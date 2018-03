Lošimų organizatoriai: atėjo laikas keistis

Dirba 1200 žmonių

„Įsikūrėme 1994 m. Tuomet siekėme azartinių lošimų legalizavimo. Dabar matome, kad rinkos laukia nauji iššūkiai, todėl savo dėmesį ir pastangas koncentruosime ties nuosaikios lošimų rinkos įtvirtinimu. Kinta situacija, todėl turime keistis ir mes“, – tvirtina asociacijos vadovas Olegas Smirnovas

Šiuo metu NLŽVA priklausančiose įmonėse dirba 1200 žmonių. „Kurį laiką darbuotojų skaičius augo, o pastaraisiais metais jis stabilizavosi. Tačiau susiduriame su darbuotojų migracijos problema.

Mūsų sektorius turi būti reguliuojamas taip, kad tai būtų socialiai atsakinga, sąžininga, skaidri bei visoms pusėms naudinga pramoga.

Ji susijusi tiek su darbo užmokesčio dydžiu Lietuvoje, tiek su sudėtinga konkurencine loterijų ir lošimų verslo aplinka. Todėl daugiau dėmesio skirsime darbuotojų kvalifikacijos ir darbo užmokesčio kėlimui, vartotojų apsaugai, sukurtos verslo infrastruktūros išsaugojimui bei savireguliacijos stiprinimui“, – komentuoja O. Smirnovas.

Vien pernai į valstybės biudžetą asociacijos įmonės sumokėjo virš 14 mln. Eur – didžiausios sumos mokamos loterijos ir lošimų mokesčių pagrindu. Antros pagal dydį įmokos – gyventojų pajamų mokestis bei įmokos Sodrai.

Investavo 12 mln. eurų

Vien per pastarąjį penkmetį NLŽVA įmonės Lietuvoje investavo 12 mln. Eur. Be to, kiekviena jų dar turi nuo 60 iki 340 vietos verslo partnerių: įrangos pardavėjus, patalpų nuomotojus, apsaugos įmones, draudimo ir kitų paslaugų bei prekių tiekėjus.

„Esame Lietuvos verslo sistemos dalis. Norime įtvirtinti europinę nuosaikią azartinių lošimų rinką šalyje. Mūsų verslo specifika lemia, kad jis labiau prižiūrimas bei reguliuojamas valstybės institucijų. Šis reguliavimas – reikalinga ir neišvengiama veiklos dalis, tačiau ne mažiau svarbi ir mūsų vidinė disciplina. Mūsų sektorius turi būti reguliuojamas taip, kad tai būtų socialiai atsakinga, sąžininga, skaidri bei visoms pusėms naudinga pramoga. Todėl asociacijos narės nutarė stiprinti savikontrolę – didinti priežiūrą, atsakomybę bei atskaitomybę asociacijos viduje“, – sako NLŽVA teisininkas Karolis Vaičiūnas.

NLŽVA vienija skaidriai ir socialiai atsakingai lošimų veiklą organizuojančias bendroves Lietuvoje. NLŽVA yra Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos narė bei Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų Paslaugų ir pramogų verslo aplinkos tarybos narė. Asociacija siekia nuosaikios azartinių lošimų rinkos įtvirtinimo bei socialiai atsakingos ir skaidrios jos veiklos. Šiuo metu NLŽVA vienija keturis lošimų organizatorius: UAB „Unigames“, UAB „Top Sport“, UAB „Novogaming Vilnius“ bei UAB „Tete-a-tete Kazino.