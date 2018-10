„Philip Morris“ investicijas į „bedūmę ateitį“ lydi augantys rezultatai

Nauja „Philip Morris" strategija kurti ateitį be tabako dūmų lėmė sėkmingus finansinius rezultatus – kompanijos pajamos šių metų trečią ketvirtį pakilo 3,3 proc. ir siekė 7,5 mlrd. JAV dolerių, skelbia „Nasdaq" vertybinių popierių birža.

„Nasdaq" duomenimis, kompanija patvirtino prognozuotą 4,97-5,01 JAV dolerių metinį pelną už vieną akciją, t.y. 28-29 proc. daugiau nei praėjusiais metais.

Vien per pastarąją savaitę „Philip Morris" akcijų vertė pakilo beveik 5 proc., kompanijai pademonstravus gerėjančius rezultatus daugumoje iš daugiau kaip 40 pasaulio šalių, kuriose parduodamos bedūmės alternatyvos tradicinėms cigaretėms.

Pasak „Philip Morris" generalinio direktoriaus Andre Calantzopouloso, tokį augimą lėmė didėjanti kaitinamojo tabako produktų paklausa pasaulyje, o didinamas investicijas į šiuos mažiau žalos sveikatai darančius produktus atspindi šią savaitę pirmą kartą Tokijuje pristatyti nauji tabako kaitinimo įrenginiai „IQOS 3" ir „IQOS 3 Multi".

„Trečiojo ketvirčio rezultatai rodo, kad kompanija juda teisingu keliu – pardavimų apimtys nuosekliai augo tiek per pastaruosius tris mėnesius, tiek ir per pastaruosius metus. Tai atspindi kaitinamųjų tabako produktų gamybos paklausa. Dėl to ir toliau investuojame į produktų plėtrą", – sakė kompanijos vadovas.

Tabako gamintojas skelbia jau investavęs 4,5 mlrd. JAV dolerių į bedūmių alternatyvų vystymą ir aktualius mokslinius tyrimus. Inovatyviems gaminiams sukurti prireikė daugiau nei 15 metų.

„IQOS 3" ir „IQOS 3 Multi" – tai naujos kartos technologija, simbolizuojanti sklandų perėjimą prie bedūmės ateities, kur suaugę rūkantieji, kurie negali arba nenori atsikratyti įpročio rūkyti, turi galimybę pasirinkti mažiau kenksmingas alternatyvas“, – teigia A. Calantzopoulo.

Praėjusiais metais „Philip Morris" paskelbė pradedanti įgyvendinanti pasaulinę strategiją, kuria siekiama, kad įprastines cigaretes visiškai pakeistų bedūmiai tabako gaminiai.

Kompanija skelbia, kad šiuo metu beveik 6 mln. pasaulio rūkalių jau perėjo prie mažiau kenksmingų bedūmių alternatyvų. Planuojama, kad iki 2025 m. bedūmių tabako gaminių vartotojų bus ne mažiau 40 mln.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, pasaulyje rūko 1,1 mlrd. žmonių – daugiau kaip 20 proc. suaugusių gyventojų. Nuo rūkymo ir jo sukeltų ligų pasaulyje per metus miršta apie 6 mln. žmonių.