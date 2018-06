Lietuviai vis labiau naudojasi taromatais

„Jau antri metai iš eilės į mūsų tinklo parduotuves esančius taromatus grąžinamų pakuočių kiekiai būna vis didesni. Jei palygintume pirmų keturių šių metų mėnesių duomenis su atitinkamu laikotarpiu 2017 metais, matytume, kad grąžintos taros kiekis išaugo per 1 mln. pakuočių. Tai rodo, kad tarp gyventojų sėkmingai paplito įprotis naudotis taromatais, rūšiuoti ir tuo pačiu mažinti į aplinką patenkančių atliekų kiekius“, - sako „Maximos“ operacijų vadovė Irtautė Ščerbavičienė.

Anot jos, pastebima, jog pirkėjai daugiau grąžina metalinių vienkartinių pakuočių – jų per šių metų keturis mėnesius grąžinta per 660 tūkst. daugiau, nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais. Toliau pagal išaugusį grąžintos taros kiekį rikiuojasi PET pakuotės – jų grąžinta virš 226 tūkst. vienetų daugiau. Tuo tarpu grąžintų stiklinių pakuočių skaičius išaugo apie 110 tūkst. Iš viso per 2018 metų keturis mėnesius „Maximos“ tinklo taromatuose pirkėjai grąžino per 62,3 mln. vienetų pakuočių – 1 mln. daugiau nei praėjusiais metais tuo pačiu metu.

2017 metais „Maximos“ tinkle veikiančiuose taromatuose iš viso surinkta per 209,5 mln. vienkartinių pakuočių. O nuo 2016 metų, kai pradėjo veikti taromatų sistema, per du metus surinkta 376,7 mln. vienetų pakuočių.

„Savo parduotuvėse kasdien sulaukiame per 550 tūkst. pirkėjų, kurie itin paprastai gali pasinaudoti galimybe prisidėti prie aplinkos tausojimo ir pasinaudoti mūsų parduotuvėse įrengtais taromatais. Jų šiandien esame įrengę 216, o jie veikia prie mūsų tinklo parduotuvių įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Suskaičiavome, kad daugiausiai taros per 2017 metus surinkta Vilniaus Savanorių 247 g. esančiame „Maximos“ parduotuvės taromate – net 2,6 mln. pakuočių. O mažiausiai – kitoje Vilniaus, A. Smetonos g. 5 adresu veikiančioje mūsų parduotuvėje esančiame taromate – virš 560 pakuočių“, – sako „Maximos“ operacijų vadovė.

Į taromatus perdirbimui pirkėjai gali grąžinti depozito ženklu pažymėtas plastikines, metalines ir stiklines pakuotes, kurių talpa ne mažesnė nei 100 ml ir ne didesnė nei 3 l. Grąžinę užstato sistemoje dalyvaujančias pakuotes į taromatus, pirkėjai gauna kvitą, su kuriuo parduotuvės kasose gali atgauti po 10 euro centų užstatą už kiekvieną grąžintą pakuotę arba išleisti juos pirkiniams.