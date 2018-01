Palangos širdyje šiuolaikiški svečių namai kviečia organizuoti renginius

„Viskas šalia“

„Melt“ – pirmąjį sezoną gyvuojantys stilingi svečių namai vasaros sostinėje – Palangoje, J. Basanavičiaus gatvėje, vos 3 minutės kelio pėsčiomis nuo paplūdimio. Netoli nuo svečių namų yra Botanikos parkas, Palangos koncertų salė, tad nenuostabu, kad šie svečių namai daugelio mėgstami ir gerai vertinami dėl savo vietos. Maža to, „Melt in Palanga“ kieme vasaros sezono metu veikia „Palangos vasaros parkas“ – pati didžiausia poilsio ir pramogų vieta Lietuvos pajūryje.

„Apsistoję pas mus būsite pačiame įvykių sūkuryje. Viskas yra šalia: jūra, tiltas, Meilės alėja, pramogų parkas, viešbutį supa restoranai, kavinukės. Viešbučio svečiai vasaros metu gali nemokamai leisti laiką Palangos vasaros parke – gavę dienos bilietą neribotą laiką šokinėti ant batutų, pabandyti pereiti kliūčių ruožą. Mažieji taip pat nenuobodžiaus – specialiai vaikams įrengtos laipynės“, – apie veiklų įvairovę pasakojo „Melt Guest House“ vadovas Dainius Drungilas

Erdvė renginiams

Svečių namai "Melt in Palanga" – puiki vieta Jūsų šeimos ar įmonės šventei: krikštynoms, vestuvėms, jubiliejams ar įmonės renginiui. Svečių namai gali talpinti per 50 asmenų trijų skirtingų tipų kambariuose: apartamentuose, triviečiuose ir dviviečiuose. Per visas, svečių namuose vykusias, vestuves apartamentus daugiausia rinkosi jaunavedžiai. Tai geriausias svečių namų kambarys su karališko dydžio lova, atskiru įėjimu ir virtuvėle. Tuo tarpu jų svečiai gyveno kituose, unikalaus dizaino, skandinaviško stiliaus, kambariuose. Svečių namus švenčių rengėjai pamėgo būtent dėl jų dydžio, nes galima visą pastatą išsinuomoti privačiai šventei be pašalinių akių.

Svečių namuose veikia restoranas kuris žiemą talpina iki 50, o vasarą, įskaitant ir lauko terasą (kuri uždengta nuo vėjo) net 170 žmonių. Restorane organizuojamuose banketuose ir furšetuose profesionalo komanda pasirūpina gardžiausiu maistu ir užkandžiais, atitinkančiais kiekvieno renginio koncepciją. Restorane vyksta tiek prabangios vestuvės, tiek mažos asmeninės šventės ar užsakomieji furšetai įmonių renginiams. Svečių namų vadovai džiaugiasi, jog šis restoranas pasirūpins, kad meniu atitiktų ne tik individualius poreikius, bet ir išskirtinį skonį.

Sezono metu svečių namai įmonėms siūlo ir Palangos vasaros parko pramogas. Įmonės vasarą gali organizuoti komandos formavimo mokymus ir žaisti įvairius žaidimus ant atrakcionų taip pat, organizuotis orientacines varžybas dviračiais. Tiems kurie nori tiesiog laisvai aktyviai leisti laiką yra suteikiamos visos sąlygos naudotis įrengimais nevaržomai.

Svečių namai “Melt” siūlo pilną paslaugų kompleksą – apgyvendinimą, maitinimą, pramogas ir poilsį.

Lietuvos pajūryje – ir graikai

Duris birželio viduryje atvėrę „Melt in Palanga“ spėjo patraukti turistų iš įvairių šalių dėmesį.

„Mūsų klientų gretose – daug užsieniečių. Atvyksta poilsiautojai iš Latvijos, Estijos, taip pat Prancūzijos, Graikijos, Baltarusijos, Rusijos. Žinoma, tačiau didžiausia klientų dalis yra lietuviai. Dažnas klientas džiaugiasi tuo, kad svečių namai yra J. Basanavičiaus gatvėje. Vis dėlto kai kuriems ji iki šiol sukelia gerus prisiminimus, galbūt tam tikrus sentimentus“, – svarstė pašnekovas.

Optimistiškai nusiteikusi svečių namų komanda pirmąjį savo sezoną vertina itin gerai.

„Svarbiausia, kad klientai norėtų sugrįžti. Kartais ne saulė nulemia žmonių nuotaiką – net ir šaltą Lietuvos vasarą sušildyti gali kitos malonios smulkmenos. Na, o šaltuoju metų laiku kviesime klientus pasimėgauti Palangos ramybe, pamatyti kitokį miesto veidą, pasinaudoti grožio procedūromis“, – užsiminė vadovas.

Išskirtiniai pusryčiai

Į svečių namų „Melt“ kambario kainą įskaičiuoti maitinimo kuponai. Sočiai pavalgyti poilsiautojai gali kavinėse, esančiose tame pačiame pastatų komplekse. Šalia svečių namų veikia gurmaniškas „Van Wurst“ greito maisto restoranas, siūlantis dar nematytą Palangoje ypatingai skaniai paruoštų vokiškų dešrų ir belgiškų bulvyčių derinį. Netoliese taip pat yra kavinukė, kurioje prekiaujama šviežia kava, sultimis, sumuštiniais. Klientai gali pusryčiauti ir svečių namuose esančiame restorane, tačiau tik sezono metu – žiemą jis dažnai užsakomas privatiems renginiams.

“Maitinimo įvairovė įskaičiuota į kainą, tai dar viena priežastis dėl kurios svečių namus pamėgo Palangos miesto svečiai”, – teigė D. Drungilas.