to, parduotuvėse įsigyti lietuviškų obuolių nėra problema. Prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Berta Čaikauskaitė sako, kad ir jų kaina nuo praėjusių metų nesiskiria.

Pasvalio rajone įsikūrusio „Aukštikalnių sodai“ sodininkystės ūkio vadovas Arvydas Paškevičius sako per daugiau nei trisdešimties metų sodininkavimo neprisimenantis tokios sausros, kokia alino šią vasarą. Reikšmingesnio lietaus Pasvalio rajone beveik nebūta nuo gegužės pradžios. Nors užauginamų vaisių vienetų skaičiui, sodininko teigimu, lietaus trūkumas beveik neturėjo įtakos, tačiau jų masei ir dydžiui neabejotinai atsiliepė.

„Iš ankstyvųjų obuolių derliaus prekybai tinkami buvo mažiau nei pusė. Jų masė ir dydis - gerokai mažesni nei įprasta, o ir pats derlius kiek kuklesnis. Tiesa, dėl saulės ir šilumos šiųmečiai obuoliai yra saldesni. Su dabar nokstančiais rudeniniais obuoliais situacija yra geresnė - kol kas vaisiai yra tikrai gražūs, sveiki, tačiau jų masė taip pat mažesnė negu ankstesniais metais. Žinoma, tenka įdėti tikrai daug darbo stengiantis obelis nuo sausros kiek įmanoma labiau apsaugoti. Ši vasara neabejotinai yra iššūkis“, - pranešime cituojamas A. Paškevičius.

B. Čaikauskaitė tuo metu pažymi, kad šiuo metu parduotuvių lentynose pirkėjai gali rasti „Geneva early“ ir „Piros“ veislių vasarinių lietuviškų obuolių. Ne tiek ilgai liko laukti ir rudeninio derliaus.

„Ankstyvųjų lietuviškų obuolių prekyboje turime nuo antros liepos pusės. Jų trūkumo kol kas nejaučiame, o ir kaina nuo pernai metų taip pat nesiskiria. Pirkėjai visuomet yra linkę rinktis Lietuvoje užaugintus vaisius ir daržoves, todėl ir mūsų šalies sodininkų obuoliai yra mėgstami. Tiesa, daugiausiai obuolių yra nuperkama žiemą ir ankstyvą pavasarį, o ne vasarą. Matyt vasarą dalis gyventojų obuolių užsiaugina savuose soduose. Be to, ir kitų sezoninių vaisių pasiūla šiltuoju metu laiku yra didesnė. Dėl to nuperkama daug kaulavaisių, uogų, populiarumu išsiskiria arbūzai“, - pažymi B. Čaikauskaitė.

Anot prekybos tinklo atstovės, bene mėgstamiausios pirkėjų yra desertinės lietuviškų obuolių veislės - „Champion“, „Auksis“, „Ligol“, „Alwa“. Naudojimui kepiniams populiarūs „Bogatyr“ rūšies obuoliai.

A. Paškevičiaus teigimu, atrankiniu būdu rudeniniai obuoliai, jei leis oro sąlygos, bus pradėti skinti jau šią savaitę, o masinis derliaus nuėmimas prasidės rugpjūčio pabaigoje. Iš viso „Aukštikalnių sodai“ ūkyje auginama 12-14 rūšių vasariniai ir rudeniniai obuoliai. Įprastai jų derlius per metus siekia 3-4 tūkst. tonų.