Pirkėjai vis dažniau tausoja aplinką: renkasi daugkartinius maišelius

Šalyje plintant aplinkosauginiam sąmoningumui, noras tausoti aplinką ir mažinti taršą auga ir tarp parduotuves kasdien lankančių pirkėjų. Jie vis dažniau renkasi vienkartinių plastikinių maišelių alternatyvas. Prekybos tinklo „Maxima“ duomenimis, per šių metų 9 mėnesius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, daugkartinio naudojimo maišelių pardavimai šoktelėjo apie 10 proc. Pastebima, kad pirkėjai dažniau renkasi ne tik patvaresnius daugkartinius pirkinių maišelius, pagamintus iš perdirbtų medžiagų, bet ir specialias kartonines dėžes.

„Jau kelinti metai, kaip ėmėmės įvairių plastiko mažinimo sprendimų: ne tik atsisakėme netvarių aerobiškai yrančių maišelių, bet ir pasiūlėme patogias kartotines dėžes prekėms bei patvarius daugkartinius maišelius, pagamintus iš perdirbtų medžiagų. Pastebime, kad tokie žingsniai pasiteisino: 2015-2017 metų laikotarpiu vienkartinių plastikinių maišelių pardavimai mūsų tinklo parduotuvėse sumažėjo apie 10 proc., o daugkartinių išaugo apie 8 proc.“, – teigia „Maximos“ komercijos vadovė Vilma Drulienė.

Anot jos, pardavimų duomenys rodo, kad vienkartinių pirkinių maišelių per 2015 metus buvo parduota virš 42 mln. vnt., o per 2017 metus – jau 38 mln. Tuo tarpu daugkartinių medžiaginių maišelių 2015 metais nupirkta per 293 tūkst. vnt., o 2017 metais – jau daugiau nei 316 tūkst. vnt.

Pasak V. Drulienės, sekdamas pasiteisinusiais pavyzdžiais Europoje, prekybos tinklas savo pirkinių krepšelių asortimentą siekia formuoti mažindamas vienkartinių pirkinių maišelių, pagamintų iš paprasto plastiko, kiekius. Tokie vienkartiniai maišeliai pakeisti pagamintais iš perdirbamo plastiko, o šalia jų pasiūlyti ir kiti aplinkai draugiški sprendimai.

„Turime visas prielaidas skatinti savo pirkėjus keisti įpročius, dažniau rinktis aplinkosaugiškai tvarius produktus. Šiandien vietoje paprasto plastiko siūlome perdirbamus vienkartinius plastikinius maišelius bei tokius, kurie pagaminti iš atsinaujinančios medžiagos – cukranendrių pluošto. Didesnio formato parduotuvėse prie kasų klientai taip pat gali įsigyti ir patvarių sulankstomų kartotinių dėžių, į kurias patogu sukrauti perkamas daržoves bei vaisius. Jų kasmet parduodame apie 10 tūkst. vienetų“, – sako V. Drulienė.

Ji priduria, kad pirkėjai taip pat skatinami kaip įmanoma mažiau naudoti nemokamus vienkartinius pakavimo maišelius, kurie teikiami dėl higienos reikalavimų – apie tai primena informaciniai lipdukai, priklijuoti prie vienkartinių maišelių talpinimo stendų.