Revoliucija daugiabučiuose – gedimus gyventojai fiksuoja išmaniai

Užtenka nufotografuoti

Perdegė lemputė laiptinėje? Blogai varstosi durys? Sugedo telefonspynė, garažo vartai ar per vamzdyną laša vanduo? Šiuos ir kitus gedimus "Mano Būsto" grupės įmonių klientai jau gali registruoti išmaniai. Tereikia turėti išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį, atsisiųsti programėlę "eBūstas", nufotografuoti gedimą ir keliais mygtuko paspaudimais nusiųsti apie tai pranešimą namo administratoriui. Tokiu būdu gedimo nebereikia registruoti nei skambinant į Klientų aptarnavimo centrą, nei vykti į administruojančios įmonės biurą.

"Ilgą laiką visi gedimai, kuriuos fiksuodavo savo name gyventojai, buvo registruojami telefonu arba nuvykus į biurą. Vis dėlto skaitmenizacijos amžiuje gerokai patogiau tai daryti pasitelkus išmaniuosius įrenginius, kuriuos šiandien turi ir naudoja didžioji dauguma žmonių. Būtent todėl mūsų klientams sudarėme galimybę visus akimi name matomus gedimus fiksuoti per išmaniąją "eBūsto" programėlę. Užtenka nufotografuoti gedimą ir keliais paspaudimais pranešti apie jį savo namo administratoriui", – išmaniosios programėlės pranašumus dėstė bendrovės "Mano Būstas" Daugiabučių namų administravimo direktorius Mindaugas Genys.

Sparčiai populiarėja

Išmanioji gedimų registrų sistema sulaukia vis didesnio daugiabučių namų gyventojų dėmesio. Ši platforma startavo tik praėjusių metų pabaigoje, bet galimybe nusiųsti gedimus jau pasinaudota 1 785 kartus. Palyginti su gruodžio mėnesiu, sausį gedimų registro srautas per "eBūstą" išaugo 44 proc.

"Žinoma, dar anksti kalbėti apie klientų įpročių pasikeitimą, bet pirmųjų mėnesių statistika rodo, kad gyventojai, išbandę "eBūstą", noriai naudojasi galimybe registruoti gedimus būtent per šią programėlę. Tie, kurie jau išbandė, suvokė, kad pranešti apie laiptinėje perdegusią lemputę ar blogai besivarstančias duris yra gerokai patogiau per "eBūstą". Be to, tai nieko nekainuoja, nes programėlė yra nemokama", – akcentavo M.Genys.

Virtualios konsultacijos

Dar viena naujovė, kuria gali naudotis "eBūsto" vartotojai, – tai virtualios konsultacijos. Dabar norint pasikonsultuoti su namo administratoriumi, tai galima padaryti "on line" režimu per susirašinėjimų skiltį. M.Genio teigimu, tai kur kas greičiau ir patogiau, nei skambinti į Klientų aptarnavimo centrą.

"Žvelgdami į susirašinėjimų statistiką matome, kad šis bendravimo būdas su namo administratoriumi gyventojams yra itin priimtinas. Tai suprantama, nes šiandien mes itin daug laiko praleidžiame bendraudami būtent per susirašinėjimo programas. Tobulėjant technologijoms, matyt, mes vis rečiau spręsime buities klausimus skambindami telefonu, nes jau yra gerokai patogesnių būdų", – įsitikinęs "Mano Būsto" Daugiabučių namų administravimo direktorius.

M.Genio teigimu, per savitarnos platformos "live chat‘ą" iki šiol grupės įmonių klientai parašė 9 490 užklausų. Itin didelis srautas užfiksuotas šių metų sausį – palyginti su gruodžiu, jis išaugo net 178 proc.

Šiuo metu "Mano Būstas" turi daugiau nei 38 tūkst. vartotojų, kurie bent kartą per mėnesį naudojasi išmaniosios programos teikiamomis galimybėmis. Įmonė prognozuoja, kad iki pavasario savitarnos portalais ir mobiliąja aplikacija naudosis per 75 tūkst. vartotojų.