Panevėžio degalinėje – alkoholinių gėrimų arsenalas

Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai, tikrindami VMI pasitikėjimo telefonu 1882 gautą informaciją, vienoje iš Panevėžio degalinių aptiko per 600 vienetų įvairių alkoholinių gėrimų be įsigijimo dokumentų. Panevėžio apskrityje tai pirmas toks atvejis, kai degalinėje, po to kai jose nuo 2016 metų apskritai uždrausta prekiauti alkoholiu, randama nežinia iš kur įsigytų gėrimų ir nežinia, kokiems tikslams.